自由開講》確保安全 登山應建立線上報備平台

◎ 陳琪

南投「可樂可樂安山」日前發生了一場令人心碎的山難，兩名經驗豐富的登山者不幸罹難。整起事件中最讓人震驚的細節，莫過於最終向外界求援的，竟是隊伍中一名年僅八歲的男童。他在天寒地凍的營地中，用阿公的手機撥通了求救電話，雖然成功救了自己，卻無法挽回同行大人的生命。這通電話，不僅是一個孩子絕望的呼救，更敲醒了我們對於現行登山安全制度的盲目信任。

南三段發生2死1生還山難，其中8歲男童機警拿著外公手機到有訊號的地點報案，冷靜求生才得以獲救。（民眾提供）

許多人將矛頭指向失靈的「留守人制度」，認為這是悲劇發生的主因。所謂的留守人，就是在山下的親友，他們知道登山隊的行程，約定好下山時間，一旦時間到了卻聯繫不上，就應該主動報警。這次事件中，留守人顯然沒有在第一時間發揮作用。讓我們誠實地檢視一下現行的留守人制度。它在大多數情況下，只是一種口頭上的非正式約定。登山者在出發前，可能只會簡單地告訴親友：「我大概禮拜天下午會下山，如果沒接到電話再看看。」這種交代方式充滿了模糊空間。

留守人真的清楚詳細的登山計畫嗎？他們知道預計每天要走到哪裡、有哪些撤退路線、隊員的身體狀況和裝備如何嗎？答案通常是否定的。他們手上握有的資訊極其有限，這讓他們在狀況發生時，難以提供給搜救隊有價值的情報。

這次事件中，由身處險境的男童直接報案，反而比山下的留守人更有效率，這無疑是對傳統制度最大的諷刺。它證明了，將攸關生死的安全責任，完全寄託在一個缺乏標準流程、缺乏專業訓練、全憑感覺與責任感行事的「人情」上，本身就是一種巨大的風險。

既然傳統方式不可靠，我們就必須建立一套更現代、更可靠的系統。在制度方面，則應建立一個全國性的「登山活動線上報備平台」。未來，所有攀登特定等級山域的隊伍，都必須在出發前到此平台詳細登記。

透過這樣的平台，我們能將原本模糊的「人情約定」，轉變為清晰、可追蹤的「安全協議」，將人為失誤的可能性降到最低。

中央山脈南三段發生山難，山友建議蓋緊急避難山屋。此為玉山園區南二段的塔芬谷山屋。（玉管處提供）



我們必須在登山社群中建立一種新文化：安全，是登山的最高原則，也是回家的唯一道路。無論是新手還是老手，都應敬畏山林，並嚴格遵守安全規範。政府的角色也應該從被動的災後搜救，轉變為主動的風險預防，例如改善山區的通訊設施、利用數據分析山難高風險區域並提出預警。

可樂可樂安山的悲劇不應只被當作一則新聞，然後被遺忘。那名八歲男童在黑暗中撥出的求救電話，應該成為我們推動系統性改革的起點。唯有建立一個結合科技、標準化制度與成熟安全文化的登山環境，我們才能真正告慰逝者，並保障未來每一位走入山林的人，都有一條平安回家的路。

（作者為台北市民）

