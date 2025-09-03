自由開講》從蔡金木宅讀台灣的韌性──戰時韌性建築的熱帶調適

◎郭怡君

走進新店北新路巷內，蔡金木宅的長屋巷道仍有綠蔭、老樹、水圳風土人情。它興建於二戰末期，具備「決戰型住宅」特色：物資緊縮、工期急迫，結構以混凝土、磚與木材混合，布局成列並聯，於緊急時期可供水圳與礦業勞動者集居。這批房子出自日本溫帶住宅的技術脈絡，落腳台灣後，以簡約樸素、就地取材的原則，在熱帶環境做出一套實用的調適學。

蔡金木宅興建於二戰末期，具備「決戰型住宅」特色。（資料照）

戰時韌性建築工法包括：日式台式交融；屋檐加深與雨遮連續，長向廊道與對開窗形成橫向對流；屋頂以輕、重材料交錯，減熱又穩固；地坪抬高、牆體加厚，兼顧防潮與蓄熱時滯；逐漸展延的屋簷與半戶外曬衣、置物空間讓生活與氣候保持距離。材料取自在地、尺寸模組化便於維修，發霉、腐朽與颱風損壞皆可小修快補。位處圳路、馬路、鐵路節點戰略地位，蔡家作為地方公共事務的參與者，其人際關係、街屋的街巷界面、日式木作的細部處理，被壓縮在狹長的模組中，形成一套能運作的「互助—可群聚—氣候調適—可維安、維修」系統。

今日談「韌性台灣」，常聚焦高規格基礎建設與大型綠建築指標；蔡宅揭示的，則是一種低技術、可複製、可維護的日常韌性：

一、在地材料與循環——取材便利、替換容易，縮短修復鏈。

二、被動式熱帶調適——遮陽、通風、排水優先於機電依賴。

三、共享的半戶外空間——水陸廊道、鐵路、騎樓與蔡家允文（文書處理）、允武（圳道維安）的鄰里互助，結成社會安全網。

四、用途可轉換——戰時鐵道與水圳關鍵勞動宅；戰後去軍事，小橋流水，持續承載平民居住。

重建與都更若貿然清空這套耐用的生活技術，如同刪除韌性台灣的歷史見證。蔡金木宅應被視為歷史建築與氣候適應的活教材：保存現地、記錄工法、開放量測、研究，復育圳邊果樹生活護岸，將地景中可轉譯的原理應用於當代巷弄更新與設計。

當地人盼保留蔡金木宅，圖為空拍圖。（資料照）

戰時長屋或許沒有華麗的形象，卻留下可循的脈絡。將這些經驗接入當代規劃、法規與環境史，不僅補足台灣韌性論述的缺環，也為面對熱帶島嶼的未來另闢蹊徑。

誠然，蔡金木宅的保存不僅涉及其歷史與建築價值，也無可避免地觸及產權的複雜性。坊間有主張其佔用土地，這點確實是在法制面上需要釐清與解決的課題。然而，保存文化資產的意義，應超越單純的產權爭議，這座建築所承載的「韌性」價值，屬於全體社會，不應因個別的法律問題而被輕易抹滅。

（作者為台灣大學建築與城鄉研究所助理教授）

