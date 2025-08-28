林修民 半導體看天下》華為鯤鵬930的5奈米晶片 是台積電5年前的庫存品

鯤鵬930使用台積電的5奈米就是之前五年前的庫存品，不會是台積電現在違反美國的禁令幫華為製造，這也證明了美國的出口管制的確有效，不然華為不會拿五年前的庫存品出來現在賣…

◎ 林修民

媒體GSMArena報導，傳華為最新的伺服器晶片鯤鵬930基於台積電的5奈米架構打造。根據網友拆解影片中分享了該晶片的製程過程，並透露這項發現。

外媒報導，傳華為最新的伺服器晶片鯤鵬930基於台積電的5奈米架構打造。

看了該網友的分析影片，基本上筆者是贊成他的分析方法，從SRAM 的單位面積去判斷是屬於哪一個製程。所以結論就是鯤鵬930是由台積電5 奈米所打造而成，不太可能是中芯或者是三星、Intel等外國廠商所製造。

那問題來了，華為仍然在美國的實體清單中，那他是如何取得台積電5奈米製程？

筆者認為這個是2020年在美國禁令前的最後一刻，華為最後委託台積電生產的產品。也就是當時號稱華為還專門派包機來台灣運走的晶片。

那或許有人會問，為什麼這個產品會拖了五年才發行？

鯤鵬930的前一代920是採用台積電7奈米的製程。 結果隔了這麼多年發行930卻只有使用五年前台積電最新的技術5奈米，而不是目前正量產的2奈米，或是去年的3奈米？

鯤鵬930的前一代920是採用台積電7奈米的製程。

原因就是這個是五年前的庫存品。

另外支持這一個論點的原因，就是拆解影片當中的930 IO die 成本比台積電7奈米製造的920 IO die 成本多了81%，但PCI/e 通道只多了41 %。

這表示這個930的IO Die很明顯就不可能是台積電5奈米的作品，因為他的表現甚至沒有超越上一代台積電原本的七奈米，最接近的表現應該就是中芯的N +1製程（類7奈米），這也解釋了為什麼鯤鵬930要拖這麼久才會出來，因為他必須要等中芯發展出自己的7奈米才有辦法繼續出貨。

證明了美國的出口管制的確有效，不然華為不會拿五年前的庫存品出來現在賣。

所以，鯤鵬930使用台積電的5奈米就是之前五年前的庫存品，不會是台積電現在違反美國的禁令幫華為製造，這也證明了美國的出口管制的確有效，不然華為不會拿五年前的庫存品出來現在賣，當所有的競爭對手今年都陸續推出2奈米的產品時，華為不是不想賣2奈米製造的產品，是不能也非不為也。

（作者為科技專欄作家）

