自由開講》曾經反共的國民黨如何迷失自己

2025/09/03 13:00

◎ 楊聰榮

國民黨曾是台灣政治舞台上最堅定的反共旗手。1949年隨著國共內戰敗退「來台」，不僅帶來了龐大的反共菁英與群眾，更奠定其以「反共復國」為基礎的政權正當性。冷戰時期，國民黨成功將反共塑造為台灣社會的主流價值，藉此凝聚內部、抵禦外敵。然而，隨著國際局勢轉變與台灣民主化發展，國民黨逐步將政策焦點轉向經濟發展及兩岸交流，淡化了原本強烈的反共色彩。這種轉變固然帶來短期政經利益，卻也在潛移默化中削弱了國民黨最重要的群眾動員基礎。

到了今日，中國持續以軍事、經濟、認知戰等多重手段壓迫台灣，民間反共情緒再度高漲。香港反送中後，「今日香港，明日台灣」更成為家喻戶曉的警語。民意期待政治領導人能明確站穩反共立場，捍衛台灣自由與民主。然而此時的國民黨卻顯得舉棋不定，甚至屢屢傳出親中聲音，使民眾質疑其是否還能真正代表台灣利益。選舉民調與實際投票結果都清楚揭示，國民黨因未能正視台灣社會對中共政權的根本警戒，而在年輕世代及城市中產失去大量支持。

更值得警惕的是，國民黨內部至今仍未真正釐清，究竟是哪些價值讓人民過去願意追隨。部分黨內人士似仍寄望於經濟紅利，誤以為強調兩岸交流就能贏得選票，卻忽視台灣選民最在意的其實是國家安全與體制存亡。這種錯誤判斷，使國民黨一次又一次在重大選戰中鎩羽而歸，逐漸在台灣政治版圖中被邊緣化。

事實上，從歷史經驗來看，國民黨的政權基礎向來來自於堅定的反共立場。這不僅是意識形態，更是台灣人民對於威權與侵略的集體防衛反應。國民黨若仍想在台灣社會重新獲得信任，就必須回到曾經最能凝聚民心的立場：清楚劃清與中共政權的界線，展現維護台灣主體與民主自由的決心。唯有如此，才能不負其歷史定位，也才能再度贏回多數台灣選民的心。

（台灣永社社員，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

