晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》假觀光真統戰，親中網紅滲透台灣必須嚴查！

2025/09/05 17:00

◎ 衛重華

中共統戰的手法早已不再侷限於台灣內部，也不再只依賴親中政客或中資滲透。透過招募外籍網紅、混血婚姻、語言文化的親和力與網路平台的滲透力，逐漸形成一套「數位紅色滲透鏈」。

2名日人在西門町舉五星旗喊說台灣是中國的。（記者翻攝）2名日人在西門町舉五星旗喊說台灣是中國的。（記者翻攝）

這次事件中的「日本網紅舉五星旗街頭喊武統」，即是一具體例證。他不僅在台灣拍攝武統宣傳，更取得合法居留，享有台灣言論自由與媒體環境，卻反過來攻擊台灣主權。

這樣的行為不是言論自由的表現，而是赤裸裸的滲透與顛覆。無論其國籍為何，只要散播中共極權意識形態、試圖瓦解台灣的國家認同與民主體制，就構成實質威脅。移民署此番能迅速將人驅離，值得肯定，但對於取得居留者應更嚴審其背景與行為紀錄，必要時應撤銷居留權，甚至追究法律責任。

這起事件的背後，暴露出中共認知作戰的新面貌：透過「外籍人士」、「婚姻關係」、「觀光名義」等包裝方式，實質進行統戰操作。這不再是過往單一中配或假學術交流形式，而是演化成國際型多語系「紅色網紅」網絡滲透模式，進一步模糊敵我界線，製造輿論破口。倘若政府仍以單純的「行政驅離」處理，而未正視其背後戰略意涵，未來將有更多看似無害的文化行為，實際上成為中共侵台認知作戰的一環。

移民署此番能迅速將人驅離，值得肯定。圖為移民署對日本男執行強制出境。（記者翻攝）移民署此番能迅速將人驅離，值得肯定。圖為移民署對日本男執行強制出境。（記者翻攝）

今日若對一個日本網紅武統宣傳睜一隻眼閉一隻眼，明日便可能見到更多「歐美面孔」在101高呼「台灣是中國的」，甚至發展成認知作戰的跨國同盟。民主社會絕不能成為極權思想的溫床，自由不是容忍敵人踐踏的空間，而是需要界線、需要守護。台灣，絕不能再讓五星旗在街頭招搖過市。反共，不分國籍；防衛民主，刻不容緩。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書