自由開講》鏡中看自己：從鍾明軒事件談起（二）看不見的牆：結構的枷鎖與流量的陷阱

2025/09/02 15:00

◎ 陳建璋

清晨，台北街頭飄著細雨。我走進一間巷弄咖啡館，點了杯熱拿鐵。窗外，行人匆匆、雨滴敲打著傘面，一切都像這座城市習以為常的節奏。坐在角落，我翻開筆記本，思緒又回到了鍾明軒——這個被流量推上高台、也被流量狠狠拋下的年輕人。

他的故事讓我無法輕易放下。他所面對的，不只是個人選擇的後果，更是一場關於結構性限制與時代文化的雙重衝擊。

自由開講》鏡中看自己：從鍾明軒事件談起（二）看不見的牆：結構的枷鎖與流量的陷阱網紅鍾明軒是被流量推上高台的年輕人。（資料照）

我想起朋友小偉，一個來自偏鄉的孩子，憑藉努力考上台北的科技大學。入學初，他總說：「我只想靠自己改變命運，不想被出身限制。」然而，現實遠比夢想殘酷。他為了生活長期兼職到深夜，錯過了許多課業與社交活動，沒有背景、沒有人脈，參加社團甚至都需要「熟人引薦」。

某次他想加入設計社，卻被婉拒，理由是：「沒有作品集，也沒人帶，不太適合。」那一刻，小偉明白了：這個城市的門不是為所有人敞開的。有些人天生就懂得怎麼遊走在體制裡，而有些人，得用整個青春撞牆，才學會怎麼敲門。鍾明軒就是那個撞牆的人。他的家庭背景、教育資源與情感支持幾乎是斷裂的。他用「做自己」開了一道門，卻發現那扇門後面不是自由，而是一個殘酷的流量競技場。

在這個競技場裡，「觀看次數」、「點讚數」、「留言熱度」變成了唯一的標準。網紅們以「真我」包裝內容、以「勇敢」標榜立場，但在這一切背後，是一條無形的鞭子——流量。如果你想活下來，就得持續表演，越極端越好，越情緒越能引發點閱。

那天下午，我約了幾位朋友在信義區咖啡廳聚會。珍奶和吐司香氣瀰漫桌面，話題不知不覺轉到了網紅與風波。

柬埔寨將台灣網紅「晚安小雞」與「阿鬧」列入黑名單，刑滿後驅逐出境，不得再入境。（民眾提供）柬埔寨將台灣網紅「晚安小雞」與「阿鬧」列入黑名單，刑滿後驅逐出境，不得再入境。（民眾提供）

「現在的網紅，好像越來越敢說話，甚至連基本界線都不管了。」阿豪邊滑手機邊說。

「但看看鍾明軒，做自己結果被罵翻，真的好矛盾。」小珊皺眉。

我點頭：「他以為流量是武器，卻忽略了它其實是一把雙刃劍。沒處理好，不只割傷別人，也會割傷自己。」

這話讓氣氛稍微沉了下來。我們都明白，這些年輕人不是沒有能力，而是他們從未被教會：什麼是社會規範？什麼是商業責任？什麼是情緒與公共影響之間的界線？

這讓我想起一位心理學家曾說：「網路讓個人聲音前所未有地放大，但也讓脆弱變得更加赤裸。」鍾明軒的故事，正是這段話的寫照。

晚上回家，在捷運站外，我看見一群年輕人在討論一支爆紅短片。有人崇拜創作者的「真誠」，有人批評他「沒底線」。這一刻，我深刻感受到：流量不是魔法，也不是盾牌，它是一場高風險的賭局。

我滑開手機，看到一則留言：「你可以不懂規則，但你不可能不被規則懲罰。」這句話像釘子一樣敲進我心裡。

而我想到小偉，他後來透過學校輔導資源與志工團體，逐漸建立起屬於自己的支持系統，重新找到方向。結構雖然堅硬，但不是完全不能撼動。

心理學家艾瑞克·埃里克森說過：「人類的發展是一連串在結構限制下的自我超越。」我們每個人都在體制與文化的夾縫中尋找立足點。成功從來不只是努力就夠，它還需要理解結構、學習規則、尋求支持，並懂得在時代的浪潮中撐住自己。

走出網路世界，捷運站提供年輕人跳街舞的空間。（資料照）走出網路世界，捷運站提供年輕人跳街舞的空間。（資料照）

咖啡館的燈光漸漸昏黃，外頭的雨停了，街道上積水反射著斑斕的霓虹。我收起筆記本，心中泛起一絲希望：結構雖然是枷鎖，流量也可能是陷阱，但只要有足夠的覺察、支撐與學習，每個被困住的人，都仍有一絲機會，撐出自己的出口。

（作者為法務部矯正署八德外役監獄教化科教誨師）

