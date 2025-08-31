晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》台灣在全球AI競局中的戰略機會

2025/08/31 21:00

◎ 蔡育德

台灣在全球AI競局中的戰略機會：從「製造力」到「治理力」的角色升級隨著美國於今年7月公布《AI行動計畫》（America's AI Action Plan），全球科技與治理格局正在迅速重組。這份計畫不僅是一份美國的產業政策，更是一場「全球AI治理與技術標準主導權之爭」的行軍令。

美國於今年7月公布《AI行動計畫》（America\'s AI Action Plan）。（擷取自白宮網站）美國於今年7月公布《AI行動計畫》（America\'s AI Action Plan）。（擷取自白宮網站）

面對這股新一輪的全球競賽，台灣應該思考的，絕不僅止於「製造代工」，而是如何透過「可信任的製造力」與「前瞻性的治理力」，成為全球AI產業與價值鏈中不可取代的關鍵夥伴。

一、台灣的「製造信賴」是全球AI安全的基石

美國AI行動計畫中，針對半導體製造業回流（Restore American Semiconductor Manufacturing）與高安全性數據中心建置（High-Security Data Centers）提出了明確藍圖，顯示「科技主權」與「供應鏈安全」已成為國家安全的延伸。

台灣作為全球半導體製造重鎮，擁有全球最成熟的製程能力與供應鏈整合實力，未來應不僅止於生產製造，更應結合資安防護與治理標準，輸出「可信任製造力」，與美日盟友共同構築全球AI供應鏈的安全護城河。

美國推動半導體製造業回流，台積電已在亞利桑那設立晶圓廠。（彭博檔案照）美國推動半導體製造業回流，台積電已在亞利桑那設立晶圓廠。（彭博檔案照）

二、打造AI驅動的「產業轉型示範場域」

美國在行動計畫中提出設立「AI沙盒」（AI Centers of Excellence）與「次世代製造示範區」的政策，目的是加速AI應用的實證場域建置。

台灣擁有靈活且密集的中小企業體系，以及在醫療、製造、能源等領域豐富的產業應用經驗，正好適合作為「AI產業轉型示範基地」。

政府與企業應聯手推動跨域的「AI治理模組」，從中小企業的轉型需求出發，與國際標準接軌，進一步成為亞洲AI治理輸出的範例。

三、以價值為核心的「AI治理外交」

美國計畫明確指出要對抗中國在國際治理組織中的影響力，這意味著未來AI治理標準與話語權的競爭將更加白熱化。

台灣有機會扮演「亞洲AI價值治理樞紐」的角色，不僅透過技術力參與國際供應鏈，更能以「民主治理經驗」與「數位韌性實績」，參與全球AI倫理、資安與數據治理規範的制定，將台灣的治理能力轉化為國際信賴。

結語：

從「製造大國」到「治理大國」的關鍵轉型AI世代的國際競爭，已不再是單純的技術與資本比拼，而是治理架構與價值觀的深層對決。

外交部長林佳龍（前排中）日前針對「永續 × AI 打造幸福智慧城」的主題分享觀點。（外交部提供）外交部長林佳龍（前排中）日前針對「永續 × AI 打造幸福智慧城」的主題分享觀點。（外交部提供） 

台灣若能將自身的製造信賴、治理實績與價值堅持，融入全球AI標準制定與產業合作中，不僅能確保國際地位，更能為全球提供一個「小而美、信而遠」的治理典範。

在這場AI全球競局中，台灣不能只是「參與者」，我們應該成為「規則制定者」與「價值引領者」。

（作者為跨界治理顧問）

