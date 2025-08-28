晴時多雲

評論 > 社群

黑熊學院》北市引進智能機器狗的破窗效應

中國製資訊類產品一直存有資安疑慮，是不爭的事實，我們擔心的是這件事或許會造成「破窗效應」。
黑熊學院

黑熊學院

2025/08/28 10:30
◎黑熊學院
台北市將以「智能機器狗」巡視人行道，後續承認機器狗本體為中國製造。
當公務單位認為「政府可使用中國製資訊產品」，將導致一般大眾也慢慢失去警戒，進一步形成「怎樣都可以」的氛圍，也將成為另一種灰色領域作戰。
台北市將以「智能機器狗」巡視人行道。（取自李四川臉書）台北市將以「智能機器狗」巡視人行道。（取自李四川臉書） 
本文經授權轉載自黑熊學院臉書
