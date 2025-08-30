晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》悔教夫婿當聖人？

2025/08/30 11:30

◎ 愚工

中共黨媒《共產黨員網》題為「落馬貪官的雙面人生」的文章羅列貪官們「滿口忠黨愛國，全心為人民服務，卻一肚子貪汙腐敗，只為人民幣服務」、「臺上高談反腐，慷慨激昂，台下五毒俱全，撈取賄款」的故事。這種雙面人生文化亦瀰漫積極姓黨的佛教界，例如最近鬧得沸沸揚揚的少林寺方丈釋永信就是「滿口佛經金剛經，一肚子性侵與黃金」。筆者註，中共《中國佛教協會章程》總則第三條明訂「本會的宗旨是：帶領全國佛教徒愛國愛教，擁護中國共產黨的領導…。」

民眾黨主席兼立法院黨團總召黃國昌。（資料照）民眾黨主席兼立法院黨團總召黃國昌。（資料照）

近日集「道德長城」、「偽君子」、「臭俗仔」謔稱於一身，總是以聖人之姿對別人咆哮叫罵的黃國昌陷入「兒子是美國人」的泥淖。平心而論，國人到美國留學工作期間，妻子因陪伴而生產，孩子依美國法律自然取得美國籍，無可厚非，即便可以放棄而沒有放棄亦是人之常情，黃國昌面對質疑，只要證明兒子的確擁有美國籍，並向社會大眾如實說明緣由，善良質樸的台灣社會其實可以理解。

豈料，黃國昌面對質疑，卻是一副凶神惡煞，「賊卡惡人」的模樣，令人合理懷疑，除了其兒子美國籍的取得可能有不堪聞問的貓膩：例如其夫人當年是「蓄意」到美國待產，為兒子「人工製造」取得美國籍以外，還有其他違規違法的未爆彈。

黃國昌平常如果不要一副「之乎也者，滿口仁義道德」的聖人狀，其夫人如果平常教誨夫婿不要搞那副君子模樣，今天可能不會如此下場，黃國自暴其夫人「不高興」，是否因為夫人懊惱「悔教夫婿當聖人呢」？


（作者為商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

