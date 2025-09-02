國際先鋒》上海合作組織天津峰會的觀察 中國論述戰的延伸與台灣的警訊

表面上，這種強調多邊主義、合作共贏的論述似乎具有區別於西方組織的道德高度；然而，本質上SCO是一個強化主權、避免超國家整合的合作平台。它既不像歐盟有制度化的權力移轉，也不像北約具有盟約式的共同防禦。中國藉此組織，不是為了削弱成員國主權，而是要將「不干涉內政」制度化，確保任何涉及新疆、西藏、香港乃至台灣的議題，都可以被視為純粹的內部事務，不容外部干預。

◎王宏仁

2025年8月31日至9月1日，中國在天津舉辦了歷年來規模最大的上海合作組織（SCO）峰會，緊接著安排與9月3日「抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」的大閱兵銜接。這樣的時序設計顯然不是偶然。天津與北京僅有不到兩小時的高鐵距離，足以讓參與峰會的各國領導人順勢北上，為中國的閱兵式「捧場」。這種安排再次展現了中國在國際活動中的「話語權操作」：利用國際組織峰會來為自身的歷史敘事鋪陳暖場，並在閱兵儀式中象徵性地鞏固「站在歷史正確一方」的形象。

上海合作組織峰會於8月31日至9月1日在天津舉行。（法新社檔案照）

SCO的起源與中國的戰略需求

可能有不少讀者對上海合作組織本身的成立和特性並不了解，以下做些簡單的介紹。上海合作組織的前身是1996年由中國、俄羅斯和中亞國家組成的「上海五國」，其核心任務是邊境信任與裁軍合作。2001年，烏茲別克加入後正式成立SCO。此後，印度與巴基斯坦（2017）、伊朗（2023）、白俄羅斯（2024）先後成為成員，至今已達10國。這個組織一方面以「反恐、防範分裂與極端主義」作為正當性，另一方面則宣稱倡導「上海精神」——強調互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明與不干涉內政。

表面上，這種強調多邊主義、合作共贏的論述似乎具有區別於西方組織的道德高度；然而，本質上SCO是一個強化主權、避免超國家整合的合作平台。它既不像歐盟有制度化的權力移轉，也不像北約具有盟約式的共同防禦。中國藉此組織，不是為了削弱成員國主權，而是要將「不干涉內政」制度化，確保任何涉及新疆、西藏、香港乃至台灣的議題，都可以被視為純粹的內部事務，不容外部干預。

中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普廷（右）近年互動頻繁。根據《紐約時報》分析，兩人正聯手挑戰由美國主導的國際秩序。（路透檔案照）

換言之，SCO的存在本身就隱含中國與俄羅斯對美國勢力擴張的戒備。冷戰結束後，美國積極拉攏中亞國家，推動民主化與市場改革，試圖藉此削弱俄羅斯的影響。中國則利用SCO將中亞綁入「共同防堵分裂勢力」的敘事，既是為了新疆安全，也是為了排斥美國。這使得SCO從成立伊始，即帶有抗衡西方的戰略基因。

天津峰會與「真正多邊主義」的敘事陷阱

這次天津峰會的最大政治意涵，在於中國透過高規格舉辦和領導人會晤，將自身定位為「真正的多邊主義守護者」。習近平在會見聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）時，刻意強調「二戰結束與聯合國成立的歷史啟示」，並重申「中國始終站在歷史正確一邊」。這種論述有兩個作用：

中國國家主席習近平在天津會見聯合國秘書長古特瑞斯。（法新社檔案照）

第一，借用聯合國的合法性為自身背書。當中國自稱「支持聯合國、支持多邊主義」時，它實際上是在挪用國際秩序的價值框架，藉由反覆使用熟悉的語言來營造道德正當性。

第二，暗示「有些國家不是真正的多邊主義者」。在俄烏戰爭、美中競爭的背景下，這種說法劍指美國與歐洲，將西方的價值外交與干涉立場描述為「偽多邊主義」。藉由天津峰會與9月3日閱兵的連動，中國將SCO成員國乃至伊朗、白俄羅斯等威權政體一併納入「歷史正確的一方」，營造出「西方孤立、中國領導」的國際形象。

這種「積非成是」的敘事策略，正是中國在國際話語戰中的核心工具。當相同的語彙被反覆輸出，國際社會逐漸失去分辨能力，最後使中國的話語滲透進制度性場域，影響聯合國以及其他多邊機構的政策辯論。

對台灣與國際秩序的衝擊

台灣應高度警覺這種話語操作的潛在後果。首先，SCO的「不干涉原則」若成為更多國家默認的規範，將使「一個中國原則」的接受度被動擴大。換言之，當俄羅斯、伊朗乃至部分中亞國家接受中國的敘事時，台灣議題在國際場合更容易被定義為「內政問題」，外部聲援的空間相應縮小。

印度總理莫迪時隔七年再訪中國，出席上合峰會，於8月30日搭機抵達天津。（路透檔案照）



其次，在俄烏戰爭未解的情況下，中國與俄羅斯的互動為「戰略互信」提供新舞台。SCO峰會上中國若強調經貿合作與安全協調，等於對俄羅斯在戰爭中的孤立處境進行支援，這不僅削弱烏克蘭的談判籌碼，也使西方難以透過制裁來完全孤立俄羅斯。從長遠看，這對歐洲安全與國際法治的侵蝕效應不容忽視。

對台灣而言，這些發展將間接影響台海安全局勢。當俄羅斯與中國形成更緊密的戰略配合，SCO成員國的集體立場也可能在聯合國大會或其他國際場合上呼應北京。若這種氛圍持續醞釀，台灣在國際社會的外交生存空間將進一步被壓縮。

結語：話語戰比閱兵更具殺傷力

中國在天津峰會與9月3日閱兵之間的精心設計，揭示了一個核心事實：對北京而言，國際話語權的戰略價值已不亞於軍事力量。閱兵式展示的是硬實力，但峰會與外交敘事則是在爭奪國際秩序的「詮釋權」。

台灣若僅將焦點放在中國的軍事威脅，而忽視其話語策略，將難以全面應對挑戰。未來的外交與安全策略，必須同時回應「中國製造的多邊主義話語」與「北京推動的不干涉原則」之滲透。唯有如此，台灣才能在國際舞台上維持自身的安全與主權正當性。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

