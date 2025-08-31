自由開講》 解決全台教師荒 兼顧代理教師權益

◎ 蔣辰平

新學年即將於9月1日開學，卻一度傳出全國國中小仍有上千名代理教師缺額。教育部雖強調會透過兼課、退休教師返聘等方式因應，但這顯示出「教師短缺」已不是偏鄉特例，而是全台教育現場的共同危機。

屏東縣偏鄉滿州長樂國小為補齊英文代理教師，竟連續招考13次才找到人，圖為該校「一山一水」課程。（資料照）



以屏東為例，滿州長樂國小為了補齊英文代理教師，竟連續招考13次才找到人；其他國中小也因特教、輔導人力不足，導致開學在即仍人力懸缺。許多孩子恐怕在學期開始時，面臨「沒有老師」的窘境。

造成教師短缺的原因，一是教師工作壓力沉重，行政事務繁雜、家長投訴氾濫，許多合格教師選擇轉行。二是代理教師長期被視為「臨時工」，聘期不穩、年資不採計，職涯充滿不確定性。雖然憲法法庭已認定「代理教師年資不採計」違憲，教育部也承諾修法，但基層執行仍存落差。加上師培制度供需錯置，部分科目師資荒，部分卻僧多粥少，結構問題未解。

更嚴重的是，教師荒已衝擊學生受教權。代理教師流動率高，導致師生難以建立穩定關係；偏鄉學校更因缺人嚴重，往往一位老師得身兼多職，甚至跨校奔波，教學品質自然受到影響。

9月份是敬師月，唯有讓教師願意留下、安心教學，才能真正保障學生的學習權益。（資料照）



解決之道，短期應加快聘任程序，提供誘因留任，例如交通補助、租屋津貼，並鼓勵退休教師及具專長者協助教學；長期則必須調整師資培育與甄選制度，讓供需平衡且管道穩定。

同時應落實代理教師的年資計算與同工同酬，改善待遇，提升專業尊嚴。

教育不能沒有老師。唯有讓教師願意留下、安心教學，才能真正保障學生的學習權益。這不只是代理教師的呼聲，更是整個社會必須共同面對的課題。

（作者為屏東縣教育產業工會副秘書長、教師）

