評論 > 投書

自由開講》北部戰區司令消失 習掌軍權受挑戰？

2025/08/29 20:00

◎ 衛重華

2025年8月1日《遼寧日報》針對「八一建軍節」軍政座談會的報導，看似照本宣科，實則暗藏玄機。與過往不同，今年在提及北部戰區出席領導人時，並未如2023年、2024年清楚點名司令與政委的姓名，而是以「北部戰區主要領導出席並講話」含糊帶過，顯見刻意隱去司令黃銘缺席的事實。這種報導方式在中共官媒體系中極為罕見，已非「低調」可形容，而是政治異動的側面佐證。

中共領導人習近平慰問部隊，近來傳出他軍權面臨挑戰。（路透檔案照）中共領導人習近平慰問部隊，近來傳出他軍權面臨挑戰。（路透檔案照） 

追溯過去三年軍政座談會的內容，黃銘2024年由中部戰區調任北部戰區司令，曾陪同習近平慰問部隊，如今卻無端消失。

更耐人尋味的是，與黃銘搭檔的北部戰區政委鄭璇，在此次座談會上的發言也發生質變。過往無論是2023年王強司令，還是2024年鄭璇自己，都會明確提及「習思想」、「習近平強軍思想」、「堅決貫徹習主席決策指示」等措辭，今年卻完全迴避這類語彙，僅泛泛提到「習主席年初親臨戰區慰問」，並轉而強調對「黨中央」的效忠。這種表態，意味著軍中高層對習近平個人威信的認同已出現實質性退潮。

更令人關注的是遼寧省委書記郝鵬的發言。作為地方一把手，郝過去發言中從未吝於使用「兩個確立」、「兩個維護」等高度政治表忠語，2025年卻突然避提。雖仍保留對「習核心」的稱頌措辭，整體語氣卻明顯轉為敷衍。

這種調性上的一致轉變，非出自偶然，而是政治氣候全面變化的反映。尤其在中共三中全會後接連傳出習近平健康與軍權問題的背景下，這些語言變化已足以說明局勢非同小可。

至於黃銘的下落，文章推測有兩種可能：其一，是在習失去軍中主導權後遭到新派系調查或邊緣化；其二，若黃仍為張又俠所信任，可能正執行非公開任務。不論是哪種情況，都進一步說明，軍中實權已非習近平獨攬，甚至連北部戰區的高層出席情況與表態語言，都無法再維持原有的個人崇拜氛圍。

中國五大戰區，其中北部戰區是駐守東北、內蒙古的武裝力量。（取自維基百科）中國五大戰區，其中北部戰區是駐守東北、內蒙古的武裝力量。（取自維基百科） 

綜合以上細節可以得出結論：此次《遼寧日報》的報導形式與內容異常，實則為中共內部軍權異動的警訊。從高層將領的缺席、政治語言的冷卻、到個人威信的淡化，無一不顯示習近平在軍中的地位正快速下滑。看似一場地方座談會，實際上卻透露出中共體制中最高權力結構的震盪，軍心浮動已非虛言。

（作者為軍人） 

