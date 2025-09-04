自由開講》民進黨下一步棋該怎麼走

◎ 鄭育嘉

最近民進黨頻傳檢討換將風波，這與當年國共內戰最激烈的第二場決戰，也就是徐蚌會戰（淮海戰役）非常類似，蔣家王牌軍全軍覆沒以後，蔣介石被迫下野，但也因此仇恨桂系，處處掣肘，使得李宗仁巧婦無米可炊，白崇禧最後選擇到台灣支持中華民國，卻因為桂系出身而被老蔣排擠，甚至身為國防部長還被安插特務監視，終身不得志。試問，當兩軍對陣，勝敗為兵家常事時，如果打敗仗就只會一直換人，而沒辦法靜下心來檢討敗因，難道就不怕當年九合一大選的覆轍嗎？

民進黨團總召柯建銘（左圖）面臨黨內逼退，總統賴清德（右圖）強調黨團改選更符合社會期待，柯建銘僅回應「此時無聲勝有聲」。（資料照，本報合成）

回想二戰戰史，當年希特勒野心其大無比，甚至為了遠征蘇聯，刻意選用兩路夾擊戰略，試圖搶奪石油，而身負重任的就是當時協助義大利，有著「沙漠之狐」稱號的戰地元帥隆美爾。

請繼續往下閱讀...

隆美爾是戰術天才，即使英軍有無數次正面對決，甚至試圖發動十字軍作戰，消滅德義聯軍，隆美爾當機立斷，馬上將88毫米大砲平射，而轟破對方裝甲，成為戰術奇談。隆美爾更為英軍膽顫的是，即使頻繁換將，都仍無法突破隆美爾如同閃電般的攻勢，而英軍駐守的開羅就在德軍眼前，若再失去埃及，就打開中東門戶，拱手讓人了!

負責戰局的邱吉爾，當然面對此等頭疼問題，思量一番，最後破格任用蒙哥馬利領軍，訓練有堅銳之稱的「沙漠之鼠」部隊，並且鑒於蒙哥馬利講話傲慢但是頗具遠見的個性，特別任命亞歷山大為總指揮，如此將相和，終於使得隆美爾被迫採取守勢，而在1942年10月23日傍晚發動火砲連轟攻勢，迅速動用工兵掃雷，而在隆美爾銷假回國後，大戰十天，逼得隆美爾不得不一路後退，從此改寫世界歷史。

印度聖雄甘地倡導不合作抵抗，印度台北協會曾特別製作影片回顧甘地理念，並呼籲世界和平。（資料照，翻攝自印度台北協會影片）

我們讀歷史的人都知道甘地這個人物，他的不合作抵抗，也是花了不少時間才爭取到國際同情，而在二戰後迫使英國承認印度獨立。試問他用幾年，我們又用幾年爭取到我們要的民主呢？選舉就像下棋，如果對手很強，那就只有一招，就是等待對手犯錯，其他就是耐心以對，別無他法。

德川家康有云，如果一隻杜鵑不叫，那就等待牠啼叫吧!那麼，就讓我們等待我們心目中的那隻杜鵑啼叫吧!

（作者為會計）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法