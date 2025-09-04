健康醫療網》白內障治療微創高安全！「微創手術＋個人化人工水晶體」視覺品質更升級

◎ 健康醫療網

年過四十，視線開始漸漸模糊，你以為只是老花眼，其實很可能是白內障的警訊！鳳山大學眼科診所莊孟霓醫師提醒，白內障若拖著不治療，不只看不清，還可能增加跌倒與受傷等風險。所幸現在白內障治療已邁入微創時代，搭配個人化人工水晶體，手術精準安全、更清晰。醫師建議，一旦出現視力變化，應及早就醫檢查評估，別讓視力問題影響生活品質。

白內障與老花不同 視力模糊千變萬化

莊孟霓醫師指出，老花大多從40歲開始出現，主要影響近距離視力；但白內障的視覺變化多樣，有些人近視度數會突然加深、畏光，甚至看東西的會有「散開」或「重影」的感覺。

特別的是，有些人還會出現「視力回春」的錯覺。原本因老花看近物吃力，卻突然看近變清楚，讓人以為視力變好了。這是因為白內障造成屈光度改變所致，剛好抵銷部分老花，是一種暫時性的現象，這並不代表視力恢復，而是白內障正俏俏惡化中。

不必再等「熟透」才動刀 拖太久恐傷眼、影響生活

過去認為「白內障要等熟了再開」的觀念，主要源自於早期手術技術的限制，須等水晶體成熟變硬才易於整顆摘除。莊孟霓醫師指出，現在手術已進入微創時代，透過超音波可將水晶體震碎吸出，無須等到「熟透」才動刀。

白內障拖延治療，不僅會增加手術時超音波乳化所需的能量，增加眼睛負擔，還可能引發急性青光眼，造成永久視神經受損。此外，視力不佳也會影響患者的心理健康、生活品質，增加跌倒、骨折等風險，甚至影響開車安全。

白內障不是點藥就能改善 微創手術恢復快 高安全

很多人誤以為白內障可以靠藥水改善，莊孟霓醫師強調，目前尚無任何藥物能治癒白內障，手術仍是現階段主要且有效的處理方式。健保提供的微創超音波乳化手術是目前的主流手術，利用超音波探頭將水晶體震碎後取出，再植入人工水晶體，切口如筆尖大小般約0.3公分，手術約20分鐘左右，視患者眼睛狀況及手術複雜度有所不同，醫師會依個別情況調整手術流程。

飛秒雷射三大輔助優勢 提升視力穩定性與手術安全

飛秒雷射其實是用來「輔助」超音波乳化術。莊孟霓醫師說明，飛秒雷射可取代手術器械，製作更平整、對稱的角膜截口，並精準製作正圓型的前囊，有助於人工水晶體擺放位置準確置中與穩定性。

此外，飛秒雷射還可預先切割水晶體，降低超音波乳化時的震動及熱能傷害，減少對眼內組織損傷。對已有角膜問題，或患有青光眼等高風險的患者，特別有助於提升手術安全性與術後穩定度。

人工水晶體怎麼選？依生活用眼需求與眼部條件評估

關於人工水晶體的選擇，莊孟霓醫師建議應根據患者的生活型態與眼部條件，進行全方位討論。健保提供的基本單焦點水晶體，可改善視力，但無法矯正散光，也不能兼顧遠、中、近距離的視力需求。

有散光的患者，建議搭配具備散光矯正功能的水晶體，避免手術後因散光問題，視力依舊模糊。若日常以看遠為主，可選擇單焦點水晶體；但如果也需經常使用電腦、手機等中距離用眼，則建議考慮延焦型水晶體。而多焦點水晶體可滿足遠、中、近不同距離視力需求，部分患者在術後日常生活中可減少配戴眼鏡的需求。

不過，人工水晶體的選擇仍需根據個人眼睛條件審慎評估，透過完整的術前檢查與專業建議，才能達到術後視力與生活品質兼顧的目標。

日常保養也重要 防曬與控制慢性病是關鍵

莊孟霓醫師提醒，想要延緩白內障，平常就要做好眼睛防曬，出門記得配戴太陽眼鏡、帽子、或撐陽傘，這些都有助於減緩水晶體混濁的速度。糖尿病或高血壓患者，也要控制好血糖與血壓，也少眼睛提早退化的風險。

