投書

自由開講》政治操作產物 中國抗戰微短劇太荒誕

2025/09/02 11:30

◎李明緯

2025年，對日抗戰勝利80週年的紀念氛圍本應莊嚴肅穆，緬懷先烈，反思戰爭。

然而，從中國大陸傳來的消息卻令人啼笑皆非，甚至感到無比憤怒。一批號稱「抗戰微短劇」的內容，竟充斥著無人機、手機穿越時空，甚至主角被槍擊後奇蹟復活的荒謬情節。這種「抗日神劇」的捲土重來，不僅是對歷史的褻瀆，更是中共長期以來對歷史恣意篡改、為政治服務的惡行惡狀，透過娛樂形式展露無遺。作為一個長期關注印太局勢的軍事評論員，我深感憂慮：當歷史被如此廉價而粗暴地消費，其背後隱藏的政治意圖，才是真正值得警惕的危險信號。

有日本人蒐羅了21部中國抗日神劇，寫出了一本《中國抗日神劇讀本》做介紹及吐槽。（資料照，圖擷自twitter）有日本人蒐羅了21部中國抗日神劇，寫出了一本《中國抗日神劇讀本》做介紹及吐槽。（資料照，圖擷自twitter）

中共近年來對抗戰歷史的敘事，已從「神劇」進化到「微短劇」，其荒誕程度卻有過之而無不及。想像一下，在日軍鐵蹄下掙扎求存的民族危難時刻，劇中人物竟能使用現代無人機偵察，或掏出智慧手機通訊，甚至被彈弓擊潰訓練有素的日軍部隊，這簡直是對所有為國捐軀將士的莫大侮辱！這些情節早已脫離史實，也超越了藝術創作的底線，徹底淪為廉價的政治宣傳工具。

中廣電總局最終不得不出手干預，恰恰說明連他們也無法忍受這種自我打臉的荒謬。這種扭曲歷史的行徑，不僅誤導了年輕一代對戰爭的認知，更嚴重消解了那段艱苦歲月所蘊含的民族血淚與奮鬥精神。

中共政治操作下的歷史虛無主義 這種「抗日神劇」的氾濫絕非偶然，它是中共長期以來將歷史作為政治工具的縮影。

他們的目的不是為了紀念或反思，而是為了建立一種符合其當代統治合法性的敘事：強調中共在抗戰中的「中流砥柱」作用，同時煽動民族主義情緒，轉移國內矛盾。這種做法實質上是一種「歷史虛無主義」——他們嘴上批判別人「歷史虛無」，自己卻在用最荒謬的方式解構歷史的嚴肅性。當真實的歷史被如此粗暴地娛樂化、商業化，人民對於真實歷史的認知便被模糊，更容易被官方的片面宣傳所左右，為其當前的政治議程（例如對台灣的武統威脅）提供所謂的「歷史正當性」。

與中共將抗戰歷史作為政治工具形成鮮明對比的是，台灣對於這段歷史的態度始終如一：尊重史實，緬懷先烈。今年的桃園電影節舉辦「抗戰80英雄榜」活動，正是以嚴謹的態度回顧那些真實為國家奉獻的英雄們。

自由開講》政治操作產物 中國抗戰微短劇太荒誕桃園電影節於8月22開跑，舉辦經典電影「抗戰80英雄榜」活動。（資料照）

我們紀念的是中華民國軍民在國民政府領導下，浴血奮戰、堅持到底的史實，紀念的是那些在正面戰場上犧牲的將士，以及在敵後堅持抗爭的同胞。我們不需透過穿越劇或超能力來誇大功績，因為真實的歷史本身就足以感人肺腑，足以啟迪後人。這種對歷史的尊重，正是台灣作為一個民主社會，擁抱真相、拒絕謊言的體現。

當中共大肆製作荒誕不經的「抗日神劇」，意圖用虛假的勝利來麻醉人民、鞏固政權時，我們台灣更應堅定地捍衛歷史的真相。對抗戰的紀念，不應是為了鼓吹狹隘的民族主義，更不應成為對外發動戰爭的藉口。真正的歷史教訓在於：戰爭是殘酷的，和平是寶貴的，而一個國家必須以真實而非虛假的敘事來凝聚民心。

中共這種消費歷史、美化戰爭的行徑，最終將自食惡果。台灣作為印太區域民主自由的燈塔，有責任持續揭露中共的謊言，並以更開放、更真實的態度面對過去，才能確保我們以及區域的未來，不再被歷史的陰影所籠罩，而是能從中汲取教訓，邁向真正的和平與繁榮

（作者為大學生）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

