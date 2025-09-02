晴時多雲

自由開講》黃牛掀「寶可夢卡牌」亂象 日本麥當勞喊卡的省思

2025/09/02 09:30

◎ 洪昱睿

俗稱的「黃牛」行為，通常是指以不正當手段，設法以正常價格購入各種活動的参加票券，如演唱會、體育賽事、電影的門票，再以高於原價格的金額在網路等地方出售，賺取價差利潤。這樣的票，就叫做「黃牛票」，但「黃牛」並不一定只轉賣「票券」而已，有很多時候，也會轉賣一些限定、限量的商品，甚至原先並不需要花錢購買的「贈品」、「紀念品」等等。

前不久，日本麥當勞推出購買所謂的「Happy Set」（相當於台灣麥當勞的「快樂兒童餐」）即贈送「寶可夢卡牌」的活動，一人限購五組（其實該套餐本來就有附贈玩具），結果造成不少亂象。

例如一堆「黃牛」利用各種預購系統的漏洞，大量下單訂購該套餐，再由一位「車手」前往取餐，以不正當的手段購入餐點，為的只是要將餐點附贈的卡牌放到網路上轉賣，因此發生了許多當餐點購入後，隨即將餐點棄置、丟掉等非常浪費食物的行為。

日本麥當勞推出「Happy Set」，一堆黃牛利用以不正當的手段購入餐點，只是為了要將附贈的卡牌放到網路上轉賣。（彭博檔案照）日本麥當勞推出「Happy Set」，一堆黃牛利用以不正當的手段購入餐點，只是為了要將附贈的卡牌放到網路上轉賣。（彭博檔案照） 

最後因爭議擴大，日本麥當勞被迫取消該活動，餐點當中原先就附贈的玩具照常贈送，但「寶可夢卡牌」就不再附贈了。

事實上，該事件有錯的並不只是那些「黃牛們」而已，因為日本麥當勞以往已經發生過幾乎相同的事件，卻從沒有檢討、改正活動舉辦的方式，所以自然無法撇清責任。

此現象至少造成幾項大問題；一是浪費食物，二是讓真正喜愛寶可夢的孩子買不到，三是變成社會亂象。

日本麥當勞推出「Happy Set」，因爭議擴大，被迫取消該活動，餐點玩具照常贈送，但不再附贈「寶可夢卡牌」。（彭博檔案照）日本麥當勞推出「Happy Set」，因爭議擴大，被迫取消該活動，餐點玩具照常贈送，但不再附贈「寶可夢卡牌」。（彭博檔案照） 

台灣的「黃牛」行為亦早已行之有年，各企業及廠商，或者各種活動的主辦單位至今仍防不勝防。此次日本麥當勞的「寶可夢卡牌」黃牛事件，應該可以讓台灣各界當作一個警惕，今後要舉辦任何活動時，要先完整做好評估與規劃，避免「黃牛」之類的有心人士有機可趁，最後演變成社會亂象才是。

（作者為語文工作者）

