自由開講》郭智輝3聲明 面對抹黑劃下界線

2025/09/04 17:00

◎宗正直言集

針對近日不肖媒體與政客對於綠電弊案的含沙射影式的抹黑，前經濟部郭智輝部長就以三點聲明，明確劃下界線：

郭智輝因健康因素離開經濟部長職務，這是台灣行政體系、產業界與社會大眾的損失。（資料照）郭智輝因健康因素離開經濟部長職務，這是台灣行政體系、產業界與社會大眾的損失。（資料照） 

第一，他直言「我的清白，不容妥協」，強調自己一生奉公守法，對貪腐深惡痛絕，並將對一切不實指控提告維護清白。

第二，他重申自己與執政團隊在打擊貪腐上立場一致，呼籲司法應該「不分黨派、沒有上限、嚴查到底」。

第三，他也警告特定政治人物，「問政可以犀利，但不能沒有底線；監督可以嚴厲，但不能悖離事實」。

這三點聲明，不只是自清，更是一種態度：作為一位產業界出身的部長，他以公開透明的方式回應抹黑，展現了菁英人才轉任公職應有的勇氣與格局。

雖然，郭部長因健康因素必須離開經濟部長職務，這是台灣行政體系、產業界與社會大眾的損失。但他在任內所帶動的「正直與效率的風氣」，並不會因為個人的離去而停止。相反地，這把改革之火會全民的期望中，繼續燃燒，成為台灣公部門革新的動力。

自郭部長上任以來，最具代表性的作為就是在能源議題、產業國際化鏈結與擴大AI人才培育上的大格局與新方向。能源供應從過去的「焦慮」走向「穩定」，並推動賴總統所宣示的智慧電網與多元再生能源韌性建設；同時，他前瞻性地提出「境外關內」與「境內關外」的雙重布局，更推動經濟部有效輔導與輔助台商擴大國際佈局，以因應國際地緣政治及關稅議題；也在 AI 人才上開始大規模的訓練培育與規劃引進國際人才為台灣所用！這些是讓台灣在下一個世代科技競爭中站穩腳步，台灣經濟持續發展的關鍵行動。

郭智輝在經濟部長任內，坦誠務實作風，為公部門留下了一種新的文化。（資料照）郭智輝在經濟部長任內，坦誠務實作風，為公部門留下了一種新的文化。（資料照） 

而對經濟部內，郭智輝部長主張「有所為，有所不為！」的坦誠務實作風，為公部門留下了一種新的文化：直面問題，不用話術掩飾；以制度方法解決，不靠權謀周旋。這種正直的力量，將繼續影響整個政府體系，帶來更正當、更有效率的公職文化。

短期內，我們少了一位敢於承擔、務實做事的經濟部長；但長期來看，他點燃的火苗將在人民對政府轉型的高度期許中延續，成為推動台灣能源轉型、國際鏈結、AI人才等重要戰略，以及公部門革新的關鍵力量！

（作者為IC設計公司執行長、國立臺北大學企業管理學系系友會秘書長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

