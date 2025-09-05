自由開講》假觀光真統戰，親中網紅滲透台灣必須嚴查！

◎ 衛重華

中共統戰的手法早已不再侷限於台灣內部，也不再只依賴親中政客或中資滲透。透過招募外籍網紅、混血婚姻、語言文化的親和力與網路平台的滲透力，逐漸形成一套「數位紅色滲透鏈」。

2名日人在西門町舉五星旗喊說台灣是中國的。（記者翻攝）

這次事件中的「日本網紅舉五星旗街頭喊武統」，即是一具體例證。他不僅在台灣拍攝武統宣傳，更取得合法居留，享有台灣言論自由與媒體環境，卻反過來攻擊台灣主權。

請繼續往下閱讀...

這樣的行為不是言論自由的表現，而是赤裸裸的滲透與顛覆。無論其國籍為何，只要散播中共極權意識形態、試圖瓦解台灣的國家認同與民主體制，就構成實質威脅。移民署此番能迅速將人驅離，值得肯定，但對於取得居留者應更嚴審其背景與行為紀錄，必要時應撤銷居留權，甚至追究法律責任。

這起事件的背後，暴露出中共認知作戰的新面貌：透過「外籍人士」、「婚姻關係」、「觀光名義」等包裝方式，實質進行統戰操作。這不再是過往單一中配或假學術交流形式，而是演化成國際型多語系「紅色網紅」網絡滲透模式，進一步模糊敵我界線，製造輿論破口。倘若政府仍以單純的「行政驅離」處理，而未正視其背後戰略意涵，未來將有更多看似無害的文化行為，實際上成為中共侵台認知作戰的一環。

移民署此番能迅速將人驅離，值得肯定。圖為移民署對日本男執行強制出境。（記者翻攝）

今日若對一個日本網紅武統宣傳睜一隻眼閉一隻眼，明日便可能見到更多「歐美面孔」在101高呼「台灣是中國的」，甚至發展成認知作戰的跨國同盟。民主社會絕不能成為極權思想的溫床，自由不是容忍敵人踐踏的空間，而是需要界線、需要守護。台灣，絕不能再讓五星旗在街頭招搖過市。反共，不分國籍；防衛民主，刻不容緩。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法