自由開講》兒少被詐翻倍成長 數位防護刻不容緩

根據警政署統計，105年度18歲以下兒少遭詐欺人數僅863人，但到113年度已達2,346人，八年間翻升近三倍。其中99%以上為12至18歲少年。114年迄今更已有逾1,200人受害，已超過112年度全年數字，顯示兒少已成詐欺集團的重要目標。審計部亦警告，網路詐騙手法推陳出新，若缺乏有效教育與防護，兒少受害恐持續惡化。

國小剛畢業女童，至超商匯點數給詐團，店員發現有異通報警方阻詐成功。（資料照，民眾提供）



網路詐騙的滲透與風險

兒少受害案件以「網路拍賣」居多，其次是「一般購物詐欺」與「遊戲點數詐欺」。此類詐騙具備三個特徵：其一，接觸門檻低，少年在社群或遊戲中即可被鎖定；其二，強調急迫性，誘導快速交易，使少年無暇查證；其三，風險不僅止於金錢損失，更可能演變為數位性剝削。這些態樣皆顯示，數位環境的匿名性與沉浸性正被不法份子利用。

為何少年特別脆弱

12至18歲青少年正處於自我探索與同儕互動的重要階段，好奇心強卻社會經驗不足，對金錢價值與風險判斷仍不成熟。此外，少年雖是「數位原生世代」，但媒體識讀能力有限，對資訊真偽與廣告陷阱的警覺不足。再加上部分家庭缺乏數位陪伴，學校防詐教育亦未形成體系，導致少年在面對誘惑時往往孤立無援。

社會與國安的隱憂

兒少受害並非單純的個案，更可能衍生多重影響。首先，對平台與人際的信任一旦崩解，少年心理健康與社會適應將受長期衝擊。其次，部分案件涉及個資外洩與數位性勒索，可能造成二度傷害。最後，兒少遭詐人數快速增加，也反映詐騙產業鏈不斷擴張，若不遏制，將進一步侵蝕社會秩序與國家安全。

因應之道：教育、法制與社會支持

數位發展部與平台業者合作，舉辦「校園識詐巡迴宣導」。（資料照，民眾提供）

面對警訊，政府應從多層次推動改革：

首先，法制面應加強平台責任，要求電商、遊戲業者設立防詐查核機制，並透過跨部會合作建立防護網。

其次，教育面需更貼近兒少習慣，教育部應推動媒體識讀與防詐教育，運用短影音、互動遊戲等方式傳遞資訊，並以真實案例提升警覺。

最後，社會面應強化家庭與社區支持，鼓勵家長與孩子共同學習數位安全，並設立可近性的諮詢與求助管道。

兒少遭詐人數激增，是數位化時代必須正視的嚴峻挑戰。若僅依靠警方偵辦或單向宣導，恐難跟上詐騙手法的演化速度。

唯有透過法律監管、教育創新及社會支持三管齊下，方能打造「數位安全公民」，讓下一代在資訊洪流中既能自由探索，也能自我保護。守護兒少，就是守護社會的未來。

（作者為管理學博士）

