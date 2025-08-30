自由開講》就要開學 全國尚缺412位代理教師

◎ 陳啟濃



九月一日中小學開學，據統計全國尚有個412位代理教師缺沒有補齊，這是教育的警訊，更是對實現教育機會均等最大的打擊。不論教育部跟地方政府，都該負起責任，協助學校能找到優秀的老師，實現國民教育培養身心健全且具有基本能力國民的教育目標。

中小學9月1日開學了，全國尚有個412位代理教師缺沒有補齊。（資料照）

師資欠缺的困境與挑戰，如果制度上毫無作為，只會越艱難，解套有方法，需要中央與地方密切配合，從法令與制度上解決困難。

首先從解決代理教師的負擔做起，目前代理教師常要兼學校行政職務，或是正式教師最逃避的行政工作，都會落在代理教師的身上。所以如果從法令上，訂出教師除了有義務擔任導師，也有擔任行政職務的責任，並在學校請託協助行政工作，除有具體事由，不得拒絕。從法令制定讓資深、正式教師承擔起學校的共同責任，先解除代理教師的負擔與壓力，必定可以吸引一部分熱愛教學的年輕人投入教育工作。

另外是制度面上的鼓勵，各縣市的教師甄試，可以訂出兩種身分的組別，擇優錄取。一種是在該縣市任教的代理教師，另一種才開放外縣市具正式教師資格的人報名。至於錄取名額可以訂出合理的比率，如果該縣市歷年都嚴重欠缺代理教師者，可訂出代理教師組更多的錄取人數。這樣的教師甄試將會鼓勵更多具有教師資格的人，投身到該縣市擔任代理教師。

教育部跟地方政府應該從法令與制度上解決困難，協助學校能找到優秀的老師。（資料照）

至於有些偏遠學校招考不到具教師資格的代理教師，目前雖然可以開放一般大學畢業報考，但卻無法享有具教師資格者的年資晉級福利。為了鼓勵這些不具教師資格的代理教師，透過學校的考核通過，一律給予晉級加薪。其實教育現場這些不具教師資格的代理教師，能力和付出並不少於具教師資格者。實現同工同酬的工作待遇，更能鼓勵具有教學熱忱的人投入教育。

（作者為資深教育人員）

