晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》微知識：老錢 vs 新錢

《富比世》今年對各國億萬富翁的分析，顯示中國和俄國是老錢最不容易出頭的國家，新錢才是王道。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/09/20 10:30

◎沈榮欽

費茲傑羅在《大亨小傳》中，將老錢的布坎南家族和新貴蓋茲比的差異，做了淋漓盡致的描寫，是上世紀美國最傑出的作品。

最早美國人對歐洲富豪所代表的舊錢是又愛又恨，羨慕其優雅又嫉妒其保守。美國夢的一大特色就是不論出身，在這片新大陸上，人人都有機會實現階級翻身的夢想。

如今美國夢半死不活，前 1% 的有錢人越來越有錢，階級翻轉越加困難；移民不像鍍金時代承載拋棄舊大陸的夢想，而成為政治上的眾矢之的。

如今美國夢半死不活，前 1% 的有錢人越來越有錢，階級翻轉越加困難。圖為美國富豪馬斯克。 （法新社檔案照）如今美國夢半死不活，前 1% 的有錢人越來越有錢，階級翻轉越加困難。圖為美國富豪馬斯克。 （法新社檔案照）

理論上一個活力十足、充滿企業家精神的國家，應該會有較高的新錢比例。當然新錢也會逐漸變成舊錢，就像Walmart 的華頓家族，但是國家應該還是要有創造新錢的機會。

如果美國夢已老，那麼歐洲會比美國有更低比例的新錢嗎？或是像中國這樣的新興國家之中，新錢會有比較高的比重嗎？

《富比世》今年對各國億萬富翁的分析，顯示中國和俄國是老錢最不容易出頭的國家，新錢才是王道。（取自貼文）《富比世》今年對各國億萬富翁的分析，顯示中國和俄國是老錢最不容易出頭的國家，新錢才是王道。（取自貼文）

《富比世》今年對各國億萬富翁的分析，顯示中國和俄國是老錢最不容易出頭的國家，新錢才是王道。

其次像是英國、捷克、加拿大等國的新錢比例都比美國更高。

台灣也是超過美國，美國老錢 27%，台灣則是 35%，超過日本和印尼的 30%。

南韓和沙烏地阿拉伯都是 58%。

印度的老錢億萬富翁達56%。

歐洲的法國、義大利、西班牙和德國更是驚人，法國老錢有 56%，義大利 64%、西班牙 74%，德國更高達 75%。

（作者為加拿大約克大學副教授）
本文經授權轉載自沈榮欽臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書