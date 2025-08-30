晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》公投變成黃國昌的提款機？人民血汗錢的昂貴代價！

2025/08/30 13:30

◎ 廖郁賢

當初以「第三勢力」之姿崛起的時代力量，曾高舉捍衛理想的大旗，如今卻像被黃國昌親手踐踏。許多人至今不解，為什麼他從不隱藏過往的足跡？為什麼他如此「無恥」，連舊文章都不刪？難道是故意讓人嘲笑，然後再反將一軍，宣示他的「魅力無法擋」？

（資料照）

其實，若曾關注過時代力量的興衰，就會知道這一切都是一場高級的政治操作，他以「老師」自居，實則行「PUA」（精神控制）之實！那些網路上的嘲諷梗圖，對他而言不是傷害，是免費的宣傳，是助他飛天的羽翼。他總是用「我就是這樣」的率性包裝，潛移默化地打破社會對政治人物最基本的誠信期待，每一步，都是精心設下的「局」。

當政治誠信不再是基本要求，所謂的「正義」被降格為「不計代價揭弊，哪怕犧牲人權也在所不惜」。這與學運時期他濫用學生對師長的信賴、加以利用並進行心理戰如出一轍，讓真相淹沒在浪潮中，將政治轉變為偶像養成計畫，而非理性的公共討論，當這個第一階段的目標達成後，他便達到了他的目的。那對付同黨的柯文哲還不容易？動之以情還不簡單？

公投的贏家永遠是黃國昌，而輸家，則是浪費了新台幣十一億元，為他搭建「風神」舞台的你我。不管這次公投結果如何，黃國昌已經是最大的贏家。如果同意票數高於不同意票，他也會說這是「民意的大勝利」，如過去卸責習慣將公投未過歸咎是「民進黨訂下的不合理門檻」。甚至可能利用藍白合推動修正《公投法》，這正是他的支持者愛聽的論述，為他塑造一個「王者」的形象。

（資料照）

黃國昌現在和過去最貫徹始終的核心理念，就是「偶像崇拜」。以「老師」行走天下，傳播的是「極致的英雄主義」，授予的是「毒化與愚民」工程。至於要解的惑，是如何讓這個社會內部自行瓦解，邪教再起，而無需動用一兵一卒。

（作者為19th雲林縣議員）

