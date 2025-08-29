許美華頻道》回應造謠資訊戰 關鍵照要早出手

好了，問題來了，為什麼媒體造謠這麼久，連Line群組也到處傳這件事，行政院現在才貼照片回應？有照片可以直接打臉造謠中傷，為什麼不在謠言出來的第一時間就反擊？ 這些問題，就是賴清德團隊現在最大的問題。

◎ 許美華

針對媒體謠傳「臺灣談判團隊赴華府談判時，都在酒店與美方視訊，並未見到美方官員」，行政院終於正面回應了！（終於⋯

行政院貼出台美談判代表見面的照片，連鄭麗君跟美國商務部長Howard Lutnick的合照也貼出來了！

行政院副院長鄭麗君（右）與美國商務部長盧特尼克（左）合影。（行政院提供）

好了，問題來了，為什麼媒體造謠這麼久，連Line群組也到處傳這件事，行政院現在才貼照片回應？有照片可以直接打臉造謠中傷，為什麼不在謠言出來的第一時間就反擊？

這些問題，就是賴清德團隊現在最大的問題。

末梢神經反應遲鈍，都已經燒到身上七寸，一堆公民義勇軍忙著幫你撲火被罵1450笨鳥蠢鳥側翼，結果你根本手上就有讓造謠者一槍斃命的證據，第一時間不拿出來，到底是在溫柔什麼？

接下來，我要就我自己處理許多雙邊聲明跟保密協議的經驗，回應行政院發文的這段話。

「由於臺美談判也已簽有保密協議，雙方都承諾不會對外洩漏談判細節，以免影響談判結果，但是我方在歷次實體會議後都會發布新聞稿，說明我方談判團隊成員組成、會議天數、議題範圍及會晤美方代表等情形，其內容都是基於臺美雙方共識下，向外界說明雙方談判之進展。這次也是經雙方聯繫後，首度向國人公佈臺美雙方會面等相關照片，以昭公信。」

我非常理解，行政院這段話的意思是，因為談判雙方簽有保密協議，所以每次行政院要發佈關稅進展新聞稿，都必須經過美方看過同意才能發，包括今天公佈的雙方會面照片也是。

但是，在談判過程中，需要不時發進度聲明、照片，跟台灣國內回報的是我們，所以必須要我方覺得有需要，去跟美方溝通，我們要發這樣的內容跟照片可不可以？

行政院長鄭麗君（左）與美國貿易代表葛里爾（右）於進行會談前握手致意。（行政院提供）

我不相信美方會不願意我們貼照片，這都是雙方可以溝通的部分，問題是，台灣談判團隊自己要提出來。

所以，為什麼面對造謠不拿照片出來澄清？是行政院跟談判團隊覺得不需要，還是行政團隊根本沒有人在負責防守這些攻擊？

這才是現在行政團隊被造謠抹黑打到不成人形，台派做死也不夠賠的根本原因。

最後，針對行政院聲明最後一段話講一點：

面對特定媒體人惡意造謠抹黑，不要再只會譴責、呼籲了，直接提告吧！

我繳稅不是要養共匪，也不是要養只會溫良恭儉的無用書生！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

