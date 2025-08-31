晴時多雲

名家分享～傅佩芬》失敗者的姿態～那些年我們一起見證的歷史

當天風雨交加，支持的民眾仍然堅持守在競選總部前，他們在等蔡英文。台灣的選舉歷史上大概沒有一場集會聚集了更多落淚的民眾。蔡英文走上台，一如以往的平靜，她說，我們要堅強，我們一定要堅強，我們一定要比誰都堅強。
名家分享

名家分享

2025/08/31 17:00

◎ 傅佩芬

民進黨不是沒有失敗過。我們見證過的失敗次數可能多過成功的次數。作為台灣本土陣營最重要的政黨，民進黨的每一次失敗都深深烙在支持者的心底：

▲ 1998年陳水扁競選台北市長連任失敗。即使任內擁有平均超過70%的執政滿意度，阿扁仍然落選了。

在阿扁這場敗選演講，他沒有否定自己的團隊。他說，選舉輸了，但是市府團隊沒有失敗。（取自貼文）在阿扁這場敗選演講，他沒有否定自己的團隊。他說，選舉輸了，但是市府團隊沒有失敗。（取自貼文）

在他著名的這場敗選演講，他沒有否定自己的團隊。他說，選舉輸了，但是市府團隊沒有失敗。「我們在四年的時間裡，把台北市從東亞的醜小鴨，西方企業家最討厭的城市，轉化成亞洲最佳城市的第五名。台北變了，台北也在國際城市間站出來。台北真的有希望，真的有未來。」他沒有因為一時的失敗，懷疑自己的路線，「選舉的結果，絕對不是代表改革路線的失敗，而是代表改革力量還要加強、還要加快。」他沒有責怪選民，他說：「對進步的團隊無情，是偉大城市的象徵」。他説，選舉的失敗代表市民企求更高的市政品質，對70％的滿意度還覺得不夠，希望進步的幅度更大一些、更快一些。他更沒有全盤否定自己，「這次選舉的得票數及得票率比上次增加，證明了我們確實有成長。」他的話聲未畢，台下早已響起如雷的呼喊「選總統、選總統」。

▲ 2008年3月23日，民進黨的失敗墜落到了歷史上最低點。阿扁身陷弊案疑雲，民進黨的立法院席次也驟減至27席（從將近40%的席次降到低於24%）。

以220餘萬票史上最大票數差距落選，謝長廷帶著競選團隊上台，柯建銘緊緊的挺立在他的身邊。（取自貼文）以220餘萬票史上最大票數差距落選，謝長廷帶著競選團隊上台，柯建銘緊緊的挺立在他的身邊。（取自貼文）

以220餘萬票史上最大票數差距落選，謝長廷帶著競選團隊上台，柯建銘緊緊的挺立在他的身邊，背後是早已哭紅眼睛的蕭美琴。他呼籲民眾接受選舉結果：「不要再有抗爭，讓我們的社會非常迅速地能夠修補因為選舉所留下來的裂痕，讓我們的人民能夠很快地生活在愛與信任的環境裡面。」他繼續說：「我們選舉失敗，但是我們還有更重要的任務，就是祖先留下來的民主的火種不能熄滅。」

「我的生命屬於台灣，捨此無處可去。」在這個近乎低吟的告白後，謝長廷沒有忘記他的選民，他說：「這是我個人的挫折，不是台灣主體性的倒退，是民主的結果，不是民主的失敗。」

這是2008年政黨輪替後，民進黨的最低潮。但是台下綠旗揮舞，支持者仍然不離不棄，大家的耳邊仍然響著謝長廷的那句話，「台灣的發展從來就不是順風而行，風愈大我們愈要走。」

▲ 2012年1月14日民進黨繼續迎來又一次的敗選。在板橋競選總部前，蔡英文發表了至今仍然被傳誦不已的落選演說。

當天風雨交加，支持的民眾仍然堅持守在競選總部前，他們在等蔡英文。（取自貼文）當天風雨交加，支持的民眾仍然堅持守在競選總部前，他們在等蔡英文。（取自貼文）

當天風雨交加，支持的民眾仍然堅持守在競選總部前，他們在等蔡英文。台灣的選舉歷史上大概沒有一場集會聚集了更多落淚的民眾。蔡英文走上台，一如以往的平靜，她說，我們要堅強，我們一定要堅強，我們一定要比誰都堅強。

