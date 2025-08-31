晴時多雲

評論 > 社群

名家分享～戴瑋姍》禁國家公園設置太陽能 事情沒那麼簡單

翁曉玲立委繼續說謊，她的提案就是全面禁止國家公園內設置太陽能，沒有規模大小之分。就是要拆除現有設施，改用柴油發電機，不僅製造空汙還要人員補給燃料。
2025/08/31 20:00

◎ 戴瑋姍

事情沒有那麼簡單！

不只山友受害，氣象國防都將出問題！

翁曉玲立委繼續說謊，她的提案就是全面禁止國家公園內設置太陽能。（取自貼文）翁曉玲立委繼續說謊，她的提案就是全面禁止國家公園內設置太陽能。（取自貼文）

翁曉玲立委繼續說謊，她的提案就是全面禁止國家公園內設置太陽能，沒有規模大小之分。就是要拆除現有設施，改用柴油發電機，不僅製造空汙還要人員補給燃料。

首先，深山通訊穩定必須依賴太陽能基地台，無論是定位或是求救，這對於山友的安全非常重要，拆掉了該如何是好？

玉山北峰上的玉山氣象站，靠大面積光電系統來維持儀器的穩定運作。（取自貼文）玉山北峰上的玉山氣象站，靠大面積光電系統來維持儀器的穩定運作。（取自貼文）

還有，國家公園內部屬了許多氣象站蒐集天氣數據，除了預測天氣，對飛行安全更是重要。

例如位於玉山國家公園的玉山氣象站，就是利用大面積的光電系統來維持儀器的穩定運作。

若改成柴油發電，先不說陸運路途遙遠，天候不佳更是無法空運，一旦運補出現空窗期，將直接喪失功能！

翁曉玲等人擬修《再生能源發展條例》，國家公園不得設置太陽光電相關設施。（取自貼文）翁曉玲等人擬修《再生能源發展條例》，國家公園不得設置太陽光電相關設施。（取自貼文）

大家不要忘記了，台灣十座國家（自然）公園，不只高山型，還有海洋型。

像是金門、東沙環礁和澎湖南方四島，都建置與國防軍事相關的設施，與國土保安高度相關。

若這些偏遠地區不能利用太陽能或風力發電，一旦能源運補出現問題，未來恐怕有眾多設施面臨癱瘓，國安將亮起紅燈！

這項修法真的沒有表面上那麼簡單！

（作者為新北市議員）

本文經授權轉載自戴瑋姍臉書

