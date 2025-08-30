晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》中國跨國鎮壓新一章：梁振英在芬蘭搞國安恐嚇

2025/08/30 19:30

◎ 郭索

8月13日，芬蘭赫爾辛基一座平靜的公園內，一場本應自由進行的請願活動，卻遭遇來自中國的政治陰霾。出言威脅者不是他人，竟是前香港特首、現任中國全國政協副主席的梁振英。他以香港多年打壓法輪功的「經驗」，當場威脅現場學員，要求提供姓名，聲稱「馬上可以查，一個連著一個的查」，語氣之強硬，舉止之無禮，宛如中國國安出現在北歐街頭。

前香港特首梁振英日前在芬蘭公園「跟拍恐嚇」法輪功學員。（法新社檔案照）前香港特首梁振英日前在芬蘭公園「跟拍恐嚇」法輪功學員。（法新社檔案照）

這並非孤例，而是中國跨國鎮壓模式的再次上演。在全球民主國家中，這種「恐嚇出口」的行為早已成為北京政權輸出威權主義的手段之一。從美國、加拿大、英國，到如今的芬蘭，中共或藉由假借僑務與文化交流的「友好使節」，或透過私設的秘密警察站，針對流亡異議人士與信仰團體進行持續監控與壓迫。

梁振英事件的可怕之處，在於他並非秘密行動，而是在眾目睽睽下，以半官方身分公開恐嚇。他不僅毫不避諱鏡頭，甚至理直氣壯地說出：「我們把所有東西查得清清楚楚」。如此語言，本應只存在於極權統治的祕密審訊室，如今卻被帶入芬蘭這個全球自由指數排名前列的國度。

這不只是一場外交失禮，而是一場對國際法治的嘲諷。當一國的前領導人跨境使用恐嚇語言對待民間人士，這已非個人言行問題，而是國家級恐嚇機制的輸出延伸。中國的「長臂管轄」概念，早已從對內穩控轉化為對外政治輸出：從綁架異議人士、遣返維族留學生，到強逼港人返國接受審訊，再到這次的赫爾辛基公園事件，這些行為清楚地顯示中共政權無意尊重任何國界與基本人權原則。

港警國安處通緝對6名被控違反《國家安全法》、目前身處海外的社運人士祭出懸賞通緝。（圖翻攝香港警務處）港警國安處通緝對6名被控違反《國家安全法》、目前身處海外的社運人士祭出懸賞通緝。（圖翻攝香港警務處）

自由之家報告指出，自2014年以來，中國已在全球56國發動至少250起跨國鎮壓行動，並試圖強壓283名中國籍人士「返國」。這些數據說明，所謂「中國問題」早已非中國內政，而是全球人權與民主秩序面臨的共同挑戰。

令人遺憾的是，儘管芬蘭警方已表示會持續關注此事件，整體國際社會對此類跨國恐嚇行為的應對依然顯得被動。梁振英作為中共政協副主席，其言行若未受到外交或法律制裁，將進一步助長中國政府在海外複製「國安威嚇模式」的信心與膽量。

我們不能讓這樣的劇本再次重演。

民主社會若不積極反制，便是默許；若不保護境內所有人行使言論與信仰自由的權利，就等於縱容威權在世界各地植入恐懼與沉默。

芬蘭這次是受害者，但下次可能會是德國的柏林、美國的舊金山，甚至是我們所生活的街頭巷尾。

（作者從事自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com



