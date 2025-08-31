晴時多雲

評論 > 社群

黃澎孝練「孝」話》大閱兵掩不住的新中國國恥

但是，在中華人民共和國的旗幟下，抗戰老兵卻被新中國變態地敵視、賤視甚至於無情地摧殘！「新中國」或是把他們驅赴朝鮮當炮灰，或是當作「戰犯」、「歷史反革命」殘酷的加以處決、囚禁，乃至於下放勞改！長期處於中國社會的最低層，處境還不如日本戰俘。
黃澎孝練「孝」話

2025/08/31 13:00

◎ 黃澎孝

抗戰老兵處境竟比日本戰俘還更悲慘！

二戰終戰後，同盟國的老兵莫不光榮返鄉；終其一生更備受國家和鄉里的敬重照顧。甚至於死後也會在墓碑上雋刻著他們當年參戰的光榮事蹟！

但是，在中華人民共和國的旗幟下，抗戰老兵卻被新中國變態地敵視、賤視甚至於無情地摧殘！「新中國」或是把他們驅赴朝鮮當炮灰，或是當作「戰犯」、「歷史反革命」殘酷的加以處決、囚禁，乃至於下放勞改！長期處於中國社會的最低層，處境還不如日本戰俘。

為什麼？中共會如此惡待抗戰老兵呢？

簡單的說，就是為了要建構「抗戰是中國共產黨的豐功偉業」，而為中華人民共和國之所以會在戰後不久即取代中華民國？建構出一個合理化的歷史論述。

因此，為了構建這套「歷史謊言工程」，就必須讓實際投身對日抗戰的「老兵」、「宿將」等歷史見證者，進行嚴密的「封口」，甚至於殘酷的「滅口」。

《亞洲週刊》2015年時報導「抗戰老兵」在中國的處境。（取自貼文） 《亞洲週刊》2015年時報導「抗戰老兵」在中國的處境。（取自貼文）

但是，隨著中共的改革開放，以及國民黨在2000年失去執政地位，中共為了對台統戰，拉抬國民黨的聲勢，因此胡錦濤才在2005年9月3日的「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利60週年大會」的講話中，公開承認抗戰的部分實情：

中國國民黨和中國共産黨領導的抗日軍隊，分別擔負著正面戰場和敵後戰場的作戰任務，形成了共同抗擊日本侵略者的戰略態勢。

換言之，抗戰已過去一甲子後，中國民間才有人敢於挺身而出，為抗戰老兵不公平的處境打抱不平。而許許多多抗戰老兵的悲慘故事，也才逐漸浮出真相⋯⋯。

《亞洲週刊》拯救抗戰老兵

即便如此，又過了10年後，2015年中共舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年」時，一本以「拯救抗戰老兵」為主題的《亞洲週刊》。對於那時「抗戰老兵」在中國的處境，有非常具體而更深入的報導。
那期的《亞洲週刊》開宗明義地問道：

▲「一九四五年抗戰勝利的國軍幾百萬雄師，於今安在？」
然後，
開門見山地直接指述：

▲「七十年前勝利的光榮，卻是他們苦難的開始！」
《亞洲週刊》當時的統計：「在全國範圍，估計可以查核的抗戰老兵只有四千多人。」
《亞洲週刊》直白的指出：

▲「他們大部分都生活在社會底層，或是在街頭行乞，慘受老病的折磨。

《亞洲週刊》揭露：過去七十年間，他們大都歷盡政治的劫難，不少在歷次運動中，被指責是「國民黨餘孽」、「國特」，尤其是那些參加過國共內戰的老兵，更是受盡折磨⋯⋯。

以上抗戰老兵的慘況，對照最近國台辦所標榜抗戰老兵「偉大光輝」的說詞：

「抗战老兵是中华民族的英雄，他们为国家独立和自由付出了巨大牺牲」

實在是充滿了人間最殘酷無情的諷刺，和最令人噁心的「蜜汁謊言」！

抗戰女兵勞改30年

以下我還要特別提出兩位湖南抗戰老兵的故事，好給一把眼淚，一把鼻涕自稱「湖南人」的馬英九聽聽：

無可諱言的，在民智未開的抗戰時期，有很多所謂的「抗戰老兵」是被「抓兵」、「拉伕」而從軍的。但是，在「抗戰老兵」中佔極少比例的「抗戰女兵」，則都是為了「救國」而自願參軍的知識女青年。

