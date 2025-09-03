晴時多雲

法操》【法操小教室】切除良性水泡竟稱惡性腫瘤，受害者要如何主張權利？

法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/09/03 08:30

◎法操司想傳媒

醫療糾紛的案件審理過程相當複雜，不僅證據、資料偏在醫院一方，一般人也很難理解專業的醫療術語，如果你遇到醫療糾紛能主張什麼權利呢？

（AI生成示意圖，取自貼文）（AI生成示意圖，取自貼文）

近期有則新聞報導指出，台北某Ａ小姐因大腸癌後續問題，到新北某間醫院尋求外科名醫治療，前後接受四次手術，名醫後均宣稱幫她切除惡性腫瘤，甚至半強迫要她接受「熱化療」。開刀傷口去年底開始發炎，後到感染科就診，感染科醫師調閱病歷，赫然發現她之前切除的都是良性水泡或間皮組織良性腫瘤，並非惡性腫瘤，Ａ小姐憤而提告。

不過該醫院也發布聲明指出，本案醫療行為遵循標準流程與疾病診斷，由病理科醫師進行專業鑑別後，再與臨床醫療團隊共同討論，做出最終診斷及診療計劃，此流程符合醫療常規，確保醫療行為的嚴謹性與合法性。

遇到醫療糾紛該怎麼主張自己的權利？刑事與民事責任：

此案件尚未經法院判決有罪，但如果您不幸遇到醫療糾紛，您可以向對方主張刑事與民事上的責任。

刑事責任部分，若醫師的醫療行為造成身體上的傷害，您可以依據刑法第284條規定主張對方過失傷害：「因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。」

若醫師因為醫療行為不當，導致病患不幸死亡，跟據刑法第276條規定，構成過失致死罪：「因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。」

在民事賠償部分，您可以同時主張契約責任與侵權行為。若醫病關係是在病患與醫師自行開業的診所，而醫療行為發生瑕疵時即屬於醫師未依債之本旨提出給付，構成不完全給付，病患可以依民法第227條規定向醫師請求不完全給付的損害賠償，也可以依照民法第184條及醫療法第82條規定請求侵權行為損害賠償。

倘若病患是給醫療院所的醫師看診而發生醫療糾紛，醫療契約則是存在於醫療院所與病患之間，而負責看診的醫生即屬於醫療院所的履行輔助人，病患可以對醫療院所主張債務不履行之不完全給付請求損害賠償，病患也可以向看診的醫師主張侵權行為損害賠償，而醫療院所則需要負僱用人人之連帶賠償責任。

另外，根據醫療法第63條第1項規定：「醫療機構實施手術，應向病人或其法定代理人、配偶、親屬或關係人說明手術原因、手術成功率或可能發生之併發症及危險，並經其同意，簽具手術同意書及麻醉同意書，始得為之。但情況緊急者，不在此限。」，違反者恐遭處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰。

醫療糾紛的舉證與訴訟過程十分複雜，一般人常常因為欠缺專業知識望而卻步，法操提醒您若遇到醫療糾紛，建議尋求專業的律師協助，捍衛自己的權利。

本文經授權轉載自【法操】【法操小教室】切除良性水泡竟稱惡性腫瘤，受害者要如何主張權利？

