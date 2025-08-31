自由開講》對中國進口啤酒 支持課徵反傾銷稅

◎ 戴國榮

由我國主要釀酒商成立的台灣釀酒商協會，今年初向政府申請對中國進口啤酒課徵反傾銷稅，並成功使財政部於6月公布對中國進口啤酒課徵臨時反傾銷稅，目前待有關機關完成最終調查程序，屆時我們將有望看到全世界第一起針對啤酒課徵反傾銷稅的案件。

站在工會的角度，我支持政府採取這類行動。要知道，傾銷的成立要件，除了該進口貨物要賣的比自己國內便宜外，更重要的是有造成本國產業實質損害的事實。臺灣菸酒工會全國聯合會理事長吳永全表示，中國啤酒五年輸台總額已達160億元，造成市占率下滑20%、產量減少15%、產能利用率大減近30%，企業營收及人力大量銳減。

我認識許多台灣菸酒公司優秀的啤酒釀造工作從業人員，如今卻因為中國啤酒低價傾銷，產業損失營收、產能大幅衰退，這對台灣的就業權益和市場發展必然是不利的，政府理當負起責任阻止態勢持續惡化。

但是，自從啤酒案申請開始，坊間居然傳出一種聲音，認為政府出面導正市場不公平競爭，是貿易設限、過度保護本土產業等等。我認為這些說法不符合事實，應該加以反駁澄清。

作為台灣2002年加入WTO的條件，我國啤酒市場可說是全面對外開放，包括廢除菸酒專賣制度、進口降至零關稅等。這二十多年來，各國啤酒陸續進入國內市場，市場各方都是樂見其成，就我了解，本土啤酒產業樂見國際市場的良性競爭，消費者也能有更多元的選擇。

但是，過去十年來，中國啤酒藉國際品牌包裝、中國政府扶植補助，以超乎市場常理的方式折扣、促銷，逐步侵蝕我國啤酒市場，直至今年恐將正式超越本土啤酒，成為市場最大供應源。

啤酒具有賞味期，運送成本又高，本土釀造本應具有比較優勢。但中國憑藉其非市場經濟體制，在福建、廣東建立市場扭曲的釀酒供應鏈，除直接金額補貼外，利用企業高層與黨政高度重疊等優勢，提出諸多優惠政策，最終的成果是：台灣成為全中國啤酒最大出口國，出口量甚至高於第二、三名緬甸加香港的總和。

相反來看，在中國，進口啤酒僅佔1.2％，政府更大力扶植國內啤酒產業，主流品牌如青島、華潤、百威，每年都可以獲得數十億補貼。 2022 年還以註冊不完整為由，片面禁止我國啤酒輸中至今。兩廂比較之下，我國本土產業可謂是赤手對抗傾國家之力武裝的中國進口啤酒。若產業要求齊頭式平等，政府是不是也該比照對方，禁止進口和上億補貼？如今產業僅希望依照WTO反傾銷協定，請求政府針對市場不公平競爭進行導正，何謂貿易設限、過度保護本土產業之說？

當市場充斥著價格扭曲、低價的中國啤酒，排擠的不只是本土啤酒產業，亦限制市場高值化的空間，更掠奪了上百名啤酒從業者的工作權益。工會一貫秉持著為勞工爭取工作權益、提升薪資的立場，倘若市場遭受他國低價傾銷，最終受害的，是為台灣釀酒數十載的啤酒產業勞工。呼籲國人應理解本土啤酒產業的處境，支持政府對中國進口啤酒課徵反傾銷稅。

（作者為全國產業總工會理事長）

