自由開講》庶民代步工具不該背奢侈稅——貨物稅改革三大建議

◎ 陳擷安

長久以來，貨物稅在台灣被視為針對奢侈品所課徵的一種間接稅。然而隨著時代變遷，許多原本被認定為奢侈的商品，如今早已成為民生必需。尤其是，更對基層民眾形成沉重負擔。

機車是勞工與學生最主要的通勤工具，卻仍被列入奢侈品課稅範圍，顯得荒謬 。（資料照）

儘管立法院已通過部分修法，讓無糖飲料及特定電器免課貨物稅，但整體制度仍停留在舊時代框架，與社會現實脫節。貨物稅約貢獻1800億元，占總稅收5%，但其正當性早已不復存在。面對這樣的矛盾，政府亟需提出具體改革方案，以回應公平課稅與社會正義的呼聲。

立法院三讀通過無糖飲料免徵貨物稅，統一茶裏王等無糖飲料率先降價。（取自統一企業官網）





貨物稅的核心問題，在於課稅對象與現實脫節。當汽車、機車成為日常代步工具，卻依舊被貼上「奢侈品」標籤，無疑背離了當初設立貨物稅的初衷。政府應建立一套「動態調整機制」，定期檢視消費結構，將庶民必需品排除在奢侈課稅範疇之外，真正回歸「以奢制奢」的原則。如此不僅能減輕基層負擔，也能讓稅制更符合社會公平。

雖然貨物稅目前仍貢獻可觀財源，但占比僅5%，並非無可取代。繼續依賴這項「失去正當性」的稅收，只會加深人民的不滿。政策上應設定「中長期減稅計畫」，逐步降低貨物稅比重，同時引入更具時代意義的稅源，如能源稅、碳稅，或是強化房地產稅制。這些措施不僅能填補財政缺口，更能呼應環境永續與所得再分配的政策方向。

貨物稅改革不能只是單純「刪稅」，而必須有完整配套。首先，應公開稅制改革藍圖，清楚說明未來財源如何轉移，避免民眾擔憂公共建設或社會福利受影響。其次，政府應加強財政透明度，讓人民了解自己繳納的稅款流向何處，才能建立信任。最後，改革過程必須伴隨充分溝通，說明哪些商品課稅合理、哪些免稅有助公平，避免政策被視為零碎拼湊。

當汽機車成為日常代步工具，卻依舊被貼上「奢侈品」標籤，無疑背離了當初設立貨物稅的初衷。（資料照）

貨物稅的存在，曾在特定時代有其合理性，但隨著經濟社會的變遷，已不再符合現代公平課稅的精神。庶民代步工具不應再被錯誤貼上奢侈標籤，更不應背負不合理的稅負。唯有透過重新界定奢侈品、逐步縮減貨物稅比重、設計替代性配套方案，才能真正讓台灣的稅制回到公平、合理與透明的軌道。這不僅是對納稅人的交代，更是政府推動社會正義的必要之舉。

（作者為科技集團法務）

