自由開講》全球AI革命浪潮 看台灣機器人產業前景

日前筆者前往南港展覽館，參觀「2025台灣機器人與智慧自動化展」，眼前所見從工廠產線機械手臂協助製造，到醫療照護服務型機器人，甚至來自中國的人形機器人也紛紛登場。展場不只是技術展示，更是台灣面對全球AI革命浪潮及美中地緣政治競逐與產業升級壓力的縮影。

和椿參展展品包括人形機器人以及可自主變形組裝的一站式商務管家。（和椿提供）

中國優必選（UBTECH）Walker C人形機器人在會場慢跑，雖然仍然需要人在旁邊跟隨遙控操作，但也可看出其機械穩定性與行走協調性，象徵中國在「肢體」與「小腦」動作控制與協調方面的領先優勢。

而台灣本土廠商，也有選擇代理來自中國與日本、德國的人形機器人產品，雖讓人憂心是否壓縮台灣自製空間，卻也可能激起技術升級與系統整合壓力，形成良性競爭。

AI人形機器人的發展，實際上是科技、產業與人性的交融戰場。從工廠、物流到日常生活服務，機器人正逐步進入人類生活與工作場域。但人與機器人共處，絕非毫無矛盾。首先，是倫理與控制問題。

AI的決策若過度自動化，是否會剝奪人類的選擇自由？前教宗方濟各曾在G7峰會呼籲AI必須「以人為本」，警示我們科技不能淪為剝削人性的工具。其次，軍事應用更為人形機器人投下陰影。在俄烏戰爭已出現士兵向無人機投降場景，而印度與中國更積極開發軍用人形機器人。在今年五月，印度國防研究與發展組織（DRDO）宣布開發用於參與前線軍事任務的人形機器人。

當AI機器人成為殺人武器時，戰場不再是人類與人類之間的衝突，而可能轉化為機器對人類的壓倒性控制。這讓人聯想起，AI機器人的善，會如《A.I.人工智慧》電影裡會愛人的機器男孩大衛，或AI機器人的惡，會如《機械公敵》電影裡機器人突破不傷害人類規範並以強大殺傷力，開始和人類戰爭，造成難以想像的後果。

達明目標讓人形機器人正式踏入工廠第一線，提升產線韌性與效率。（達明提供）



各國紛紛面對AI機器人的挑戰與機會。美國擅長開發AI模型與軟體，掌握「大腦」；中國則憑藉低價製造與龐大驗證場域，在「小腦」與「肢體」快速攻城略地，形成「山寨模式」。這種透過量產、壓價、快速複製策略，中國在手機、無人機與電動車領域已屢試不爽，現在又開始複製在人形機器人。對台灣而言，最大風險是陷入美中兩強之間的價格戰與技術邊緣化。

但台灣不必亦不可走中國山寨路線，而應深耕自身優勢。以「大腦、小腦、肢體」架構來看，台灣在「大腦」方面具有台積電、聯發科等全球頂尖AI晶片製造與設計供應鏈；「小腦」與「肢體」則仰賴如台達電、東元、上銀、直得、東培等企業的精密模組製造與運動控制實力。

而真正的戰略在於發揮台灣系統整合（SI）與客製化彈性，提供全球市場立即可用解決方案，而非生產低價複製品。達明機器人TM Xplore I人形機器人在此次展覽亮相，展示台灣將AI與機器人進行深度融合潛力。

結合輝達平台與自研AI視覺技術，已可進行精密上下料與伺服器檢測。這種以AI即時決策與快速導入為核心的「靈活製造力」，正是台灣可向全球市場主張的藍海策略與價值定位。

行政院長卓榮泰表示政府將啟動AI新十大建設計畫。（資料照）

在政策上，政府推動「AI新十大建設」，規劃投資千億元扶植產AI機器人產業生態，成立研究中心與人才培育平台，搭配工研院等研發能量，逐步建構自己的AI機器人國產化路徑。關鍵在於與中國競合下，台灣必須堅守自主品牌、技術核心與資訊安全，避免落入外來平台對場域數據的吸收與操控風險。面對中國機器人傾銷策略，台灣除需政策防火牆，也應積極開拓歐美市場，以「非紅供應鏈」切入國際軍工、醫療、工業等高規格應用市場，建立有價值、有利潤的利基市場。

綜上所述，當人形機器人逐漸以低價、高效的姿態進入社會，我們究竟是它的設計者，還是即將被替代的對象？在這場科技與倫理的拉鋸中，我們唯有掌握主動權，設計以人為中心的機器人生態系，發揮台灣系統整合與客製化核心能力，提供全球客戶能夠創造價值的解決方案，才是台灣把握「讓人類與AI機器人共生共好」的關鍵。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

