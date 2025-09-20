沈榮欽國際視野》微知識：老錢 vs 新錢

《富比世》今年對各國億萬富翁的分析，顯示中國和俄國是老錢最不容易出頭的國家，新錢才是王道。

◎沈榮欽

費茲傑羅在《大亨小傳》中，將老錢的布坎南家族和新貴蓋茲比的差異，做了淋漓盡致的描寫，是上世紀美國最傑出的作品。

最早美國人對歐洲富豪所代表的舊錢是又愛又恨，羨慕其優雅又嫉妒其保守。美國夢的一大特色就是不論出身，在這片新大陸上，人人都有機會實現階級翻身的夢想。

如今美國夢半死不活，前 1% 的有錢人越來越有錢，階級翻轉越加困難；移民不像鍍金時代承載拋棄舊大陸的夢想，而成為政治上的眾矢之的。

理論上一個活力十足、充滿企業家精神的國家，應該會有較高的新錢比例。當然新錢也會逐漸變成舊錢，就像Walmart 的華頓家族，但是國家應該還是要有創造新錢的機會。

如果美國夢已老，那麼歐洲會比美國有更低比例的新錢嗎？或是像中國這樣的新興國家之中，新錢會有比較高的比重嗎？

《富比世》今年對各國億萬富翁的分析，顯示中國和俄國是老錢最不容易出頭的國家，新錢才是王道。

其次像是英國、捷克、加拿大等國的新錢比例都比美國更高。

台灣也是超過美國，美國老錢 27%，台灣則是 35%，超過日本和印尼的 30%。

南韓和沙烏地阿拉伯都是 58%。

印度的老錢億萬富翁達56%。

歐洲的法國、義大利、西班牙和德國更是驚人，法國老錢有 56%，義大利 64%、西班牙 74%，德國更高達 75%。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