「我們是民進黨，過去在面對挫折的時候，我們從來沒有倒下過。」

她要大家和她一起回想，四年前民進黨曾經如何的絕望。想要挑戰的山頂曾經是遙不可及，但是一步一步走來，山頂已經在不遠的地方。她說，我們只差一哩路，「下一次我們一定走完最後一哩路」。

面對著台下早已眼淚潰堤，呼喊著「不要走！留下來」的民眾，蔡英文抿著嘴，似乎也在抑制情緒：「你可以哭泣，但不要洩氣。你可以悲傷，但是不要放棄。因為明天起來，我們要像過去四年一樣的勇敢，心裡充滿希望。因為，我們必須勇敢地扛起這個國家的責任，我們必須樂觀地，繼續為台灣這塊土地打拼。」

蔡英文走上台，一如以往的平靜，她說，我們要堅強，我們一定要堅強。（取自貼文）蔡英文走上台，一如以往的平靜，她說，我們要堅強，我們一定要堅強。（取自貼文）

我常常在想，如果國民黨認真看了這一幕，這應該是蔡英文最讓他們恐懼的一刻。這些曾經在風雨中相擁而泣、彼此扶持的台灣民眾，沒有人可以動搖他們。

失敗者的姿態常常是頹喪扭曲。但是失敗者的姿態也可以是悲壯、勇敢，甚至可以感動無數的人。這個可以感動無數人的關鍵點往往只有短暫的黃金一刻。這個黃金時刻，通常也是化失敗為成功的一刻。

《「成功」或是「失敗」，只是一個定義的問題。更貼切的來說，有人在成功中只看到失敗，有人卻可以在失敗中看到成功。》

陳水扁在他的失敗中看到了成功，而且把成功還給他的團隊。他在落選中重新定義「榮耀」，並且把「榮耀」歸于他的選民。

謝長廷在他的失敗中，讓我們知道退無可退，捨此無處可去。在本土陣營處於最低潮的時刻，他要大家不要忘記316擊掌每一雙溫暖的手，希望大家「永遠保留這樣的熱愛，愛我們的台灣、愛我們的土地、愛我們的國家」。

蔡英文即使吞下敗選，她也堅信並宣告：「我們不是一無所有。」

她沒有被失敗動搖，她認為這次的參選樹立了新的政治典範，這些提出的政策主張，在台灣未來的發展中，將扮演關鍵的力量。

蕭美琴說，主席有交代不可以流淚，「因為我們日後如果要再起，一定要比支持者更為勇敢、更堅強。」（取自貼文）蕭美琴說，主席有交代不可以流淚，「因為我們日後如果要再起，一定要比支持者更為勇敢、更堅強。」（取自貼文）

我們看見蔡英文走下敗選的舞台，走向眼眶紅腫的莊瑞雄，輕輕拍著他的臉頰安慰他。旁邊的蕭美琴，沒有像四年前一樣哭到幾近無法自抑。她說，主席交代我，等一下上台不可以像四年前一樣流淚，「因為我們日後如果要再起，一定要比支持者更為勇敢、更堅強。」蔡英文知道，這些團結的力量是一股不可以忽視的力量，這一股力量，不能潰散，也不能消失。

失敗與成功的距離往往只有那麼短短的一哩路。他們在失敗中看到了成功，所以人民也看到了希望。

▲ 2025年，無論民進黨在大罷免活動中扮演的角色， 726和823個兩次罷免失敗都記在民進黨的帳上。

2025年，無論民進黨在大罷免活動中扮演的角色， 726和823個兩次罷免失敗都記在民進黨的帳上。（資料照）2025年，無論民進黨在大罷免活動中扮演的角色， 726和823個兩次罷免失敗都記在民進黨的帳上。（資料照）

但是，民進黨是一無所有嗎？民進黨應該被動搖嗎？「普發 or 不普發」應該是一個問題嗎？應該開始輪流尋找罪犯嗎？民進黨希望用什麼樣的姿態面對失敗？

《歷史常常以成敗論英雄。但是成功或失敗的定義是由英雄來決定。》

有人只看到未成功的罷免。有人看到的是台灣單次民主運動中參與人數最多，行動時間最長，參與群眾面向也最廣的公民運動，看到深藍選區居然有這麼多位政治素人站出來發起。我們看到社會跨行跨界的挺罷免，更看到以往的深藍的鐵板一塊也在慢慢地鬆動，在交叉分析下更顯示已有一成左右的選民轉向支持罷免。

