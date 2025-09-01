晴時多雲

有志一「童」》駐新加坡台北代表處發布《新加坡組屋政策與啟示》

童振源

2025/09/01 12:30

◎童振源

駐新加坡台北代表處彙整新加坡組屋政策相關資料、進行組屋參訪與訪談相關朋友，撰寫完成《新加坡組屋政策與啟示》，提供各界參考！

《新加坡組屋政策與啟示》摘要如下：

新加坡雖國土狹小，但能在半世紀內解決大規模住房問題，並以公共住宅「組屋」（HDB flats）構築社會穩定與經濟繁榮，其政策經驗對各國具有重要啟示。

一、政策起源與制度基礎

1960 年建屋發展局成立，推行「居者有其屋計畫」，快速改善非法鐵皮屋的居住環境。至2024 年，全國已建成約120 萬套組屋，近八成居民居住其中。政策成功仰賴《土地徵用法》，確保穩定用地來源，並透過公平補償建立公信力。土地僅以99 年租賃方式使用，確保資源再分配。

二、核心理念與功能

組屋政策核心在於「買得起、付得起、可保值、可養老」。政府大規模補貼，使中低收入家庭能承擔購屋；透過中央公積金制度，多數居民無須動用現金即可償還貸款。組屋既是居所，也是隨國家成長而增值的資產，更能支撐養老需求。另以「種族融合政策」維持社會和諧，並以完善社區設施強化歸屬感。

三、融資與生活雙生態系統

組屋政策並非單純補貼，而是融資與生活機能的雙循環設計。一方面，政府貸款與津貼支持建設，建屋發展局以出租商業設施取得收益，再透過稅收與公積金回流。另一方面，市鎮「造鎮」模式整合食衣住行教育醫療，居民可在地生活與就業，形成完整的社區生態。

四、購屋與市場調控

購屋資格受收入上限、產權限制與年齡規範。轉售市場則設有最短居住年限及種族比例限制，以抑制投機。為應對價格上漲，政府同時增加供給、收緊貸款、課徵額外買方及賣方印花稅。2024年起引入「標準、優選、黃金」新分類，針對地段優勢加嚴轉售條件與津貼回收，避免「彩票效應」。

新加坡用公有土地興建「組屋」供國民承購承租，約80％的國民居住組屋。（彭博檔案照）新加坡用公有土地興建「組屋」供國民承購承租，約80％的國民居住組屋。（彭博檔案照）

五、維護與管理

市鎮理事會負責公共區域管理，資金來源為住戶管理費。政府並推動鄰里改善計畫、住家改善計畫與樂齡易計畫，提升舊屋品質。居民亦透過社區活動參與公共事務，增進凝聚力。

六、組屋的多元功能

組屋是民眾主要資產，具高度保值與增值性；達士嶺五房式單位二十年間轉售報酬率逾三倍。滿足最短年限後，屋主可出租補貼家計。針對高齡化社會，政府推出社區關愛組屋與屋契回購計畫，結合居住與養老。組屋也藉種族融合政策促進社會穩定，並成為政府推動智慧永續城市的重要平台。

七、典型案例

海軍部村莊體現樂齡社區「垂直村莊」概念，整合居住、醫療與社交；榜鵝北岸導入智慧家居與永續科技；Dakota Breeze 則展現現代化社區營造與居民互動，呈現不同政策實驗成果。

Kampung Admiralty（海軍村）於2017年興建完成，是新加坡第一個綜合開發案，也是第一個為高齡者規劃，提供2棟共208戶給樂齡者夫婦居住的公共住宅。基地內配置1棟社福設施。（高市府提供）Kampung Admiralty（海軍村）於2017年興建完成，是新加坡第一個綜合開發案，也是第一個為高齡者規劃，提供2棟共208戶給樂齡者夫婦居住的公共住宅。基地內配置1棟社福設施。（高市府提供）

八、結論與啟示

新加坡組屋政策成功關鍵在於：

1.⁠ ⁠堅定決策與具體績效：土地徵用與99年地契確保資源永續利用。

2.⁠ ⁠單一權責機關：建屋發展局集中權責，確保規劃與執行效率。

3.⁠ ⁠健全雙生態系統：融資與生活機能互補，使政策可持續。

4.⁠ ⁠整體政府規劃：長期土地藍圖與跨部門協調。

5.⁠ ⁠持續維護管理：改善計畫延長建物壽命，維持品質。

6.⁠ ⁠與時俱進：政策不斷調整，因應市場、人口與社會需求。

有志一「童」》駐新加坡台北代表處發布《新加坡組屋政策與啟示》新加坡公共住宅（又稱組屋）的興建，於2014年9月推出「智慧HDB城鎮框架」，應用在各公共住宅城鎮的規劃、開發和管理中，使用智慧技術為居民創造更好的生活環境。（高市府提供）

總體而言，新加坡組屋政策不僅保障了國民「安居」，更促進經濟發展與社會和諧，成為國際間公共住宅的典範，其制度設計與實踐為其他國家提供了重要借鑑。

全文連結按此 《新加坡組屋政策與啟示》

（作者為我國駐新加坡代表）

