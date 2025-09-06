晴時多雲

自由開講》國防經費攀升 國軍內部隱憂仍待解

2025/09/06 11:30

◎ 何翊瑞

立法院近日通過軍人待遇提升案，社會一片譁然。國防部長顧立雄8月26日回應，坦言目前行政與立法之間仍未形成共識，或許需要透過釋憲、協商等方式，才能找到行政立法雙方的平衡點。這場政策風暴，正好折射出台灣國防困境的核心矛盾：經費投入與軍隊戰力之間，並非簡單的線性關係。

中央政府2026年總預算案，國防支出將達9495億元，佔GDP比重3.32%。（資料照）中央政府2026年總預算案，國防支出將達9495億元，佔GDP比重3.32%。（資料照）

根據2026年中央政府總預算案，國防支出將達新台幣9495億元（約311億美元、人民幣2234億），佔GDP比重3.32%。這是近年罕見的高比例，並採北約「廣義國防」概念，將民防與社會韌性納入。然而，龐大的國防預算也意味著其他政策必須被壓縮：教育、科技、交通等領域勢必面臨資源調整，社會財政負擔沉重。

問題在於，光是堆高國防預算，並不足以轉化為嚇阻力。美國對台的觀察重點也不在於帳面數字，而是台灣軍人是否真正敢於應戰、國民是否願意共同承擔戰時風險。換言之，決定嚇阻力的關鍵，在於國軍內部的士氣與社會整體的支持度，而非單純的金額。

實際上，台灣社會對軍人的評價長期分歧。有人視軍人為保家衛國的基石，也有人認為軍隊效率低落，甚至對軍中事件抱持批判。當社會經濟與福利停滯時，這種負面觀感更易被放大，加上部分媒體名嘴的煽動，使軍隊形象進一步受損。

另一方面，國軍招募制度本身問題重重。許多招募員坦言，為了達成業績，不得不採取過度包裝的手段，導致新兵入伍後落差感強烈，反而加速退伍意願。

國軍招募制採取過度包裝，導致新兵入伍後落差感強烈，反而加速退伍意願。（資料照）國軍招募制採取過度包裝，導致新兵入伍後落差感強烈，反而加速退伍意願。（資料照）

更嚴重的是，招募政策屢屢隨上層政令轉變，方向不一，讓基層官兵無所適從，建軍備戰的根基因此動搖。

國軍內部的凝聚力不足，也是嚴峻挑戰。近年基層官兵的工作壓力不斷升高，角色衝突與上下級關係緊繃，媒體頻頻披露「以下犯上」事件或長官對下屬的不理性苛責。當內部矛盾無法解決時，外部威脅更顯沉重，對年輕人從軍的意願形成負面循環。

因此，當前的關鍵不是單純提高待遇或預算，而是如何重建國軍的「三信心」──對上級的信任、對同袍的信任、以及對制度的信任。唯有如此，國防經費才能真正轉化為戰力，軍人待遇提升才能發揮實質意義。

國防建設需要的是長期的制度修正與社會共識，而非僅以金額堆疊的短期手段。若台灣無法讓軍人感受到尊嚴、讓社會真正理解軍隊存在的價值，再多的國防預算，也難以築起堅固的防線。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究生）

