檔案瑰寶》臺灣林業開發與轉變

臺灣山林綠意蒼鬱，林產蓄積豐富，從清領至日治時期，林業開發與經濟發展密切相關。第二次世界大戰結束後，臺灣持續開採山林資源，為永續經營而注入以林養林概念，設置森林遊樂區，提供國人休閒育樂與環境教育。隨著生態環境惡劣與森林資源浩劫，除限制山林開發，隨著環境永續發展，更須強化森林保育工作。

刊頭：大雪山林區伐木後的林相

案名：農業發展、畜牧業、林業、造紙、石化、塑膠、造船、航空、汽車工業

檔號：0065/0057/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

◎ 國家發展委員會檔案管理局檔案徵集組專員 黃瀅芳

臺灣森林面積超過200萬公頃，占全島面積一半以上，林木蓄積相當豐富，而森林主要功能為提供各界木材需求，並可間接涵養水源，支援農業生產以及工業發展。由此可知，森林實為臺灣經濟命脈，與安身立命的屏障。回溯臺灣森林的經營政策，自清領後期開始整理林地資料，到了日治初期，臺灣總督府為開發山林，投入林業測量、調查與登記作業，奠定林業發展行政基礎（圖1），並建設鐵路，引入大型採伐機具（圖2），投入大量人力開採（圖3），實已具備林業經營的規模。但太平洋戰爭爆發後，日本將各項資源投入戰場，加上美國轟炸臺灣各地，癱瘓林業的營運。

請繼續往下閱讀...

圖1 日治時期奠定林業發展行政基礎

案名：立法院會期質詢

檔號：0045/816.2/0146

來源機關：外交部

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖2 日治時期阿里山林木進行大型機具採伐

案名：Photos of Taiwan 臺灣老照片

檔號：0031/0001/006

來源機關：美國國家檔案暨文件署

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖3 日治時期阿里山伐木工人聚落

案名：Photos of Taiwan 臺灣老照片

檔號：0031/0001/006

來源機關：美國國家檔案暨文件署

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

戰爭結束後，臺灣各項產業亟待復原，林業更是不可或缺，舉如房屋修建、器物製造，以及修建鐵路所用到的枕木，都需要大量木材供應。政府遷臺，負責接管工作的臺灣省行政長官公署，設置農林處林務局，掌理林業事務，派員勘察全臺後，擬訂五年工作計畫（圖4），擘劃林業發展藍圖，一方面強化造林與保護森林策略，另一方面為加強林場伐木製材作業，以及因應各項復原工程的需求，設置林產管理委員會（圖5），掌理太平山、鹿場山、八仙山、阿里山等林場，投入木材增產實務（圖6）。然而，當時林業接管人手青黃不接，加上二二八事件的衝擊，導致各個林場盜砍亂象頻起，木材供應問題叢生。

圖4 五年工作計畫提要

案名：臺灣省行政長官公署農林處林務局接收書類

檔號：0029/LW2_01/1

來源機關：行政院農業委員會林務局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖5 林產管理委員會組織章程

案名：臺灣省行政長官公署農林處林務局接收書類

檔號：0029/LW2_01/1

來源機關：行政院農業委員會林務局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖6 林產管理委員會第一組機構一覽表

案名：臺灣省行政長官公署農林處林務局接收書類

檔號：0029/LW2_01/1

來源機關：行政院農業委員會林務局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1947年5月，臺灣省政府成立，接替行政長官公署綜理全臺事務，將林業事務劃分為林業政策與林木增產，除了著手擬訂林業發展策略，也將林務局改組為林產管理局，接管各大林場（圖7）、伐木場以及製材工廠，著手調查林場土地面積（圖8），整理樹種分布、劃定可砍伐區域以及森林造林面積資訊，投入林木生產作業。

圖7 林產管理局阿里山林場辦事細則

案名：關于本場辦事細則、組織規程案卷

檔號：0037/001/1

來源機關：行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖8 林產管理局訓令所屬單位蒐集資料進行土地調查

