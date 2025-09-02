晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》司法尊嚴：制度不容情緒霸凌

2025/09/02 08:30

◎蔡育德

司法是人民權益的最後防線，任何情緒霸凌、政治壓力或媒體操控，都會動搖制度根基。這不只是保護法官，更是守護每位公民的權益。

我在過去擔任法務時，曾代表公司針對公共論壇中過度情緒化、甚至涉及誤導的產品品質指控，提出刑事妨害名譽告發。

案件開庭時，一位資深檢察官斥責我：「你們公司怎樣？人家批評一下產品就不行嗎？」我保持冷靜，重申這是經內部多部門討論及外部律師審慎評估後的決定，請檢察官依法偵查並作出處分。

雖然對方語氣尖銳，但我不爭辯，僅重複一致的陳述，避免陷入情緒對立。最終，檢察官僅以「候核辦」結束，全程不到15分鐘。事後我向上級報告並轉告業務單位，讓他們理解在法庭上情緒對抗沒有好處，甚至可能引發更多法律風險。案件後來不了了之，之後我才知道該檢察官以嚴厲態度對待當事人早已聞名，甚至曾被申訴送懲戒。

這段經歷，讓我體會到：在司法程序中，尊重與冷靜，是保護自己與制度的關鍵。

近日，柯文哲案件引發關注。承審的江俊彥法官，是我大學同學，當年課業優異、專業扎實。然而，他卻在法庭上遭被告情緒施壓與言語恐嚇，甚至被要求獨處時好好想想十年之後台灣社會怎麼評價這個案子。

柯文哲案引發關注，承審法官卻在法庭上遭被告情緒施壓與言語恐嚇，這是對司法威信與制度的嚴重挑戰。（資料照）柯文哲案引發關注，承審法官卻在法庭上遭被告情緒施壓與言語恐嚇，這是對司法威信與制度的嚴重挑戰。（資料照）

這是對司法威信與制度的嚴重挑戰。法官的職責是依法審理案件，而不是揣測歷史評價，更不能因政治或媒體壓力改變裁量。

我要強調，這並非單純為某位法官辯護，而是提醒社會：一旦司法人員在制度內無法獨立行使職權，司法的公正與權威將迅速流失。

司法是保障人民權益的最後一道防線。當政治人物在法庭上公然情緒霸凌，或利用媒體塑造輿論，受損的不只是司法人員，更是全體公民的法治保障。

政治人物在法庭上公然霸凌或利用媒體塑造輿論，受損的不只是司法人員，更是全體公民的法治保障。（資料照）政治人物在法庭上公然霸凌或利用媒體塑造輿論，受損的不只是司法人員，更是全體公民的法治保障。（資料照）

我在此向所有堅守崗位的司法人員致敬，也呼籲社會大眾：尊重司法、維護程序，才是捍衛民主與公義的根本。司法尊嚴一旦潰堤，受害的是我們每一個人。

（作者為跨界治理顧問）

