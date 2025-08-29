晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》回應造謠資訊戰 關鍵照要早出手

好了，問題來了，為什麼媒體造謠這麼久，連Line群組也到處傳這件事，行政院現在才貼照片回應？有照片可以直接打臉造謠中傷，為什麼不在謠言出來的第一時間就反擊？ 這些問題，就是賴清德團隊現在最大的問題。
許美華頻道

許美華頻道

2025/08/29 19:00

◎ 許美華

針對媒體謠傳「臺灣談判團隊赴華府談判時，都在酒店與美方視訊，並未見到美方官員」，行政院終於正面回應了！（終於⋯
行政院貼出台美談判代表見面的照片，連鄭麗君跟美國商務部長Howard Lutnick的合照也貼出來了！

行政院副院長鄭麗君（右）與美國商務部長盧特尼克（左）合影。（行政院提供）行政院副院長鄭麗君（右）與美國商務部長盧特尼克（左）合影。（行政院提供）

好了，問題來了，為什麼媒體造謠這麼久，連Line群組也到處傳這件事，行政院現在才貼照片回應？有照片可以直接打臉造謠中傷，為什麼不在謠言出來的第一時間就反擊？

這些問題，就是賴清德團隊現在最大的問題。

末梢神經反應遲鈍，都已經燒到身上七寸，一堆公民義勇軍忙著幫你撲火被罵1450笨鳥蠢鳥側翼，結果你根本手上就有讓造謠者一槍斃命的證據，第一時間不拿出來，到底是在溫柔什麼？

接下來，我要就我自己處理許多雙邊聲明跟保密協議的經驗，回應行政院發文的這段話。

「由於臺美談判也已簽有保密協議，雙方都承諾不會對外洩漏談判細節，以免影響談判結果，但是我方在歷次實體會議後都會發布新聞稿，說明我方談判團隊成員組成、會議天數、議題範圍及會晤美方代表等情形，其內容都是基於臺美雙方共識下，向外界說明雙方談判之進展。這次也是經雙方聯繫後，首度向國人公佈臺美雙方會面等相關照片，以昭公信。」

我非常理解，行政院這段話的意思是，因為談判雙方簽有保密協議，所以每次行政院要發佈關稅進展新聞稿，都必須經過美方看過同意才能發，包括今天公佈的雙方會面照片也是。

但是，在談判過程中，需要不時發進度聲明、照片，跟台灣國內回報的是我們，所以必須要我方覺得有需要，去跟美方溝通，我們要發這樣的內容跟照片可不可以？

行政院長鄭麗君（左）與美國貿易代表葛里爾（右）於進行會談前握手致意。（行政院提供）行政院長鄭麗君（左）與美國貿易代表葛里爾（右）於進行會談前握手致意。（行政院提供）

我不相信美方會不願意我們貼照片，這都是雙方可以溝通的部分，問題是，台灣談判團隊自己要提出來。

所以，為什麼面對造謠不拿照片出來澄清？是行政院跟談判團隊覺得不需要，還是行政團隊根本沒有人在負責防守這些攻擊？

這才是現在行政團隊被造謠抹黑打到不成人形，台派做死也不夠賠的根本原因。

最後，針對行政院聲明最後一段話講一點：

面對特定媒體人惡意造謠抹黑，不要再只會譴責、呼籲了，直接提告吧！

我繳稅不是要養共匪，也不是要養只會溫良恭儉的無用書生！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書