案名：各山林所接管各會社案各種冊表及處理情形

檔號：0038/政N1/169

來源機關：行政院農業委員會林務局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1950年代，我國林業發展深受國際情勢影響，持續引入國際合作事務。在韓戰爆發後，美國協防臺灣，提供軍事與經濟援助，逐漸讓我國認知到森林是可再生資源，以投入永續經營。期間，在美國協助下，政府派遣林業專業人員赴國外進修、訓練，汲取國際新知，加強技術交流，另外也添購許多新器械，利用新式航測機器，完成全省森林資源與土地利用的航空調查（圖9）。之後，我國與聯合國合作開展「聯合國協助我國發展林業計畫」，由聯合國投入資金挹注臺灣林業及森林加工業（圖10），為林業發展注入資源，帶來林業生產技術改良與產業的升級。

圖9 美援臺灣派員赴國外進修及添置航測機具

案名：技協林業及森林發展計畫

檔號：0052/635.31/0235

來源機關：外交部

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖10 經濟部次長張繼正（左）及聯合國特別基金駐華副代表伊文森（Wilhalm Ivensen）（右）簽署「聯合國協助我國發展林業計畫」

案名：1965農復會照片

檔號：0054/0012/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

我國林業營運除了順應國際時勢變遷外，為促進森林合理經營及土地適當應用，在1954至1955年間舉辦第一次全省森林資源及土地利用調查。在此基礎上，政府於1958年擬定「臺灣林業政策及經營方針」，重點包括：1.強調「以林養林」及林業經營不以財政為目的之永續經營原則；2.森林保安功能與經濟並重；3.永續供給木材及林產品，發展森林工商業。除此之外，也首度揭示設置森林遊樂區，以增進國民娛樂。1960年，林業管理機關再度組織改造，林產管理局改制為臺灣省農林廳林務局（簡稱林務局），並於1964年設立森林遊樂小組，將森林觀光、保育與遊憩政策付諸實現，相繼整建合歡山（圖11）、墾丁、武陵、太平山（圖12）、阿里山、內洞、知本、池南等森林遊樂區，提供國人休閒娛樂場域。

圖11 南投合歡山森林遊樂區

案名：臺灣新視界2004

檔號：0092/2037/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖12 宜蘭太平山森林遊樂區

案名：臺灣新視界2004

檔號：0092/2037/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1975年，我國通過《臺灣林業經營改革方案》，重點包含：1.林業管理經營以國土保安為長遠目標；2.保安林擴編，減少森林採伐；3.國有林地停止放領放租林業的管理經營，除此之外，規範限制砍伐面積不得超過25公頃，而為加強水土保持工作，禁止林區內濫墾濫伐，以永久保護森林資源（圖13）。1983年，《臺灣林業經營改革方案》經修正後，強調林地轉為觀光旅遊、林間放牧的運用，彰顯森林多角化的功能（圖14）。

圖13 行政院會議討論「台灣林業經營改革方案」修正草案

案名：台灣省林業經營改革方案

檔號：0070/31604/4-002

來源機關：總統府

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖14 行政院農業委員會函請經濟部農業局修正「臺灣林業經營改革方案」

案名：修正「臺灣林業經營改革方案」

檔號：0072/310.1/31

來源機關：行政院農業委員會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1999年，因應臺灣省政府功能業務與組織調整，林務局改隸為行政院農業委員會林務局，成為中央林業主導機關。2023年，再升格為農業部林業及自然保育署，持續投注森林管理、自然資源經營與森林保育工作。一連串的林業管理組織與制度調整，見證臺灣林業從早期伐木業到現今的多元功能、從生產導向轉為社會教育與生態保育，展現林業管理隨時代演進而不斷創新。

近年來，國人知識普及化，林業教育推廣也成為重要一環，位於臺北市植物園的臺灣林業陳列館，透過展示教育將林業涵養帶入大眾生活（圖15）。現今更是將觸角延伸至社區、大學博物館、國家森林遊樂區展示館以及各級機關的森林文化園區，深入每個年齡層與各個角落。

圖15 臺北市植物園與國立教育廣播電臺

案名：公共、藝文建設

檔號：0051/0065/1

來源機關：行政院農業委員會林業試驗所

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

臺灣林業演進，影響我國自然資源的永續經營。除了相關場域的林業知識，許多珍貴的歷史紀錄多保存在國家發展委員會檔案管理局，歡迎大家透過國家檔案資訊網查詢應用，發掘臺灣林業的寶藏。

本文經授權轉自國家檔案局【檔案瑰寶】臺灣林業開發與轉變

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法