晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》確保安全 登山應建立線上報備平台

2025/09/02 08:00

◎ 陳琪

南投「可樂可樂安山」日前發生了一場令人心碎的山難，兩名經驗豐富的登山者不幸罹難。整起事件中最讓人震驚的細節，莫過於最終向外界求援的，竟是隊伍中一名年僅八歲的男童。他在天寒地凍的營地中，用阿公的手機撥通了求救電話，雖然成功救了自己，卻無法挽回同行大人的生命。這通電話，不僅是一個孩子絕望的呼救，更敲醒了我們對於現行登山安全制度的盲目信任。

南三段發生2死1生還山難，其中8歲男童機警拿著外公手機到有訊號的地點報案，冷靜求生才得以獲救。（民眾提供）南三段發生2死1生還山難，其中8歲男童機警拿著外公手機到有訊號的地點報案，冷靜求生才得以獲救。（民眾提供）

許多人將矛頭指向失靈的「留守人制度」，認為這是悲劇發生的主因。所謂的留守人，就是在山下的親友，他們知道登山隊的行程，約定好下山時間，一旦時間到了卻聯繫不上，就應該主動報警。這次事件中，留守人顯然沒有在第一時間發揮作用。讓我們誠實地檢視一下現行的留守人制度。它在大多數情況下，只是一種口頭上的非正式約定。登山者在出發前，可能只會簡單地告訴親友：「我大概禮拜天下午會下山，如果沒接到電話再看看。」這種交代方式充滿了模糊空間。

留守人真的清楚詳細的登山計畫嗎？他們知道預計每天要走到哪裡、有哪些撤退路線、隊員的身體狀況和裝備如何嗎？答案通常是否定的。他們手上握有的資訊極其有限，這讓他們在狀況發生時，難以提供給搜救隊有價值的情報。

這次事件中，由身處險境的男童直接報案，反而比山下的留守人更有效率，這無疑是對傳統制度最大的諷刺。它證明了，將攸關生死的安全責任，完全寄託在一個缺乏標準流程、缺乏專業訓練、全憑感覺與責任感行事的「人情」上，本身就是一種巨大的風險。

既然傳統方式不可靠，我們就必須建立一套更現代、更可靠的系統。在制度方面，則應建立一個全國性的「登山活動線上報備平台」。未來，所有攀登特定等級山域的隊伍，都必須在出發前到此平台詳細登記。

透過這樣的平台，我們能將原本模糊的「人情約定」，轉變為清晰、可追蹤的「安全協議」，將人為失誤的可能性降到最低。

自由開講》確保安全 登山應建立線上報備平台中央山脈南三段發生山難，山友建議蓋緊急避難山屋。此為玉山園區南二段的塔芬谷山屋。（玉管處提供）

我們必須在登山社群中建立一種新文化：安全，是登山的最高原則，也是回家的唯一道路。無論是新手還是老手，都應敬畏山林，並嚴格遵守安全規範。政府的角色也應該從被動的災後搜救，轉變為主動的風險預防，例如改善山區的通訊設施、利用數據分析山難高風險區域並提出預警。

可樂可樂安山的悲劇不應只被當作一則新聞，然後被遺忘。那名八歲男童在黑暗中撥出的求救電話，應該成為我們推動系統性改革的起點。唯有建立一個結合科技、標準化制度與成熟安全文化的登山環境，我們才能真正告慰逝者，並保障未來每一位走入山林的人，都有一條平安回家的路。

（作者為台北市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書