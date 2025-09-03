晴時多雲

投書

自由開講》善用關稅籌碼 讓國防預算變有效戰力

2025/09/03 10:30

◎ 張厚光

在台灣，國防總預算已突破六千億元，數字看似龐大，但社會上卻仍有疑問：這些錢是否真正花在刀口上？更深層的問題是，即便政府編了再高的預算，如果無法克服制度上的低效率，那麼最終很可能只是一個「數字幻覺」，並未真正轉化為戰力。

明年度國防預算，以「廣義」國防預算來看，已達成賴總統承諾的GDP 3%目標。（資料照）明年度國防預算，以「廣義」國防預算來看，已達成賴總統承諾的GDP 3%目標。（資料照）

事實上，國防不只是軍備的問題，更是經濟與政治的交織。國際軍購從來不是單純的商品買賣，而是一場利益交換。台灣在這個遊戲中，既有劣勢，也有潛在的籌碼。若政府能同時解決「對外談判如何換取最大利益」與「對內制度如何提升預算效益」兩大問題，台灣的防衛能量將大幅提升。

軍購不是買東西，而是換利益

國際軍購背後的本質是「利益換取」。美國賣我們武器，除了商業利益外，更是戰略盤算的一部分。對台軍售，既是政治承諾的體現，也是維繫區域戰略平衡的工具。

然而，台灣的劣勢在於——我們無法像其他國家一樣，用石油、礦產或龐大市場作為籌碼。但這並不代表台灣完全沒有籌碼。事實上，「關稅」就是我們能靈活運用的重要工具。

台美關稅談判，行政院副院長鄭麗君（右）與美國貿易代表署代表葛里爾（左）合影。（行政院提供）台美關稅談判，行政院副院長鄭麗君（右）與美國貿易代表署代表葛里爾（左）合影。（行政院提供）

過去台灣與歐、美在經貿談判上，往往以降低關稅、開放市場來換取軍購支持。這種模式看似「吃虧」，但如果能設計得更精準，將經濟利益導入軍購談判，就能在劣勢中找到突破。換言之，台灣應該把「關稅政策」視為國防的一部分，而非單純的經貿工具。

預算的隱形黑洞：研發與量產脫鉤

如果說「軍購」是台灣對外的挑戰，那麼「研發與預算效益」則是我們對內最大的隱憂。

目前國防體系中，研究單位與產業單位各自為政，導致研發成果往往停留在論文或測試階段，難以順利轉化為量產。例如，航空研究所的研發能力不容小覷，但成果若無法直接銜接到漢翔的生產線，那麼再多的投入都只是堆積在倉庫裡的數據與模型。

自由開講》善用關稅籌碼 讓國防預算變有效戰力自草創初期，從零開始投入自製戰機技術研發和相關能量建構，到近年因烏俄戰爭而廣受關注的無人機系統，中科院航空研究所一路以來肩負航太科技「國防自主」的使命，為守護台灣盡一份心力。（中科院提供）

這就是台灣的「隱形黑洞」——預算看似投入龐大，但研發與生產脫節，結果無法轉化為可用的戰力。
三大改革建議

一、研究回到產業、產業支援研究

最佳模式不是「分工」，而是「整合」。研究單位應該更緊密回歸產業，讓研發成果在同一條生產鏈上完成測試、修正、放大。這樣才能確保成果不會停留在論文，而是實際應用在飛機與零件上。

若漢翔與航空研究所能夠合一運作，台灣的航空研發能量就能「研發即生產、測試即量產」，真正讓預算效益最大化。

二、建立「國防採購快速通道」

目前台灣軍備採購幾乎完全受制於《政府採購法》，這是問題的核心。軍備不同於一般公共建設，它具有高度的急迫性與機密性，不應該用「最低標」或冗長程序來綁死。

政府應該建立專屬於國防產業的「快速採購法規」，讓軍方可以在合理監督下快速決標，縮短研發到部隊使用的時程。這才是「錢花在刀口上」的真正做法。

三、建立「國防預算效益透明化機制」

大額國防預算必須要有社會支持，但前提是社會要看得到成果。

政府可以建立「預算效益透明平台」，讓民眾清楚知道哪些項目已經完成研發、哪些進入量產、哪些已經交付部隊。只有當社會看見具體成效，國防預算才會獲得持續的正當性。

根據最新115年度國防部預算書顯示，海軍編列單年度1億4203萬元預算，開啟下一代6000噸級作戰艦合約設計。圖為海軍過去公布的新一代巡防艦示意圖及模型。（資料照）根據最新115年度國防部預算書顯示，海軍編列單年度1億4203萬元預算，開啟下一代6000噸級作戰艦合約設計。圖為海軍過去公布的新一代巡防艦示意圖及模型。（資料照）

結語：政府要有權力，更要有作為

台灣當前的國防挑戰，不是錢多錢少的問題，而是「錢能不能變成戰力」的問題。對外，我們必須聰明運用關稅等經濟籌碼，將劣勢轉化為談判空間；對內，我們必須改革制度，讓龐大的預算投入能轉化為可見的成果。

這兩件事，只有政府有權力去做，但更需要有作為去完成。台灣不缺人才、不缺預算，缺的是讓制度真正服務戰力的決心。若能正視這些核心問題，我們的每一塊錢，才會真正守護這塊土地。

（作者為關心台灣航太未來的漢翔員工）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

