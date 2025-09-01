自由開講》詐騙車手抖音教學 凸顯縱放問題

◎林書立



貴報日前報導雲林詐欺車手在抖音高調炫耀曾詐騙26人、不法所得300多萬元，但法院卻只扣押7千多元，嘲諷判決書是「履歷表」，甚至喊話「可以去詐騙公司上班，想賺錢可找他」。

除了引發社會譁然，由於影片曝光時間恰逢立法院審查「打詐2.0執行成效」專案報告，卓院長坦言對於打詐成果並不滿意，特別是面對詐騙車手炫耀「判決書就是我的履歷表」，更成為全場關注焦點，內政部劉部長表示9日就已經下架該影片，13日再次查緝到案，並補充該車手共被移送28次，法務部鄭部長承諾將即刻推動修法，台北監獄更在15日深夜發聲明，撤銷廖男假釋，且不再給予假釋機會，行政院迅速亡羊補牢，可謂整體總動員，展現行政院打詐決心。

行政院長卓榮泰（中）就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」赴立法院專案報告及備詢，內政部長劉世芳（左）表示已查緝車手到案。（資料照）

然而，整個案件不只是個案問題，從長遠觀點來看，抖音等自媒體的渲染力問題、車手一放再放的問題、詐欺再犯被假釋與緩起訴掩蓋的嚴重再犯問題。

再再點出政府過去打詐策略五大面向中，防詐面相對社群媒體的難以治理，以及懲詐的面相完全脫離原本的期待，使得車手的一犯再犯，逍遙自在，已成為社會學的負面法制教材，特別是移送28次還可在外自由自在炫耀，看在被害人眼裡，以及執法單位眼裡，恐怕非常無奈，基層員警表示鼓勵檢舉車手的百斬專案，與民間合作募款，檢舉車手獎金五萬，送到刑事司法系統，卻是移送28次，繳回7200，百斬專案變成了白斬專案。

新聞媒體上滿滿警察追捕車手的英勇畫面，司機、民眾、超商、行員的通力合作，沒想到最後進入司法系統卻是緩刑、緩起訴，問題的嚴重性，恐怕不只是再次逮捕車手，撤銷假釋而已，這樣的刑事司法系統，說明打詐只有行政院通力合作還是不夠的，「一放在放、逍遙自在」不緊嚴重打擊執法士氣，更嚴重破壞了刑罰威嚇的犯罪防治策略。

民主人權法治教育必須特別著重經驗學習循環（experiential learning cycle）教育模式，詐欺車手的教學影片在網路瞬間爆紅，即使下架了，但是對司法的扼傷依然清晰可見，再多的法治教育無論從道德感、應報主義、罪刑相當、刑罰威嚇以至於人權理念、社會情緒價值全部失靈，因為最高法院大法庭裁定《詐欺犯罪危害防制條例》第47條的減刑規定，「犯案全程自白，並繳回實際個人所得」，就能減刑，原來詐騙三百萬，不小心被查獲，只需繳回自己「申報」的酬勞7200元，就可緩刑，審計部的報告更指出，刑法加重詐欺罪判處3年以上者只有1%，在低風險、低成本、低刑期與高所得的犯罪成本與理性選擇考量下，民眾看到的是詐騙三百萬，繳回7200元，就能緩刑，成為「教壞囡仔大小」的嚴重刑事司法問題。

車手一放再放的亡羊補牢，不僅應加速修法，更需要依據最新的社會實際案例，建立跨行政院與司法院的協商溝通管道。

（作者為銘傳大學助理教授）

