「釜」看台灣》台韓外交錯失的隱含意涵

當前南韓政治極度兩極化，進步派與保守派之間的對立往往凌駕事實與理性。更令人憂心的是，部分台灣媒體人長期盲目追隨南韓進步派，將其立場當作「時尚」，十年來持續以偏頗觀點扭曲南韓政局，甚至混淆是非。
許東爀

許東爀

2025/08/28 15:00

◎ 許東爀

行政院政務委員林明昕原定於8月8日拜訪南韓政府「真相與和解委員會」委員長朴宣映，地點安排在首爾。然而，行程卻在前一晚臨時取消。理由是林當時正在南韓參加APEC婦女經濟論壇（WEF），需緊急處理相關事務，無法從仁川前往首爾。林其後向朴致歉，朴也以書信形式表示理解。

行政院政委林明昕（中）8月初率團出席2025年APEC婦女與經濟論壇。（行政院提供）行政院政委林明昕（中）8月初率團出席2025年APEC婦女與經濟論壇。（行政院提供）

不料，朴宣映在11日於臉書公開表達不滿，直指此舉是「外交上的失禮」與「傲慢無禮」。消息一出引發輿論。行政院長卓榮泰在12日回應，認為應立即透過外交途徑解釋並取得諒解。

南韓政府「真相與和解委員會」委員長朴宣映，指林明昕取消拜訪是「外交上的失禮」與「傲慢無禮」。（擷取自朴宣映臉書）南韓政府「真相與和解委員會」委員長朴宣映，指林明昕取消拜訪是「外交上的失禮」與「傲慢無禮」。（擷取自朴宣映臉書）

當日，綠藍營立委也一致批評林明昕的疏失，而駐韓代表丘高偉則火速親赴朴宣映辦公室道歉。
至此，事件原本可視為外交失誤後的正常修復程序，理應告一段落。

「釜」看台灣》台韓外交錯失的隱含意涵我國駐韓代表丘高偉（右）親自前往朴宣映（左）辦公室道歉。（擷取自朴宣映臉書）

問題卻出在部分台灣媒體人的評論態度。某些自稱「南韓專家」的資深媒體人，僅因朴宣映出身保守派，就將矛頭指向其個人性格，甚至扭曲事件性質。必須指出，朴宣映是由保守派前總統尹錫悅任命的真相與和解委員會主席，該職依法享有任期保障，即使進步派總統李在明執政，也無權擅自撤換。

當前南韓政治極度兩極化，進步派與保守派之間的對立往往凌駕事實與理性。更令人憂心的是，部分台灣媒體人長期盲目追隨南韓進步派，將其立場當作「時尚」，十年來持續以偏頗觀點扭曲南韓政局，甚至混淆是非。

對朴宣映事件的幾個謬誤認知如下：

1.約定臨時取消引發不快，屬人之常情。若將此解讀為政治行為，則違背基本人性。

2.公務往來中，若僅因對方屬不同政黨或陣營而不願會晤或致歉，則不僅失禮，更是人格缺失。朴的保守派背景屬於「個人立場」，但不應成為阻礙交流的理由。

3.有媒體人聲稱該事件在南韓少見報導，因朴為保守派。實際上，南韓官員每日與外賓互動繁多，瑣事不可能一一登上新聞。朴本人也在臉書驚訝指出：「我只不過說了句『不愉快』，沒想到竟在台灣掀起軒然大波。」

4.雖有一家韓媒報導並專訪該媒體人，但該記者曾因假新聞糾紛遭朴提告，顯見報導立場可能帶有偏見。

這種選擇性批評並非孤例。部分親韓進步派台灣媒體人過去也將2014年世越號沉船（299死）完全歸咎於保守派總統朴槿惠，又將2022年梨泰院踩踏事件（159死）歸責於尹錫悅。這些說法實際上是南韓進步派用以攻擊保守派的政治敘事，並非事實全貌。在南韓生活過的台灣人都清楚：南韓社會普遍缺乏嚴謹的安全文化，車內乘客繫安全帶的文化也尚未普及，即便總統換作進步派，也難保悲劇不會發生。

「釜」看台灣》台韓外交錯失的隱含意涵2022年梨泰院踩踏事件，造成159人死亡的悲劇。（路透檔案照）

2024年12月29日務安機場發生空難，造成179人罹難。事發時，尹錫悅正因停權而未執政。若他仍在任，毫無疑問進步派會將責任全盤推給他。這正突顯了南韓政治攻訐的非理性。

然而調查顯示，事故與2020年文在寅任內「韓國機場公社」維修疏失有關，時任進步派公社社長事後甚至自殺。

「釜」看台灣》台韓外交錯失的隱含意涵濟州航空一架客機，於去年12月29日在務安國際機場發生空難。（歐新社檔案照）

事實是，南韓進步派對台灣問題興趣寥寥，對中國少有批判，對北韓則懷有幻想。相對之下，保守派重視與台、美、日的合作，堅持自由民主價值，絕不向北韓及中國專制妥協。台灣社會應保持清醒，警惕那些自稱「南韓專家」卻立場偏頗、其實對南韓理解不足的媒體人，避免再次被誤導。

（作者為自由撰稿人）

