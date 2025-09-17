晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

美台觀測站》中國機器狗可以拿來做什麼？

許多人說，這就是「帶攝影鏡頭的特洛伊木馬」，這個說法一點都不誇張，因為宇樹公司以及相關的技術已經被用來與軍事用途做連結。
美台觀測站

美台觀測站

2025/09/17 21:00

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

台北市副市長李四川在社群發文，介紹台北市最新的「巡檢夥伴」－－智能機器狗，還拍了段影片是跟機器狗到人行道巡視的影片。台北市議員們詢問機器狗的廠商與產地，得到的答案是「原創公司為美國波士頓動力公司，該公司僅出售予學術機構研究使用，不發售予私人企業。」

台北市副市長李四川在臉書分享，「智能機器狗」將成為台北市的巡檢新夥伴。（本報合成，擷取自李四川臉書）台北市副市長李四川在臉書分享，「智能機器狗」將成為台北市的巡檢新夥伴。（本報合成，擷取自李四川臉書）

結果網友們發現，這款機器狗跟 中國機器人公司宇樹科技 （Unitree Robotics） 所生產的機器狗有夠像！然後市府才承認「機器狗本體為中國製造」，然後講說「環景巡檢系統、遠端控制軟體則是台灣團隊開發。」

這個問題非同小可。它就是一款中國公司生產的機器狗，而該公司就是今年五月份才剛被美國眾議院的「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」敦促政府調查的對象，該委員會認定宇樹公司對美國「構成日益嚴重的國家安全威脅」，其中包括他們生產的機器人預裝了一個名為「CloudSail」的後門程式，會默默把每台機器人連接到宇樹位於中國境內的伺服器。國會議員們敦促國防部長、商務部長以及聯邦通信委員會主席盡速展開調查。

它就是一款中國公司生產的機器狗，在淘寶上就有賣，售價約為1.3萬人民幣。（取自網路）它就是一款中國公司生產的機器狗，在淘寶上就有賣，售價約為1.3萬人民幣。（取自網路）

許多人說，這就是「帶攝影鏡頭的特洛伊木馬」，這個說法一點都不誇張，因為宇樹公司以及相關的技術已經被用來與軍事用途做連結。

正好，總部位於洛杉磯的情報數據公司卡隆（Kharon）在七月份時才剛出了一份報告談宇樹公司。（註：卡隆公司在2023年時，因為替「新疆人權報告」提供相關資料與諮詢，而被中國政府制裁。所以是領有認證勳章的呢）本文的作者是該公司的研究員唐家婕。以下我們來幫大家摘要一下。

這篇報告的標題為：‘The Robot Dog’s Time to Kill’: At China’s Star Robotics Firm, the Military Ties Keep Mounting（機器狗的沙鹿時刻：中國耀眼的機器科技公司與軍隊之間的連結持續增強）
（*這邊字是故意寫錯的）

儘管宇樹公司公開宣稱他們專注於民用科技的應用，但實際上這些產品早被拿來做軍事上的研發。

美軍2023測試的中國製宇樹機器狗，不僅扛槍還在亞馬遜上即可輕鬆購買。（取自美軍陸戰隊空地特遣部隊訓練司令部MAGTFTC）美軍2023測試的中國製宇樹機器狗，不僅扛槍還在亞馬遜上即可輕鬆購買。（取自美軍陸戰隊空地特遣部隊訓練司令部MAGTFTC）

前陣子的軍事宣傳影片揭示機器狗武裝化：中國軍方發布了一部名為「機器狗的沙鹿時刻已到」的宣傳影片，展示了宇樹科技「Go2」型號機器狗背上裝載自動步槍，精準射擊目標的畫面，其上清晰可見宇樹科技的標誌。

原本宇樹公司被認為是以低於 3,000 美元的價格提供波士頓動力機器狗的平價替代品，並持續將產品定位於物流、救援和家用等民用領域，反對其軍事應用。然而各種跡象皆顯示，宇樹與中國國防生態鏈的連結比此前理解的更為深入。

