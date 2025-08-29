名家分享~陳吉仲》堅持專業 永不後悔

因為有雞蛋的專案進口，黑市價格才能瞬間消弭，我們也沒有調降30%的關稅，避免傷害蛋農生計，也確保消費者吃得到合理價格的雞蛋，整體政策效益遠高於成本。

◎ 陳吉仲

我要再次強調，執行專案進口雞蛋政策是為了照顧農民、為了確保消費者的權益。針對此案簽結的結果，不只還我個人清白，更是給認真盡責的同仁們和協助專案進口的夥伴們一個公道，大家堅持專業，達成政策目標。

此案簽結的結果，不只還我個人清白，更是給認真盡責的同仁們和協助專案進口的夥伴們一個公道。（資料照）

回顧2023年初，全世界 H5N1 禽流感嚴重，造成美國、日本等國家都出現雞蛋產量不足、價格上漲的狀況。國內也因禽流感等因素，造成雞蛋產量不足，導致蛋價上漲、黑市價格猖狂。因為有雞蛋的專案進口，黑市價格才能瞬間消弭，我們也沒有調降30%的關稅，避免傷害蛋農生計，也確保消費者吃得到合理價格的雞蛋，整體政策效益遠高於成本。

2023年初全世界 H5N1 禽流感嚴重，造成蛋荒，農業部同仁不眠不休，用最快的時間讓雞蛋進口。（資料照）

執行專案進口雞蛋政策過程有非常多部會的協助，才能讓許多國家例如泰國、巴西、土耳其和菲律賓等國家出口雞蛋到台灣，農業部和畜產會同仁不眠不休，從白天到夜晚、不分假日，只希望用最快的時間讓雞蛋進口，滿足消費者糧食需求，我們做到了。

農業部門長期以來受到許多假消息的攻擊，尤其在專案進口雞蛋這個期間，許多非專業、排山倒海而來的假消息攻擊，甚至還有對岸的認知作戰，同仁們還是堅守崗位，努力達到政策目標。

我在農業部將近七年半的時間，面對許多非專業的攻擊，仍完成了亞洲唯一的3大豬瘟非疫區。（資料照）

我在農業部將近七年半的時間，農業部門面對許多非專業的攻擊，我們仍然堅持照顧農民，完成了三保一金，口蹄疫、傳統豬瘟、非洲豬瘟非疫區，解除遠洋漁業黃牌，營養午餐使用國產在地食材，農業部成立等等，我從不後悔走這趟路，即使再發生一次，我們還是會堅持捍衛農民和消費者的政策。

（作者為前農業部長）

本文經授權轉載自陳吉仲臉書





