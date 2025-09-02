晴時多雲

沈榮欽國際視野》法院裁決川普關稅戰違法

和前次敗訴一樣，川普立刻在社群媒體反擊法官的裁定，表示「所有關稅仍然有效」，他指責上訴法院有政治偏見，說「如果任其發展，這項決定將徹底摧毀美國」。
沈榮欽 國際視野

2025/09/02 21:00

◎沈榮欽

華盛頓特區上訴法院的法官裁定川普發動關稅戰的大部分關稅違法，原因是因為川普是根據根據《國際緊急經濟權力法案》 （IEEPA）發動貿易戰，但是該法律「賦予總統重大權力，使其能夠針對宣布的國家緊急狀態採取一系列行動，但這些行動中沒有一項明確包括徵收關稅、關稅或類似措施的權力，或徵稅的權力」。關稅是川普自己加上去的，訴訟的重點在於總統是否有權將關稅納入該法中。

華盛頓特區上訴法院的法官裁定川普發動關稅戰的大部分關稅違法。 （路透檔案照）華盛頓特區上訴法院的法官裁定川普發動關稅戰的大部分關稅違法。 （路透檔案照）

這其實是川普的二連敗，因為之前紐約市曼哈頓的聯邦法院-國際貿易法院（Court of International Trade）下令，禁止川普的相關關稅措施生效，理由是逾越 IEEPA 對於總統的授權，川普因此上訴，但是上訴法院依舊裁定川普敗訴。

法院表示，「 IEEPA 中沒有任何此類關稅條款，這與國會明確授予此類權力並對其權力進行明確限制的法規形成了鮮明對比」。該法律「既沒有提及關稅（或其任何同義詞），也沒有明確限制總統徵收關稅權力的程序保障」。

不過關稅不會立刻失效，法官裁定，該裁決將於 10 月 14 日開始生效。

不是所有川普發動的貿易戰都是基於 IEEPA，還有些是根據《貿易擴張法》232 條款等法律。例如對加墨等國課徵鋼、鋁、汽車關稅時，用的是《貿易擴張法》，但是對世界發動貿易戰，則是根據 IEEPA，因此才說「大部分」川普課徵的關稅違法，但不是全部。

和前次敗訴一樣，川普立刻在社群媒體反擊法官的裁定，表示「所有關稅仍然有效」，他指責上訴法院有政治偏見，說「如果任其發展，這項決定將徹底摧毀美國」。

預計川普會繼續上訴至最高法院，所以事情並未終結。

儘管川普信誓旦旦表示他有權這麼做，但事實上，他知道自己的作法可能有問題，前商務部高級官員、現任職於戰略與國際研究中心的 William Reinsch 告訴《路透社》，川普政府一直在為這項裁決做準備：「眾所周知，政府對此裁定早有預期，並且正在制定 B 計劃，大概是通過其他法規來維持關稅。」

而上訴法院在裁決中也指出，有「眾多法規」確實授予了徵收關稅的權力，其中使用了「明確而精確的條款」來確定這一點。

（作者為加拿大約克大學副教授）
本文經授權轉載自沈榮欽臉書