其中，名噪一時，唯一活着走出野人山的中國遠征軍女兵劉桂英就是一個典型人物。

劉桂英是湖南長沙人，畢業於湖南最有名的「湘雅醫院護士班」。她為響應「十萬青年十萬軍」從軍成為「新22師」的軍護，而轉戰緬甸，並曾經隨軍翻越野人山九死一生回到中國，而受到新22師師長廖耀湘的特別表揚。著名畫家葉淺予還特別為她畫像留念。

抗戰勝利後，她在夫家安徽一所鄉下小學低調任教，但是，「新中國」成立不久後，劉桂英就因為有隨遠征軍出國征戰的「歷史問題」，而被當作「女特務」揪出來批鬥。並自1962年起被判處「勞動改造」長達30年之久。

30年吔！侵華日軍的「戰犯」和「戰俘」，在中國頂多十幾年就遣返日本了！但是，抗戰女兵劉桂英卻被折磨到直到70歲才獲得「平反」。

難怪，後來她面對「搶救抗戰老兵」民間志工的訪談時，老淚縱橫的說：早知道「抗戰救國」會換來30年勞改的下場，她寧願死在日軍的槍下，或是永遠葬身野人山，寧死都不要走出來⋯⋯。

這是對中國多麼悲涼淒厲的指控啊！？

黃埔6期畢業的抗戰名將廖耀湘，死在新中國紅衛兵的拳打腳踢之下。（取自維基百科）黃埔6期畢業的抗戰名將廖耀湘，死在新中國紅衛兵的拳打腳踢之下。（取自維基百科）

抗戰名將淪為新中國戰犯，死於新中國之手

至於，劉桂英遠征軍的老長官廖耀湘也是湖南邵陽人。

他黃埔6期畢業後考取留法，畢業於法國「聖西爾陸軍軍官學校」 （Special Military School of Saint-Cyr）的機械騎兵科。是中國最早期的裝甲兵名將。

廖耀湘回國後參與過南京保衛戰、桂南會戰，並在崑崙關一戰成名，獲頒「青天白日勳章」。

廖耀湘後來率新22師入緬作戰，與孫立人將軍並為史迪威最稱許的中國將領，而獲得美國與英國政府分別授予「自由勳章」和「十字勳章」。

但是，這麼一位名揚中外的抗日英雄，卻在國共內戰中的遼瀋會戰兵敗被俘。而從1948年10月就被中共當成「戰犯」，關押於北京「功德林戰犯管理所」，整整長達13年之久。

更令人髮指的是，廖耀湘出獄不久後的「文革」，又把這位抗日英雄當成「狗熊」般地拉到各地舉辦的批鬥大會羞辱毆打。

1968年12月2日，廖耀湘這位鐵骨錚錚的抗日民族英雄，終於死在新中國紅衛兵的拳打腳踢之下⋯⋯。

鑄下了「新中國」曠世無與倫比的現代國恥！

更讓所謂的「中華民族」或是「中國人」永遠永遠永遠⋯⋯蒙羞！

還好！還好！

前總統馬英九出席國民黨舉辦的「抗戰勝利暨台灣光復八十週年見證與省思紀念」座談會。（資料照）前總統馬英九出席國民黨舉辦的「抗戰勝利暨台灣光復八十週年見證與省思紀念」座談會。（資料照）

我們是台灣人，只要不舔共，就不必像中國人那樣拚命想以閱兵踢正步，來踢掉中國人虐待自己民族英雄的奇恥自辱！

▲謹以此文，送給「我是湖南人」的馬英九，擦擦他那滿臉無恥的眼淚鼻涕吧！▲

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

