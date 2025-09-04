晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》民進黨下一步棋該怎麼走

2025/09/04 09:30

◎ 鄭育嘉

最近民進黨頻傳檢討換將風波，這與當年國共內戰最激烈的第二場決戰，也就是徐蚌會戰（淮海戰役）非常類似，蔣家王牌軍全軍覆沒以後，蔣介石被迫下野，但也因此仇恨桂系，處處掣肘，使得李宗仁巧婦無米可炊，白崇禧最後選擇到台灣支持中華民國，卻因為桂系出身而被老蔣排擠，甚至身為國防部長還被安插特務監視，終身不得志。試問，當兩軍對陣，勝敗為兵家常事時，如果打敗仗就只會一直換人，而沒辦法靜下心來檢討敗因，難道就不怕當年九合一大選的覆轍嗎？

民進黨團總召柯建銘（左圖）面臨黨內逼退，總統賴清德（右圖）強調黨團改選更符合社會期待，柯建銘僅回應「此時無聲勝有聲」。（資料照，本報合成）民進黨團總召柯建銘（左圖）面臨黨內逼退，總統賴清德（右圖）強調黨團改選更符合社會期待，柯建銘僅回應「此時無聲勝有聲」。（資料照，本報合成）

回想二戰戰史，當年希特勒野心其大無比，甚至為了遠征蘇聯，刻意選用兩路夾擊戰略，試圖搶奪石油，而身負重任的就是當時協助義大利，有著「沙漠之狐」稱號的戰地元帥隆美爾。

隆美爾是戰術天才，即使英軍有無數次正面對決，甚至試圖發動十字軍作戰，消滅德義聯軍，隆美爾當機立斷，馬上將88毫米大砲平射，而轟破對方裝甲，成為戰術奇談。隆美爾更為英軍膽顫的是，即使頻繁換將，都仍無法突破隆美爾如同閃電般的攻勢，而英軍駐守的開羅就在德軍眼前，若再失去埃及，就打開中東門戶，拱手讓人了!

負責戰局的邱吉爾，當然面對此等頭疼問題，思量一番，最後破格任用蒙哥馬利領軍，訓練有堅銳之稱的「沙漠之鼠」部隊，並且鑒於蒙哥馬利講話傲慢但是頗具遠見的個性，特別任命亞歷山大為總指揮，如此將相和，終於使得隆美爾被迫採取守勢，而在1942年10月23日傍晚發動火砲連轟攻勢，迅速動用工兵掃雷，而在隆美爾銷假回國後，大戰十天，逼得隆美爾不得不一路後退，從此改寫世界歷史。

印度聖雄甘地倡導不合作抵抗，印度台北協會曾特別製作影片回顧甘地理念，並呼籲世界和平。（資料照，翻攝自印度台北協會影片）印度聖雄甘地倡導不合作抵抗，印度台北協會曾特別製作影片回顧甘地理念，並呼籲世界和平。（資料照，翻攝自印度台北協會影片）

我們讀歷史的人都知道甘地這個人物，他的不合作抵抗，也是花了不少時間才爭取到國際同情，而在二戰後迫使英國承認印度獨立。試問他用幾年，我們又用幾年爭取到我們要的民主呢？選舉就像下棋，如果對手很強，那就只有一招，就是等待對手犯錯，其他就是耐心以對，別無他法。

德川家康有云，如果一隻杜鵑不叫，那就等待牠啼叫吧!那麼，就讓我們等待我們心目中的那隻杜鵑啼叫吧!

（作者為會計）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書