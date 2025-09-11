自由開講》中鐵集團是「基建狂魔」還是「豆腐渣帝國」？

◎ 葒燁

中國中鐵集團曾被中共宣傳為「基建神話」的象徵，代表中國速度、展示國力形象，但近年接連發生的工程事故卻不斷撕裂這層光鮮外衣，將它推向「事故代名詞」的深淵。無論是國內的橋梁坍塌，還是海外的大樓崩毀、車站垮塌，都反映出這家央企背後根深柢固的品質隱患與腐敗問題。

8月22日凌晨，青海尖扎黃河特大橋發生慘劇，由中鐵大橋局承建的「世界跨度最大雙線鐵路連續鋼桁拱橋」，在施工過程中鋼索斷裂，橋面長達八、九十公尺的結構瞬間墜入黃河，造成12死、4人失聯。設計缺陷、監管失職、施工粗糙，任何一項都可能是導火線，但無論如何，所謂的「世界級工程」竟在未完工前就土崩瓦解，足以說明「中國速度」的代價正是鮮血與生命。

請繼續往下閱讀...

由中鐵大橋局承建的青海尖扎黃河特大橋，在施工過程中鋼索斷裂，造成12死、4人失聯。（美聯社檔案照）

今年3月，泰國曼谷的審計署大樓在地震波及下瞬間倒塌，造成近百人死傷或失聯。該樓由中鐵十局承建，還曾被吹捧為「首個海外超高樓專案」。然而短短幾秒間，宏偉大樓變成廢墟，光鮮敘事被殘骸掩埋。地震固然猛烈，但一棟號稱符合國際標準的超高樓，怎麼會如此不堪一擊？答案只有一個：工程品質問題從未真正被放在首位。

歐洲的塞爾維亞同樣見證了中鐵的「隱患輸出」。2024年，諾維薩德火車站在翻新僅三年後頂棚坍塌，16人罹難，引爆大規模抗議。這起事故不僅揭露施工質量低劣，更扯出政商勾結。2025年8月，塞爾維亞前交通部長及鐵路公司高層等11人被捕，被控協助中國企業虛開發票、非法獲利。這不是單純的工程事故，而是腐敗與人命綁在一起的政治悲劇。

從青海到曼谷，再到塞爾維亞，中鐵事故層出不窮，背後有幾個共通點。首先，速度被置於品質之前。中國一再吹噓「基建奇蹟」，壓縮工期成為政績指標，但安全細節卻被犧牲。其次，監理體制失靈。國企壟斷下，施工方與監管方往往「一體兩面」，缺乏獨立驗證。最後，海外項目深陷政商交易，地方政府為了引入中國資金與工程，與中企勾結，將安全與責任拋諸腦後。當制度與利益合流，事故便不再是偶發，而是必然。

緬甸強震導致中國中鐵十局在泰國曼谷承建的審計署大樓倒塌，造成近百人死傷或失聯，凸顯中國建設的品質問題。（美聯社檔案照）

中國中鐵原本是中共「一帶一路」戰略的王牌之一，被塑造成「中國基建走向世界」的象徵。但如今，這張王牌卻逐漸變成燙手山芋。國際社會不再只看到光鮮的橋梁與高樓，而是血淋淋的死傷數字，以及背後的貪腐與失職。一座橋、一棟樓，本應是社會進步的象徵，如今卻淪為政績墳墓與人命代價。

基建輸出不是面子工程，而是生死工程。中國中鐵若仍執迷於速度與利益，繼續用犧牲品質換取虛假的榮耀，終將讓「中國基建」從神話變成笑話，從榮耀標籤變成全球避之不及的危險警告。這不是危言聳聽，而是正在發生的現實。

（作者為時事評論員）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法