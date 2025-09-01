晴時多雲

評論 > 社群

矢板明夫觀點》日印修訂安保宣言 並深化民間交流

將日本在印度的民間投資目標定為10兆日圓，並計畫在5年間將人員交流增加至50萬人以上。還同意把2008年制定的「安全保障合作共同宣言」進行17年以來的首次修訂，加深雙方在軍事上的合作
矢板明夫

矢板明夫

2025/09/01 21:00

◎矢板明夫

今天（0829），日本首相石破茂在東京的首相官邸，與印度的莫迪首相舉行了會談，并發表了確認強化日印關係的聯合聲明。雙方一致同意將日本在印度的民間投資目標定為10兆日圓，並計畫在5年間將人員交流增加至50萬人以上。

印度總理莫迪與日本首相石破茂在東京聯合記者會前握手。（美聯社）印度總理莫迪與日本首相石破茂在東京聯合記者會前握手。（美聯社）

此外，雙方還同意把2008年制定的「安全保障合作共同宣言」進行17年以來的首次修訂，加深雙方在軍事上的合作。

日本和印度是從東西方向把中國夾在中間的兩個大國，都面臨著來自中國的威脅。安倍晉三前首相特別重視和印度的關係，其提出的「印度太平洋戰略構想」，其實就是日印聯手，對付中國。

石破茂首相雖然和安倍首相在對中國的態度上有所不同，石破更希望能夠減少對抗，透過交流改善和中國的關係，但是，石破的努力並沒有得到回報。最近，中國國內以抗日戰爭勝利80週年為理由，加強了反日仇恨教育。前不久，中國的網路上有一部把日本天皇模擬成狗的影片廣為流傳，引起了日本社會極大的民憤，日本政府已經向中方提出了嚴正交涉。

今天，石破首相和印度的莫迪首相在會談中，不點名批評了中國，也算是順應民意、在某種意義上回到了安倍的外交路線。

今天的日印安保合作宣言中，包括了與美國和澳大利亞等四國合作框架「四方安全對話」（QUAD）的深化，以及日印之間共同軍事訓練的擴充。

雙方還確認將新設經濟安全領域的合作框架。兩位首腦將於30日前往宮城縣，視察半導體製造設備巨頭東京電子的據點。

印太戰略智庫將在10月14日，和日本的国家基本問題研究所，共同在東京舉辦「台日半導體同盟」科技研討會，進一步討論「非中國高科技合作」的相關議題。今後的台日合作，希望也能夠和印度加強聯繫。研討會的具體內容將於近日公開。敬請期待。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

