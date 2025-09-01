晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》引進中國機器狗 無異是「特洛伊犬」闖北市

2025/09/01 09:30

◎ 袁冰凝

台北市政府委外的道路巡查維護廠商，擬引進中國製機器狗巡檢人行道，由於機器狗有資安疑慮，消息曝光後，引發爭議。

北市府道路巡查維護廠商，擬引進中國製機器狗巡檢人行道，引發爭議。（北市府提供）北市府道路巡查維護廠商，擬引進中國製機器狗巡檢人行道，引發爭議。（北市府提供）

製造機器狗的中國廠商「宇樹公司」，早在今年五月就被美國國會議員要求調查，原因是製造的機器人預裝了隱藏後門，且與中國境內伺服器相連，把每台機器人連接到宇樹位於中國境內的伺服器，甚至所有用戶資料都儲存在中國，且受到中共情報和網路安全法的約束，若機器狗也同樣預裝隱藏後門，無異是讓「特洛伊犬」入侵台北市，其後果實在不堪設想。

行政院公共工程委員會訂定之《投標須知範本》規定，廠商履約過程中倘有「使用機具」，且其『具有聯網或無線傳輸能力之通訊組件』，該組件不得為中國廠牌或原產地不得為中國大陸地區。此外，行政院已多次重申，中國廠牌之資通訊產品皆採「從嚴認定」產地，即無論其原產地於我國、中國大陸地區或第三地區（例如：洗產地），其產品之產地均屬於中國，以避免公務及機敏資料遭不當竊取，導致資訊外洩，而造成國家資通安全危害。

宇樹機器狗 Go2-W在2025 年3月，於巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會 （MWC） 上亮相。（法新社檔案照）宇樹機器狗 Go2-W在2025 年3月，於巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會 （MWC） 上亮相。（法新社檔案照）

廠商擬引進的中國製機器狗，具有環景錄像及通報功能，不僅造成國安疑慮，更有違反《資通安全管理法》、《政府採購法》之虞若非及時發現，台北市的道路資訊恐怕已被回傳到中國儲存，到底是採購發包人員疏失？抑或廠商刻意隱瞞內情？蔣市府及政風單位都應深入調查及究責，給外界一個合理的交代！

（作者為法務人員）

