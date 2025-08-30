晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》下台的智慧，上台的熱情——從柯建銘想到政治的重量

政治人物的價值，不應只由口才或形象來衡量，而更應該看他是否能在關鍵時刻成為推動改變的那隻「左手」。柯建銘或許有年齡的烙印，也不總是言辭得體，但他在許多轉折時刻所展現的堅持與協調，卻是歷史無法抹去的力量。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/08/30 21:00

◎ 李忠憲

我不認為柯建銘應該為大罷免的事情下台，雖然他有一些言語看起來並不是那麼聰明，但他的選擇跟作為是令人欣賞的。

我不認為柯建銘應該為大罷免的事情下台。（資料照）我不認為柯建銘應該為大罷免的事情下台。（資料照）

記得在第一次青鳥活動的時候，我上台北立法院旁邊去短講，朋友之間有一些關於柯建銘短暫的討論，我一向對柯建銘都推崇有加，這世界怎麼可能是那一些高高在上的自由派耍一些嘴皮子就能夠改變？打架要用兩隻手，只用右手是打不過別人，更何況還有人想辦法困住你的左手，那右手恐怕要比對對方的左右手加起來還要更加有力許多才能打贏。

台灣開始重視資訊安全，通過資訊安全管理法的時候，我去了柯建銘的辦公室開了幾次會，他大煙槍的原因，辦公室在立法院的外面，一開始我對他印象真的很不好。

但看他做事和討論事情的方法，讓我了解這真正是要成就某些事情所需要的態度和熱情。最近台北市數位狗的事情從事資訊安全的人知道這個事情的嚴重性，但執政的台北市蔣萬安是國民黨，國民黨裡面沒有柯建銘可以找，跟數位身分證的時候截然不同。

北市數位狗的事情引發資安疑慮，但執政的台北市蔣萬安是國民黨，國民黨裡面沒有柯建銘可以找。（台北市政府提供）北市數位狗的事情引發資安疑慮，但執政的台北市蔣萬安是國民黨，國民黨裡面沒有柯建銘可以找。（台北市政府提供）

數位身分證要不是林宗男去跟柯建銘講，雖然柯建銘一開始不是很開心，他說你們這些教授只會罵人都不聽別人講話，林宗男跟他講一些關鍵的問題以後，柯建銘幫我們聯絡當時的新竹市長林智堅，要不是這樣現在每個人身邊都會有一張數位身分證。這種協助建立數位獨裁的平台，就好像每個家庭強迫配置一隻中國建造的數位狗一樣，但很多人不知道柯建銘是阻止數位身分證發行關鍵的靈魂人物，林市長又不認識林宗男和我，也不會在那樣關鍵時刻，歡迎我們去罵他。

多人不知道柯建銘是阻止數位身分證發行關鍵的靈魂人物。。圖為數位身分證參考樣張。（資料照，取自內政部網站）多人不知道柯建銘是阻止數位身分證發行關鍵的靈魂人物。。圖為數位身分證參考樣張。（資料照，取自內政部網站）

那一天討論的時候，許美華好像有講說柯建銘有些年紀形象的包袱，隱約談到是否應該要離開的問題。那時候X講一段很哲學的話，不要說他，我們每個人不是都一樣嗎？我們有一天都要離開原有位置，但這個選擇很困難。

年齡不應該是最主要的原因，太多人20歲就死了，只是50年後才埋葬。歷史上有太多很老，還是充滿熱情和智慧的領導者。

老闆叫你走是一回事、政治對手逼你走是一回事、自己自願走是另外一回事，上台靠機會、下台靠智慧，沒有人是不用離開的。

政治人物的價值，不應只由口才或形象來衡量，而更應該看他是否能在關鍵時刻成為推動改變的那隻「左手」。柯建銘或許有年齡的烙印，也不總是言辭得體，但他在許多轉折時刻所展現的堅持與協調，卻是歷史無法抹去的力量。

年齡只是一種外在數字，真正讓人蒼老的，是熱情的熄滅。

「太多人二十歲就死去，只是五十年後才被埋葬。」

上台靠機會，下台靠智慧，沒有人能免於離席，但在離席之前能否為公共留下持續發光的餘燼，才是決定一個人是否值得被記住的理由。

「人生如舞台，每個人都要扮演他的角色；有上場，就必然有退場。」

~莎士比亞《皆大歡喜》

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書