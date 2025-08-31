晴時多雲

曹興誠八不居士》「零日攻擊」推薦序

這些中共同路人如何在內部製造衝突、對立、恐慌？如何破壞、弱化台灣的國防、民防和心防？是《零日攻擊》探討的主題。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/08/31 15:00

◎曹興誠

「零日攻擊」影片，歷經兩年多的拍攝，現在已經在網上推出。

「零日攻擊」影片，歷經兩年多的拍攝，於2025年8月起播出。（擷取自「零日攻擊」臉書）「零日攻擊」影片，歷經兩年多的拍攝，於2025年8月起播出。（擷取自「零日攻擊」臉書）

劇組再接再厲，擬於九月底出版劇本書和小說，並請我寫推薦序。

我今天寫好、交卷的序文，附之如下：

「零日攻擊」推薦序

曹興誠

2025.08.31

2023年5月24日，林錦昌、鄭心媚和我第一次見面。

他們說要拍電影，問我要不要投資。

我雖然愛看電影，可是對拍片一無所知。

聽說2009年，郭台銘投資拍了一部電影，叫《白銀帝國》。投資3億多台幣，票房收入不到3千萬。觀眾可能還包括不少鴻海的員工。

郭台銘投資電影虧了不少「白銀」，有人說是我害的。

話說2004年有一天，我和郭台銘在香港與一些朋友餐敘；席間聊到當年一月港星梅艷芳過世出殯，上千她的影、歌迷夾道哭送。

我跟郭說，哪天我們走了，除了家裡人，一般民眾不會為我們哭送。

梅艷芳有人哭送，是因為她演電影或唱歌能夠感動人，被感動的人感激她，所以不捨。而我和郭做的都是冷冰冰的電子零組件，感動不了人，所以沒人會感激我們。

我跟郭說，我們要演電影感動人，可能要等下輩子；不過如果投資拍電影去感動人，說不定這輩子有機會。

後來郭台銘投資拍了《白銀帝國》。有人說是受了我的影響，我不敢去向他求證。

有了郭台銘的「前車之鑒」，投資拍電影，對我而言，應該要戒慎恐懼；但我還是答應投了2000萬，為什麼呢？

一來是林、鄭告訴我，她們會募資兩億多，可是需要我來做原始投資人，開個頭。這叫成人之美，是我樂意做的事。

二是我對《零日攻擊》的題材有興趣。

台灣電視劇《零日攻擊》前進日本，8月初在東京舉行放映會及上架記者會。（資料照）台灣電視劇《零日攻擊》前進日本，8月初在東京舉行放映會及上架記者會。（資料照）

中共在2018年修改其憲法，公然偽造文書，說「台灣是中華人民共和國不可分割的領土」；以後就一再恐嚇台灣，說「統一一定要完成，絕不放棄武力」。

「武力統一」就是侵略，就是殺人放火、打家劫舍。這種言行還出現在高度文明的今天，讓世人不齒。中共政權也和俄國、北韓、伊朗一樣，被視為世界安全的威脅。

近代民主之父，英國的約翰·洛克（John Locke），在1689年發表了《政府論》。

他說：「每個個人的生命、財產和自由，是天賦的人權，不得剝奪。政府的職責就是保障天賦人權。因此政府的權力應該來自人民的同意和授權；政府如果不能保障人權，就應該被推翻」。

約翰·洛克的《政府論》發展到現代，已經在1948年被聯合國列入《世界人權宣言》。

人權宣言的重點，就是「主權在民，人民自決」。用白話來說，就是「台灣的主權屬於台灣人，台灣政府只能由台灣人授權成立，其他非台灣人無權來統治台灣」。

所以今天中共想以武力來侵略台灣，剝奪台灣人的生命、財產和自由，是反人類、反文明的暴行。

美國人不會允許中共武力犯台，不僅因為這是犯罪行為，而且因為此舉會侵犯美國的核心利益。

麥克阿瑟將軍在1950年就曾指出，台灣是西太平洋不沉的航空母艦，如果被中共吞併，將嚴重侵害美國的國家安全。

此外，美國也不承認中共擁有台灣的主權。最近美國國務院和參眾兩院，都聲明，聯合國第2758號決議，不涉及台灣；明白駁斥了中共的主張，說聯合國這個決議案並沒有把台灣主權劃給中國。

美國不同意，中共就不敢武力犯台。這個道理很簡單。

中共聲稱台灣是「中共國」的「領土」；可笑的是，十幾億的中共國人沒人擁有一分一吋的「領土」。所有中共國土地都是共產黨的「地盤」。共產黨高官藉著貪汙地租，搜刮百姓，個個富得冒油；天文數字的贓款都存在歐美。中共如果攻打台灣，這些贓款立刻會遭到凍結或沒收，讓中共高官和他們送到美歐的家屬，立刻由天堂墜入地獄。

因此習近平如果真的要對台灣動武，他立刻會被黨內權貴推翻。中共高官都是狡詐的流氓地痞，你可以確定，他們不是傻瓜。

所以中共對台灣的武力恐嚇，只是虛張聲勢。他們真正的計劃，是在台灣內部進行「木馬屠城」。

中共多年來，用滲透、收買、詐騙、迷惑等等方式，在台灣各行各業都培養出了大量的同路人。不僅國民黨，連民進黨內部都已經被大量滲透。

這些中共同路人如何在內部製造衝突、對立、恐慌？如何破壞、弱化台灣的國防、民防和心防？是《零日攻擊》探討的主題。

經過兩年多的不懈努力，《零日攻擊》影片終於在台灣推出上映。如果大家看完能受到震撼，產生警覺，我們這些投資人、所有編、導、演和劇組工作人員，都會欣慰、感激。

聯電創辦人曹興誠（左三）認為「大罷免」運動，激活了台灣社會對中共滲透的免疫力。（資料照）聯電創辦人曹興誠（左三）認為「大罷免」運動，激活了台灣社會對中共滲透的免疫力。（資料照）

當然計劃永遠趕不上變化。從去年五月延續到今年八月的「大罷免」運動，沒有列入電影情節。但我們看過《零日攻擊》以後，應該可以更清楚了解，國民黨立委在立法院毀憲亂政，是「木馬屠城」的一次高峰進擊。

這次大罷免雖然沒有達到預期的成果，但卻大大激活了台灣社會對中共滲透的免疫力。我也希望《零日攻擊》引發的社會警惕，能加強台灣的國防和民防。

再過幾天，中共就要舉行九月三日大閱兵。其藉口是紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年。今天網上流傳一個用簡體字寫出的笑話：
「课堂上，老师要求小明用‘竟然’造句。

小明：一个1949年成立的国家，竟然成了1945年的战胜国；这国在国庆76周年之时，竟然阅兵庆祝胜利80周年！」
這個笑話一針見血地指出，中共就是一個欺世盜名的邪惡政權。

東德共產政權曾經在1989年10月7日舉辦大閱兵。但隔月的11月9日，柏林圍牆即被推倒，1990年10月3日，東德被西德合併。

東德政府垮台的一個主要原因，是債台高築，經濟難以為繼。這和今天中共的情勢完全一樣。

經濟已經山窮水盡，還要窮兵黷武，不顧人民死活，終於造成了許多東歐共產政權的瓦解。中共也一定會步上東德垮台的後塵，被掃進歷史的垃圾堆。

讓我們拭目以待。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