「軍民融合」戰略的體現：中國的採購記錄、官方文件和企業備案顯示，宇樹科技已將其技術出售給曾向解放軍提供設備的多所大學，並與受美國制裁禁運的中國科技巨頭（例如華為）合作。這反映了北京將民用創新與軍事力量結合的「軍民融合」戰略機器人技術被視為中國在人工智慧領域超越美國的關鍵。

必須知道的背景知識：宇樹創辦人王興興於 2016 年成立公司，旨在透過專注於速度和可負擔性來與波士頓動力競爭，強調其更快的產品開發週期。2022 年，宇樹科技與波士頓動力等六家機器人公司簽署了公開信，承諾「不將機器人武器化或允許他人武器化」。

宇樹產品早被拿來做軍事上的研發。圖為宇樹製造的機器狗，去年曾在中柬聯合軍演亮相。（美聯社檔案照）宇樹產品早被拿來做軍事上的研發。圖為宇樹製造的機器狗，去年曾在中柬聯合軍演亮相。（美聯社檔案照）

在簽署承諾兩年後，2024 年 5 月中國官媒央視播放了宇樹科技 B1 機器狗在「中柬聯合軍事演習」中與武裝無人機和士兵協同進行城市突擊模擬的畫面。今年七月時，7 月，重慶智慧工程職業學院（與華為合辦）的一份線上貼文顯示，一次軍事訓練演習中出現了兩隻武裝的宇樹機器狗，一隻配備步槍，另一隻發射火箭擊中目標。（你還會覺得這只是用來巡查人行道用的嗎？）

而且，中國在今年 3 月實施的新規定，限制了各方對軍事議題的言論，使得宇樹科技即使知道解放軍使用其機器人的細節也無法披露。

報導中還指出，宇樹科技從中國政府獲得了大量支持，包括在 2017 年面臨倒閉時獲得的緊急資金。杭州市政府透過其 140 億美元的科技基金對宇樹進行了大量補貼，並將其列為該市的「六小龍」之一。今年 2 月，中國國家主席習近平還在一次罕見的閉門會議中邀請了王興興等六位企業家參與。

宇樹科技不只是把設備大量賣給與軍方往來密切的學術與研發單位，也與被美國制裁的黑名單軍事公司合作，尤其是在通訊與AI等領域。同時，宇樹公司**與監控相關公司的技術整合也持續進行，**整合了訊飛 （iFlytek） 的語音轉文字軟體（該公司因大規模監控和壓迫穆斯林少數民族而被列入美國實體清單）。此外，中興通訊 （ZTE） 也與宇樹合作開發了 5G 機器人技術。這些合作關係都可以證實宇樹公司直接或間接支持監控和軍事活動，也突顯了中國「軍民融合」的政策如何模糊民用技術與國家權力之間的界限。

中國機器狗可以拿來做什麼？（取自貼文）中國機器狗可以拿來做什麼？（取自貼文）

在美國，目前宇樹公司在美國議員發出警告的同月（今年五月）重組一家新的公司，邁向潛在的首次公開募股 （IPO）。其 C 輪融資估值 17 億美元，獲得國有企業中國移動投資部門和多家國家附屬基金的支持。

報告最後指出，過去解放軍與中國私營科技公司合作規模有限，但因應美國出口管制、競爭加劇和經濟放緩，中國領導人已決定加大政府對私人科技企業的支持力度。國家正「全力以赴」培養這些科技公司，包括直接投資、增加資本撥款，並向 AI 公司提供敏感的國家數據集進行訓練。

報告最後提醒大家：宇樹科技與中國官方的聯繫持續增長，創辦人王興興加入了受美國制裁的香港行政長官的諮詢委員會。這一切都標誌著宇樹科技正處於中國科技雄心和不斷變化的動態最前沿，反映了「中國經濟日益軍事化」的趨勢。

所以現在我們看到的新聞就是台北市政府的副市長高調宣布引入中國機器狗，而且還非常歡樂開心地預告這隻機器狗未來會「加入台北街頭的巡視行列，把台北市大街小巷360度建模」，哇塞那就是在幫助中國解放軍獲取我們所有的街頭資料、幫助解放軍巡視我們的街頭，到時還可以在機器狗上面裝機槍當成武器？這真的是太讚了吧！

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書