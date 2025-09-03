自由開講》九三閱兵 中共竄改抗戰史的政治秀

◎ 張亞柔

今年適逢二戰勝利八十週年，北京將於九月三日舉行大規模閱兵，名義上是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」。然而，這場盛大的閱兵，並非單純紀念歷史，而是中共刻意打造的政治煙幕。它試圖在國際輿論中竄改史實，將抗戰主體從當年的中華民國轉移到自己手中，同時掩蓋近期軍系高層將領遭大規模調查下馬的醜態與內部權力危機。

中共於2025年9月3日在北京的天安門廣場，舉行「抗戰勝利80週年閱兵」。（路透檔案照）

事實上，從1937年盧溝橋事變爆發至1945年抗戰勝利，中華民國國軍才是真正承受主要戰場壓力的力量。在淞滬會戰、台兒莊大捷、長沙會戰、中原會戰等正面戰役中，國軍浴血奮戰，付出超過三百萬人的傷亡，穩住了民族存亡的戰局。這些戰果不僅奠定了抗戰的勝利基礎，也成為今日國際學界與官方檔案公認的歷史事實。

中華民國在國際舞台上的地位同樣不可忽視。作為同盟國「四巨頭」之一，蔣中正領導的國民政府在開羅會議與羅斯福、邱吉爾共議戰後格局，《開羅宣言》更明確要求日本將竊取的台灣與澎湖群島歸還中華民國。這不僅確認了中華民國在抗戰中的核心角色，也構成今日台灣主權與歷史定位的重要依據。

相較之下，中共在抗戰期間的行動極為有限。雖曾發動「百團大戰」，卻因損失慘重遭毛澤東批評，戰略方針被總結為「一分抗日、二分應付、七分發展」，核心目標是保存實力與擴張根據地，以便在戰後奪取政權。抗戰期間，中共主要依靠游擊戰保存自身力量，並未承擔正面戰場的決定性壓力。美國駐華將領史迪威、日本軍方檔案，以及中共黨內文件，都清楚證明其並非抗戰主力。

中國轟-6N（H-6N）轟炸機編隊飛越北京上空，為九三閱兵進行彩排，政治大秀背後，掩蓋軍中高層將領近期大規模調查下馬的醜態。（路透檔案照）

九三閱兵則成為中共刻意改寫歷史、粉飾自身形象的工具。北京透過閱兵、影視與教科書，把自己塑造成抗戰勝利的主角，意圖在國際輿論中重新定位歷史敘事，並掩蓋軍中高層將領近期大規模調查下馬的醜態。這種操弄歷史與信息的手法，既是對抗戰史實的扭曲，也是對國際社會的政治欺瞞。

歷史不容編造，盟軍檔案、戰史資料和國際學界共識都明確指出，中華民國才是抗戰的真正主體。無論中共如何舉辦閱兵，無論宣傳如何鋪天蓋地，都無法抹去中華民國在民族存亡之戰中的核心角色。抗戰是全民族的共同記憶，但歷史的真相不會被政治煙幕所掩蓋。中華民國才是那段歷史的中堅力量，而中共的竄改與粉飾，最終只能被時間與真相揭穿，淪為國際笑話。

（作者為自由業）

