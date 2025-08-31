自由開講》公民是台灣後盾 期待社會團結再出發

◎ 陳喬琪

在大罷免案後，參加了一個台派的集會，看到現場滿滿的人潮，看到來自各地的大罷免的領銜人或發起人聚集在一起，大部分是年輕人，仍然充滿活力與智慧、令人非常感動，對台灣的未來充滿信心。

雖然726與823罷免案的結果令人感到遺憾，但是台灣必須冷靜的面對。（資料照）

雖然726與823罷免案的結果令人感到遺憾，但是台灣必須冷靜的面對，因為當今國際局勢的演變，譬如美國的關稅問題、烏俄戰爭與歐洲局勢的演變、中東的動亂，甚至是中國的野心，更需要我們關注。再者，國際局勢的影響下，國內的產業發展更需要關心。台灣國民必需團結一致，讓社會安定，使國家的力量得以繼續發展。

請繼續往下閱讀...

台灣已經是世界公認的已開發國家。審視國際戰略形勢，台灣人必須有信心保衛自己的國家。如何維持現狀，繼續向前邁進，是未來最重要的工作。

雖然半導體與資訊工業已經成為我國經濟發展最重要的產業，但是從農業社會轉型為工業社會、從家庭代工到中小企業，再轉型為多元經濟大國，整個過程中，台灣人經歷了無以計數的生理與心理挑戰，其中包括勞基法的修訂，基本工資與資本的提高，導致傳統產業外移；產業資訊化，使得當時的中年人產生失業潮，導致社會不安定。然而最後我們也享受到經濟全球化的果實，加上民主化政治、有效率的民選政府與穩定的物價，使得台灣國民得以逐漸過穩定的生活至今。

川普2.0的關稅政策，讓台灣的傳統產業的營運大受壓力。圖為紡織業。（資料照）

但是美國川普總統第二任開始的關稅政策，讓台灣的傳統產業的營運大受壓力。這是八十年來，台灣的中小企業主與員工，再一次面對能否繼續生存的重大挑戰，需要國人一起協助克服困難。

冷靜思考大罷免的結果，可以看到現實的狀況，亦即在國民黨選出的立法委員的選區，要罷免國民黨的立法委員不容易。或許有「小草」的暗助，但是台灣的基本政治局勢，還是兩黨競爭的形態。雖然罷團的訴求，尚不足以喚動國民黨的支持者的改變，但是產生的震撼，絕對可以感受到台灣意識的傳播，也就是，保衛台灣的國家安全，提升人民的福祉，始終是全民最注目的焦點。期待全體立法委員們，本著福國利民的思慮，為台灣的永續發展一起努力。

面對國際變遷與國力發展的過程中，台灣國民必然是最有力的後盾，這是青鳥運動帶給我們的訊息。（資料照）

從青鳥運動開始，延伸到大罷免運動，清楚的看到台灣意識存在於各種年齡層、各種行業與各種社會經濟階層，顯示八十年來，台灣的基本國民教育已經融入了社會。從過往的百合花學運、太陽花學運，與這次的青鳥運動與大罷免運動，令吾輩深信：在面對國際事務的變遷與國力的永續發展的過程中，台灣國民必然是最有力的後盾，這是本次青鳥運動帶給我們的訊息。

期待賴總統治理國政的智慧，帶起國家發展的能量，加上台灣文化的底蘊，使台灣的國力永續發展。



（作者為精神科教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com









熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法