評論 > 投書

自由開講》鏡中看自己：從鍾明軒事件談起（三）我們如何共存：多元的代價與信任的希望

2025/09/04 10:30

◎ 陳建璋

夜晚的台北街頭，霓虹閃爍、人潮穿梭，像是一首永不停歇的樂曲。走在信義路上，遠方傳來街頭藝人彈唱的吉他聲，旋律輕緩卻不失力量。這座城市，總是用自己的方式容納一切——喧囂與寧靜、衝突與理解、多元與掙扎。

網紅鍾明軒引發社群平台上激烈討論。（取自鍾明軒臉書）網紅鍾明軒引發社群平台上激烈討論。（取自鍾明軒臉書）

鍾明軒事件持續延燒，社群平台上掀起激烈討論。有人批評他的衝動與不成熟，也有人試圖理解他的背景與處境。在評論聲浪中，我不斷思索：台灣社會所謂的「包容」，到底是一種表面姿態，還是真實深層的文化基礎？

那天，我約了好友小萍在台大附近的小咖啡店見面。她是跨性別者，從大學時代便活躍於社會運動現場，是我心中少數能把「多元」二字活出深度的人。

「你知道嗎？」她啜了口拿鐵後說道，「鍾明軒這件事，讓我想起很多年前第一次公開出櫃的場景。當時好多人說支持多元，但實際上，包容常常停留在嘴上。」她笑了笑，語氣中卻藏著些許無奈。

我默默點頭。台灣曾被譽為亞洲最自由開放的社會之一，彩虹旗揚起、婚姻平權推進、各式族群能見度提高，這些都是珍貴的進展。然而，小萍的話提醒我：包容不是句口號，而是一場長久的實踐。

自由開講》鏡中看自己：從鍾明軒事件談起（三）我們如何共存：多元的代價與信任的希望去年的同志遊行在晴天下，於台北市政府前廣場熱鬧展開。（資料照）

「真正的包容，是讓每個人無論身份、性別、背景，甚至意見不同，都能找到自己的位置。」她頓了頓，接著說，「但現在很多人只是選擇性包容——你只要跟我想的一樣，我就尊重你；一旦不一樣，就開始貼標籤。」

這話如針般刺入心口。我想起那些網路留言裡滿是道德審判與羞辱字眼，那不只是針對鍾明軒，更像是在刺穿一整個世代對「自由」與「真我」的幻覺。

那天下午的陽光穿透窗戶，灑在木質桌面上，小萍眼中的光微微閃動。「我們這一代人很努力想證明自己，證明這片土地能更好。但有時候，我也會累。」她的聲音低了些。

我無言，只能默默握住她的手。那是一種戰友之間的理解——不需言語的支持。晚上，我走進一家小書店避雨，翻開剛買的《信任的藝術》。店裡溫暖的燈光灑在書頁上，那一行行文字彷彿回應我心中的疑問：在多元社會中，什麼能夠讓人們真正和平共處？答案是——信任。

就在那時，手機跳出訊息，是好友阿嘉邀我參加一場小聚會：「今晚來聊聊民主與信任的事，你應該會有興趣。」

阿嘉是政治系副教授，長年關注台灣的民主發展。我到場時，咖啡館裡已坐滿十幾個來自不同背景的人，有老師、有學生、有社工，也有企業主管。窗外的雨下得更大了，屋內卻熱絡得像座微型論壇。

「我們總以為民主是投票，但更深的民主，是信任。」阿嘉語氣堅定，「沒有信任，所有制度都會變成空殼。
一位參加者接著說：「信任不是天生的，而是從生活中一點一滴累積的。」她分享了一件小事：有天在捷運上，一對老夫妻讓座給年輕人，彼此微笑點頭。「那個瞬間我覺得，民主不是抽象名詞，而是我們彼此尊重的樣子。」

民主不只是投票行為，沒有信任，所有制度都會變成空殼。（資料照）民主不只是投票行為，沒有信任，所有制度都會變成空殼。（資料照） 

我靜靜聽著，腦海浮現這些日子看到的社會樣貌：有人在努力發聲，有人在勇敢跨界，有人則在誤解與攻擊中步履蹣跚。而鍾明軒，正是那個被流量拋上舞台又迅速拉下的角色——一個時代縮影，一場未竟的公民對話。

我說：「鍾明軒的事件，不只是個人的情緒與選擇問題，更是社會信任網絡正在被撕裂的徵兆。人們渴望被看見，但也越來越難相信彼此。」

阿嘉點頭：「要走出這個困局，不能只靠制度，要靠我們願不願意承擔信任的風險，學會給出空間、聽見差異。」
聚會結束時，雨依舊未停。走在濕漉漉的街道上，我抬頭看著昏黃路燈下閃爍的雨絲，心裡泛起一種複雜的情緒：憂傷，卻也不全然絕望。

早晨醒來，我站在鏡前，晨光穿透窗簾縫隙，斑駁地映在鏡子上。鏡中的我，眼神中藏著太多故事：困惑、渴望、掙扎，也有一絲絲的堅定。這些日子來，我寫下鍾明軒的故事，也重新理解了自己的故事。

我明白了：每一位與我交談的人、每一場社會的爭辯、每一次網路的撻伐，背後都是在問一個問題——我們能否相信彼此？

你的困境，是我的提醒；我的脆弱，也許正是你的共鳴。當我們停止用標籤看人，而開始用心聽人說話，那一刻，多元與信任才真正誕生。

我回到書桌，翻開筆記本，寫下這樣一句話：「鏡中的我，看見了你；鏡中的你，也看見了我。這份彼此理解，是我走過風雨後，最珍貴的禮物。」

窗外晚風輕拂，花香隨風而來。我知道這條路不容易，但只要願意正視彼此的面容，我們終將在多元與信任的交織中，找到自己也找到他人，在鏡中彼此映照，成為彼此溫暖的依靠。

因為只要還有人在努力說理、願意傾聽、願意相信——那麼即使多元艱難、即使信任脆弱，這片土地依然有希望。

（作者為法務部矯正署八德外役監獄教化科教誨師）

