自由開講》「營建廢棄物」改叫「營建產出物」，就能杜絕非法棄置嗎？

◎ 王志和

當你翻閱新聞，時不時就會出現在台灣的某角落，當地環保局配合警察經過長期跟監，查獲不法所得達到數千萬甚至上億的非法營建廢棄物棄置案件。這些非法棄置的廢棄物從，從公共工程到民間建案，都在源源不絕地被產出。表面上，它們讓施工更快、更便宜；背後卻推動了「營建廢棄物惡性循環」，並滋養了『非法棄置的黑色產業鏈』。

不肖業者直接轉手給非法處理者，賺取價差。圖為高雄檢警破獲非法棄置廢棄物。（資料照）

如今，政府喊出要把「營建廢棄物」改名為「營建產出物」，美其名是將「垃圾」視為「資源」。然而，問題不在名稱，而是源頭的建材選擇與責任承擔，尤其是政府自己的工程。

請繼續往下閱讀...

名稱改了，問題就解決了嗎？

2025年國家公部門陸續推動「廢棄物」正名。2025年5月27日法務部、內政部以及環境部的聯合記者會中宣告：營建廢棄物應正名為「營建產出物」；環境部長接受天下雜誌專訪時說：「廢棄物」這個詞該正名了，不能叫「垃圾」，應該叫「資源」。

然而，名稱的華麗轉身，能解決非法棄置這個長年沉痾嗎？

根據環境部資源署2025年6月發布的《113年事業廢棄物申報量統計報告》，R0503類的「營建混合廢棄物」高達 1720120公噸，排名全國第二。這是合法申報接受管制的數量，如果再加上未受管制以及未申報的「黑數」，可想而知，每年營建混合廢棄物的數量是多麼大的數字？而這些「黑數」就會出現在農田、偏遠山區、甚或隱身在您家隔壁的鐵皮屋。

溯本根源 利之所趨也

營建混合廢棄物的雜亂，往往超乎想像。從工地常見的小型工具——如泥作用的抹刀，到大型的裝載棧板，都可能被一股腦丟進去。這樣的混合物送到所謂的「棧仔場」（營建混合廢棄物分類場），真的能被有效拆解嗎？

試想：一把廢棄的抹刀，與殘留水泥砂一起被裝進水泥袋。水泥砂乾固後，若要把水泥袋、水泥砂以及抹刀徹底分類，光是想像就困難重重！更何況，分類後的資源價值微薄，誰還有動力投入時間與成本？

環境部長彭啟明表示，「廢棄物」這個詞該正名「資源」。（資料照）

現實中，這類廢棄物卻神奇地消失。良善的業者會收取高額處理費，支撐棧仔場的運作；不肖業者則抵擋不住高額處理費的誘惑，直接轉手給非法處理者，賺取價差，於是便有了動輒上千萬、甚至上億元的不法棄置案，層出不窮。

源頭應承擔社會責任以及成本

營建單位，是營建混合廢棄物的源頭，其廢棄物內容與材料及工法選擇是息息相關的。理論上在丟棄前，先進行分類，或採用可以輕易分類的材料，大部分廢棄物，幾乎都能進入資源循環體系，處理費用也相對低廉。然而，現實卻並非如此，在速度與低成本的驅使下，營建單位的選擇與消費者的默許買單，使得難以分類的廢棄物，源源不絕。

對營建單位而言，高昂的處理費並不一定由自己完全吸收，未來屋主在裝修或拆除時，也會分攤這筆隱藏成本。以屋頂隔熱工程為例，若採用整片 EPS（發泡保麗龍板）工法，雖然成本較高，工法較為複雜！但拆除時，材料可被快速分類回收，減少社會負擔。然而，許多營造單位為了速度與低成本，改用水泥砂混入保麗龍球的「保麗龍砂漿」。這種材料在未來拆除時，無法回收，只能掩埋，且處理費用高昂，但這筆費用，最終是由消費者買單。當快速與低成本凌駕於社會責任之上，「保麗龍砂漿」成了便宜又省時的選擇，卻也推動了營建混合廢棄物的惡性循環。

政府單位應該帶動良性循環

近幾年，中央與地方政府積極推動「社會住宅」、「青年住宅」、「公辦都更」等福國利民的政策，確實值得肯定。然而，當政府本身也成為大型營造單位之一時，是否同樣承擔社會責任？雖然工程多由民間承攬，政府仍握有監督與指導權，而其產生的營建混合廢棄物數量也不容忽視。

修法加嚴，迫使民間單位將營建廢棄物導入良善循環，並加強查緝非法棄置，「治標」措施固然必要。然而政府同樣身為營造單位之一，是否有承擔起領頭的責任？真正從源頭選擇未來容易分類的材料，推動良善循環？或同樣被快速與低成本的邏輯牽著走，把社會成本拋在腦後？ 而使用了許多未來會成為廢棄物的工法或材料？

「只許州官放火，不許百姓點燈」原是封建時代的諷刺，今日民主社會，政府與民眾應該是同舟共濟。若政府願意率先檢視並盤點自身的營建案，確認所採用的建材符合永續環保，便能引導營建混合廢棄物走入真正的良善資源循環，非法棄置的惡性循環才有可能從根本被終結。

（作者為營建相關從業人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法