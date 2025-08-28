晴時多雲

評論 > 社群

名家分享~王臻明》當心北市機器狗 測繪資料外流

台北市政府說已引進機械狗來進行巡檢測繪的工作，這是個好的發展方向，但問題是使用的疑似是中國產品，這會不會有國安上的疑慮，應該要三思。
名家分享

名家分享

2025/08/28 19:00

◎王臻明

監察院這兩天才糾正防空暨飛彈指揮部，認為該單位管制鬆散，讓共諜有機可趁，其中特別提到，吸收該部官兵的黃姓共諜父子，利用中國所交付的「極光測繪儀」，沿途收集與測繪台灣重要道路的詳細資料，很可能是要用於兵推或未來攻台之用。

監察院還批評法院竟然未扣押重要證物「極光測繪儀」，交給國安單位來研究，實在過於輕忽這種情蒐的嚴重性。
.
其實中國會這麼做，並不令人意外，因為台灣的許多街道狹窄，西部平原又有很多溪流與灌溉溝渠，因此橋梁密集。大型裝甲車或自走砲能否安全通過，其實不無疑問。當年在討論要不要買M1A2T戰車時，反對的理由之一，就是台灣的道路與橋梁，可能無法承載這款重型戰車的車重，會造成危險。

我國將M1A2T重型戰車集中部署在北部。（資料照）我國將M1A2T重型戰車集中部署在北部。（資料照）
.
因此在確定購買M1A2T戰車後，國防部曾經對M1A2T可能使用的道路進行評估，最後會決定只將M1A2T集中部署在北部，除了戰略上的需求，安全問題恐怕也是一個原因，中南部的道路與橋樑品質如何，問一下貪污被判400多年的前國民黨籍南投縣長李朝卿，應該就有比較公允的答案了。
.
這幾年來，陸軍幾乎每季都會進行戰備偵巡，將機械化部隊拉出營區進行訓練，這一方面是要讓官兵熟悉自己的防區，另一方面也是要測試戰時會走的道路，是否能夠承受戰車與自走砲的車重，有沒有阻礙物。但即使如此，在今年漢光演習時，還是發生戰車卡在街角的情況，很久無法排除。
.
國軍需要這些重要的資訊，中國當然更想要，這些資訊無法用衛星或一般照片取得，必需取得精確的距離尺寸，並確定橋樑底下的結構設計情況，以大略推估承重強度。黃姓共諜父子究竟利用「極光測繪儀」傳回了多少資料，我們不得而知，但台灣應該時時警覺這件事，避免毫不設防，讓敵人有可趁之機。
.
台北市政府說已引進機械狗來進行巡檢測繪的工作，這是個好的發展方向，但問題是使用的疑似是中國產品，這會不會有國安上的疑慮，應該要三思。

畢竟中國科技產品被發現留有後門的報導，所在多有，台北市政府的機械狗，未來的測繪資料如果流入中國，所產生的負面影響，可能比「極光測繪儀」還嚴重。

台北市政府說已引進機械狗來進行巡檢測繪的工作，疑似是中國產品。（取自貼文）台北市政府說已引進機械狗來進行巡檢測繪的工作，疑似是中國產品。（取自貼文）

其實國際上有很多類似的成熟產品，甚至台灣也有幾所大學有類似的研究計畫，台北市政府如果能改變思維，改與這些大學合作，扶植本土產業，也是美事一樁。台灣的產品相對安全，這幾年也受到國際的青睞，未來前景看好。台北市身為首善之都，應該協助台灣的產業向上提升，而不是變成國安漏洞。

（作者為軍事作家）

本文經授權轉載自王臻明臉書