有人已經陷入失敗究責的泥淖，但是我們看到的是，許多罷團的朋友們已經開始在計劃將來應該怎麼樣繼續前進。

《在這個時刻，你怎麼可以比支持者更軟弱、更早放棄、更沒有信心呢？》

《失敗之後可能有成功，成功之後也可能再失敗。但是，失敗者的姿態，往往決定他們再度站起來的姿態。》

▲ 2018年11月24日本土政權再度在九合一選舉中落敗。本土勢力在兩次一例一休的修法爭議以及同婚的議題上，大大的被撕裂。曾經最支持本土政權的長老教會牧師，甚至寧願支持主張九二共識的國民黨。陳其邁連民進黨執政20年的高雄都沒有守住。民進黨內部響起了種種不同逼宮的言論。

這一股又急又快的寒流，曾經讓人懷疑民進黨有沒有辦法再次站起來。

但是接下來的演變不知道是偶然還是命定～

陳其邁敗選之後的真情直播，靠著一隻亂入的小米貓奇蹟的轉變了形象。（取自貼文）陳其邁敗選之後的真情直播，靠著一隻亂入的小米貓奇蹟的轉變了形象。（取自貼文）

陳其邁敗選之後的真情直播，靠著一隻亂入的小米貓奇蹟的轉變了形象。原本只打算邀請前100個支持選民一起喝咖啡，但是卻在短時間內湧進了7500多個報名。

蔡英文在2018年11月底的演說很簡潔。她說：「最應該改變的就是我。」

接下來，2018年的12月初蔡英文第一次把記者會改為迴廊談話，令人耳目一新，一改呆板讀稿機的惡名。2019年1月2日強硬回應習近平的告台灣同胞書40週年談話，馬上以台派辣妹的形象迅速重新累積支持度。

選舉敗選後留任的行政院長蘇貞昌在2019年5月也面臨重大的考驗：

面對黨內立委明年的選舉壓力，以及國民黨公投成功的氣勢，卻必須依照憲法法庭解釋案在2019年5月24日期限之前通過同婚專法。蘇貞昌在投票前一天來到民進黨的黨團會議中爭取支持，他發表了將會在歷史留名的談話：

蘇貞昌說，這當然是一個不容易的決定，他非常感謝柯總召和立委們始終和民進黨站在一起。（取自貼文）蘇貞昌說，這當然是一個不容易的決定，他非常感謝柯總召和立委們始終和民進黨站在一起。（取自貼文）

「在立法院通過的法案有成千上百件，但將來會被拿出來談的沒有幾件。作為立法委員將來會被問到的一定會有明天的同婚法案。到時候，社會的進步已經到那裡了，你可以拍胸脯說，當年的壓力是多麼大，但是你挺下來了。當然，也有可能你的兒子孫子會問，歷史關鍵的那一天，你為什麼沒有站出來。」

蘇貞昌說，這當然是一個不容易的決定，他非常感謝柯總召和立委們始終和民進黨站在一起。接下來，沒有任何停頓，也沒有支支吾吾的語助詞，蘇貞昌繼續以無比堅定的語調，他説：

「各位，你和民進黨是分不開的。你要用民進黨的提名來參選，怎麼可能去贊成國民黨的案子？逃避只會更被看不起，沒有人會感謝你。如果明天這個案子沒有過，那更是民進黨的大敗。人家更看不起民進黨，更看不起你，你明年一定更難選！」

這是失敗者的姿態，也是失敗之後再度站起來的姿態。（取自貼文）這是失敗者的姿態，也是失敗之後再度站起來的姿態。（取自貼文）

這是失敗者的姿態，也是失敗之後再度站起來的姿態。

這也是一個決定的時刻：你要停在失敗，還是要開始準備迎接成功？

不要坐待這個黃金時刻的流失。（取自貼文）不要坐待這個黃金時刻的流失。（取自貼文）

這個可以感動人的時刻，這個扭轉的契機只有短短的黃金一瞬間。

不要坐待這個黃金時刻的流失。

（作者為「前世界台灣同鄉會會長」、德國執業律師）
本文經授權轉載自傅佩芬臉書

